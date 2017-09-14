Для мене, дійсно, не має.
Для вас - не знаю.
Якщо "головне не кацап", то маю сумніви. Хіба що ви уточните, що в вашому розумінні "кацап". Може, для вас це слово має ідеологічний, а не національний зміст. Але тоді варто було б підібрати інший термін.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 22:48
Для мене, дійсно, не має.
Для вас - не знаю.
Якщо "головне не кацап", то маю сумніви. Хіба що ви уточните, що в вашому розумінні "кацап". Може, для вас це слово має ідеологічний, а не національний зміст. Але тоді варто було б підібрати інший термін.
Додано: Вів 29 кві, 2025 22:57
Келлог:
"Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся"
Он отметил, что это патовая ситуация: никто не выиграет эту войну военным путем, это будет сделано с помощью дипломатии.
"И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И я думаю, что россияне должны это понять", - подытожил специальный представитель президента США по вопросам Украины.
Трамп:
"Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эту нацию очень скоро разгромят. Это большая военная машина. Давайте смотреть правде в глаза.
Венс:
"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что эта странная идея среди основных СМИ, что если это будет продолжаться еще несколько лет, россияне потерпят крах, украинцы вернут свои территории, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем. Если это продлится еще несколько лет, у нас может быть крах обществ, демография обеих этих стран — кошмар. Вы можете иметь миллионы убитых людей, если это продлится еще несколько лет, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться", - добавил вице-президент США."
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Тобто:
1. Келлог - ситуація патова, але Україна в гарному положенні.
2. Трамп - Україна прогрАє.
3. Венс - Україна не вИграє, програють обидві сторони.
Імхо. Серед цих трьох ставлю, що більш об'єктивно говорить саме Келлог. Бо оті інші двоє більш політично заангажовані.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 кві, 2025 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 кві, 2025 23:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Росіянин це не нація (немає такої), а приналежність до території. Не знаю, що тут ще пояснювати.
А генетичне походження має значення хіба з цікавості, все одно це те, на що людина вплинути не може
Додано: Вів 29 кві, 2025 23:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ЛАД, скажіть, будь ласка, ви ідейний пацифіст? Для будь-якого військового конфлікту ви ратуєте за те, щоб жертва не оборонялась? Бо будь-яка оборона продовжує конфлікт, а це завжди призводить до додаткових смертей і руйнувань.
Для Другої світової війни, наприклад, яка ваша думка - варто було СРСР оборонятись, чи краще було одразу капітулювати перед гітлерівською Німеччиною?
Якщо ви відповісте ствердно, у мене більше питань до вас не буде, я не буду з вами дискутувати, бо розумітиму, що ви людина з непохитними переконаннями.
Додано: Вів 29 кві, 2025 23:54
Венс
Україна не програє в чисту на війні, але отримає катастрофу після завершення активної війни.
Кацапи хз.
Спитайте в місцевих кацаповідів що там в них.
Додано: Сер 30 кві, 2025 00:29
Тут, правда, вопрос, что имеет ввиду Келлог под "гарним положенням".
И он тоже говорит о том, "что это патовая ситуация: никто не выиграет эту войну военным путем, это будет сделано с помощью дипломатии".
Додано: Сер 30 кві, 2025 00:37
Интересный взгляд.
Т.е. "приналежність до території" определяет мировоззрение?
Мы ещё недавно тоже "принадлежали к территории" бывшей Росс. империи.
Как только территория стала незалежна, так сразу поменялось и мировоззрение?
На место рождения людина тоже "вплинути не може".
Что-то вы меня окончательно запутали. С prodigy проще. У него ближе к россияне = русские.
Или вас обоих останавливают нехорошие аналогии?
Додано: Сер 30 кві, 2025 01:14
Нет, я не "ідейний пацифіст".
Свою позицию и по нашей войне, и об отличии ситуации СССР в 1942 от нашей я уже достаточно подробно излагал в ответ на подобные вопросы Шамана, когда просил сторонников продолжения войны и отказа даже от попыток заключения перемирия/мира объяснить, на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны.
Простите, повторять всё заново не буду. Поиск, к сожалению не работает. Думаю, Шаман помнит, когда это было. Спросите у него, может, подскажет. Сможете сами найти.
Могу тот же вопрос, что и тогда, задать вам - на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны?
У нас появятся союзники, которые вступят в войну на нашей стороне, а не "партнёры"?
Нам дадут много/неограниченное количество новейшего и более старого оружия?
Мы сами сможем произвести всё/недостающее необходимое оружие?
Мы сможем найти необходимые мобресурсы в условиях, когда люди в массе явно не хотят идти воевать и у нас десятки(сотни?) тысяч СЗЧ (а попросту, дезертиров)?
Или вы уверены, что у РФ в ближайшее время закончатся ресурсы на продолжение войны?
Или будем рассчитывать на прилёт марсиан, которые выступят на нашей стороне?
Может быть, предлОжите свой вариант?
Кстати, я недавно выкладывал видео Савромата, в котором он высказывал мнение, что при сегодняшних количествах дронов на фронте наступление ни одной из сторон невозможно и единственная опасность для нас - полное разрушение энергосистемы российскими ракетами и шахедами. Хорошо, если так. Это убеждает больше, чем лозунги наших незламныкив. Насколько это соответствует реальности, судить не берусь.
Если это так, то ситуация лучше, чем описывают многие. Но, правда, смысла продолжения войны всё равно нет, освободить оккупированные территории мы всё равно не сможем. Но хотя бы появляется смысл в том, чтобы дождаться, когда и враги поймут, что лучших результатов им не добиться. Но это будет стоить ещё многих жертв.
Жду вашего ответа.
Додано: Сер 30 кві, 2025 08:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
стосовно "будь-якого конфлікту" - в 2022 звісно варто було оборонятись, а з середини 2023 стало зрозуміло що жодних перемог небуде і вибір або знайти можливість для поганого миру або 30 років війни з щоденними смертями.
стосовно гітлерівської Німеччини я вже тут задавав подібне питання : чи краще було б для Чехословаччині чи Польші воювати до останнього і обмежити WW2 територією тільки своєї країни? Можна прийти до доволі скандальних висновків))
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