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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13711137121371313714
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 09:11

Придурки гоняли по вспаханому полю за трактором, который выпонял работу. Потом сели на пузо.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 10:10

CL.F 59.55, стабільно на юх

Ропа знову пірнула під 60
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
стабільно на юх
flyman
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