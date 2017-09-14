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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 кві, 2025 09:11
Придурки гоняли по вспаханому полю за трактором, который выпонял работу. Потом сели на пузо.
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Бетон
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Додано: Сер 30 кві, 2025 10:10
Ропа знову пірнула під 60https://stooq.pl/q/?s=cl.f
стабільно на юх
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flyman
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