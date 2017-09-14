ЛАД написав:Это убеждает больше, чем лозунги наших незламныкив.
як завжди маніпулюєте фактами (брешете як парторг на партзборах) ми не маємо лозунгів взагалі, просто намагаємось довести до розуміння капітулянтів (таких як ви), що мир за будь-яку ціну це капітуляція і ризик бути знищеними через 3-4 роки
Америка святкує 100 днів другого пришестя трампа, замість make America great, виходить поки make America downgrade
Європа не може зібрати навіть 25 тисяч військових для місії в Україні, - The Times Видання The Times зазначає, що начальник штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент чисельністю до 64 тисяч військовослужбовців. Лондон висловив готовність надати до 10 тисяч осіб. На наступних зустрічах у Брюсселі міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрати 25 тисяч осіб буде вкрай складно. Згідно з інформацією Times, Британія і Франція тепер схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.
знов балаболи, тобто партнери обісрались? тупі кацапи замість мясорубки в Україні могли взяти як мінімум Східну Європу голими руками "за два-три тижні" (с) поки в Брюселлі б проводили безкінечні консультації. Шо там з блекаутом, агенти кремля зробили чи хто? Якщо рука кремля то чому знову реакція така ніх..я не потужна?))
Faceless написав:......... Моє походження не має значення, насправді. Головне що по факту не кацап. Росіянє - населення рф
Для мене, дійсно, не має. Для вас - не знаю. Якщо "головне не кацап", то маю сумніви. Хіба що ви уточните, що в вашому розумінні "кацап". Може, для вас це слово має ідеологічний, а не національний зміст. Але тоді варто було б підібрати інший термін.
Росіянин це не нація (немає такої), а приналежність до території. Не знаю, що тут ще пояснювати. А генетичне походження має значення хіба з цікавості, все одно це те, на що людина вплинути не може
Тоді американці, британці, бразильці.... теж не нація. Faceless, з таким світосприйняттям бути модером на фінансовому ресурсі?
Faceless написав:Росіянин це не нація (немає такої), а приналежність до території. Не знаю, що тут ще пояснювати. А генетичне походження має значення хіба з цікавості, все одно це те, на що людина вплинути не може
Тоді американці, британці, бразильці.... теж не нація. Faceless, з таким світосприйняттям бути модером на фінансовому ресурсі?
На́ція (лат. natio — плем'я, народ) — це етносоціальна спільнота, об'єднана певною самоназвою, мовою, символами, географічним та етносоціальним походженням, історичною пам'яттю, комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї ідентичності (національною самосвідомістю)[1][2].
Нація — це сукупність людей, що має власну назву, свою історичну територію, спільні міфи та історичну пам'ять, спільну масову, громадянську культуру, спільну економіку і єдині юридичні права та обов'язки для всіх її членів. В нації є чотири основні характеристики — єдине суспільство, єдина територія, єдина історія, єдина доля.
Характерні риси нації:
* Кордони (географічні чи етнічно-культурні, або ті й інші разом) * Ідея неподільності, єдності нації * Суверенність, за допомогою якої досягається формальна рівність з іншими націями. Суверенність зазвичай ототожнюється з наявністю самостійної держави * Ідея, згідно з якою влада є легітимною лише тоді, коли вона підтримується народом і служить інтересам народу (нації) * Ідея ототожнення населення з нацією * Безпосереднє ототожнення індивіда з нацією, «безпосереднє членство». Особистість, як частина нації, є рівною з іншими членами нації * Культура (мова, спільні цінності, вірування, звичаї тощо) * Уявлення про існування нації в часі, в минулому й майбутньому * Спільні біологічні й спадкові риси * Особливе відношення до певної історичної, іноді навіть «священної» території[6]
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв заявив , що країни, які нещодавно вступили до НАТО, автоматично стали ціллю для Збройних сил РФ, "включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову".
Мова про Швецію та Фінляндію. А 4 роки тому був ультиматум з приводу кордонів 97-го року. До всього НАТО. То може годі відсиджуватись, треба разом воювати з агресором? Зараз воюємо одні ми. Проти ядерної держави, яка ставить ультиматум всьому НАТО, анонсує нові напади і ядерні удари по мирним країнам і за яку вже воює як мінімум Північна Корея.
hxbbgaf написав:Мова про Швецію та Фінляндію. А 3 роки тому був ультиматум з приводу кордонів 97-го року. До всього НАТО. То може годі відсиджуватись, треба разом воювати з агресором? Зараз воюємо одні ми. Проти ядерної держави, яка ставить ультиматум всьому НАТО, анонсує нові напади і ядерні удари по мирним країнам і за яку вже воює як мінімум Північна Корея.
Марно. Навіть після бомбардувань Східної та Північної європи, в Берліні та Парижі будуть продовжуватись безкінечні консультації в стилі "а може то не бомби а аномальні коливання температури"
Європа не може зібрати навіть 25 тисяч військових для місії в Україні, - The Times Видання The Times зазначає, що начальник штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент чисельністю до 64 тисяч військовослужбовців. Лондон висловив готовність надати до 10 тисяч осіб. На наступних зустрічах у Брюсселі міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрати 25 тисяч осіб буде вкрай складно. Згідно з інформацією Times, Британія і Франція тепер схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.
знов балаболи, тобто партнери обісрались? тупі кацапи замість мясорубки в Україні могли взяти як мінімум Східну Європу голими руками "за два-три тижні" (с) поки в Брюселлі б проводили безкінечні консультації. Шо там з блекаутом, агенти кремля зробили чи хто? Якщо рука кремля то чому знову реакція така ніх..я не потужна?))