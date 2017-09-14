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Додано: Сер 30 кві, 2025 09:11
Придурки гоняли по вспаханому полю за трактором, который выпонял работу. Потом сели на пузо.
Додано: Сер 30 кві, 2025 10:10
CL.F 59.55, стабільно на юх
Ропа знову пірнула під 60
стабільно на юх
Додано: Сер 30 кві, 2025 10:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
як завжди маніпулюєте фактами (брешете як парторг на партзборах)
ми не маємо лозунгів взагалі, просто намагаємось довести до розуміння капітулянтів (таких як ви), що мир за будь-яку ціну це капітуляція і ризик бути знищеними через 3-4 роки
Америка святкує 100 днів другого пришестя трампа,
замість make America great, виходить поки make America downgrade
рекомендую ввімкнути титри , цікавий гумор
Donald Trump's first 100...let's call them days
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:02
знов балаболи, тобто партнери обісрались?
тупі кацапи замість мясорубки в Україні могли взяти як мінімум Східну Європу голими руками "за два-три тижні" (с) поки в Брюселлі б проводили безкінечні консультації.
Шо там з блекаутом, агенти кремля зробили чи хто?
Якщо рука кремля то чому знову реакція така ніх..я не потужна?))
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:09
Тоді американці, британці, бразильці.... теж не нація.
Faceless, з таким світосприйняттям бути модером на фінансовому ресурсі?
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:21
На́ція (лат. natio — плем'я, народ) — це етносоціальна спільнота, об'єднана певною самоназвою, мовою, символами, географічним та етносоціальним походженням, історичною пам'яттю, комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї ідентичності (національною самосвідомістю)[1][2].
Нація — це сукупність людей, що має власну назву, свою історичну територію, спільні міфи та історичну пам'ять, спільну масову, громадянську культуру, спільну економіку і єдині юридичні права та обов'язки для всіх її членів. В нації є чотири основні характеристики — єдине суспільство, єдина територія, єдина історія, єдина доля.
Характерні риси нації:
* Кордони (географічні чи етнічно-культурні, або ті й інші разом)
* Ідея неподільності, єдності нації
* Суверенність, за допомогою якої досягається формальна рівність з іншими націями. Суверенність зазвичай ототожнюється з наявністю самостійної держави
* Ідея, згідно з якою влада є легітимною лише тоді, коли вона підтримується народом і служить інтересам народу (нації)
* Ідея ототожнення населення з нацією
* Безпосереднє ототожнення індивіда з нацією, «безпосереднє членство». Особистість, як частина нації, є рівною з іншими членами нації
* Культура (мова, спільні цінності, вірування, звичаї тощо)
* Уявлення про існування нації в часі, в минулому й майбутньому
* Спільні біологічні й спадкові риси
* Особливе відношення до певної історичної, іноді навіть «священної» території[6]
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:41
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв заявив , що країни, які нещодавно вступили до НАТО, автоматично стали ціллю для Збройних сил РФ, "включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову".
Мова про Швецію та Фінляндію. А 3 роки тому був ультиматум з приводу кордонів 97-го року. До всього НАТО. То може годі відсиджуватись, треба разом воювати з агресором? Зараз воюємо одні ми. Проти ядерної держави, яка ставить ультиматум всьому НАТО, анонсує нові напади і ядерні удари по мирним країнам і за яку вже воює як мінімум Північна Корея.
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