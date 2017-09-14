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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13712137131371413715
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

jump написав:У Раді пропонують дозволити громадянам віком 60+ йти на контракт в ЗСУ :oops:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/30/7509881/
ініціатор документу, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.,.


ЗСУ мають можливість ударити по параду в маскві, — заявив секретар оборонного комітету Ради Костенко
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:13

  Бетон написав:"Если на востоке и в Крыму хотят говорить по русски, дайте им законодательную возможность делать это, отцепитесь. Я еврей, говорю по русски и я гражданин Украины"

Угадайте, кто это сказал в прямом эфире
Там было ещё: "Язык никогда не будет делить нашу родную страну." И это было в 2014.
К сожалению, наши политики считали иначе и страну старательно делили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:21

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Это убеждает больше, чем лозунги наших незламныкив.


як завжди маніпулюєте фактами (брешете як парторг на партзборах)
ми не маємо лозунгів взагалі, просто намагаємось довести до розуміння капітулянтів (таких як ви), що мир за будь-яку ціну це капітуляція і ризик бути знищеними через 3-4 роки
...........

Вы, оказывается, частый посетитель партсобраний?
Может, ещё и парторг - хорошо знаете, как врать?
1. "мир за будь-яку ціну" никто не проповедует, здесь все говорят о необходимости переговоров о мире.
2. В случае мира, по-вашему, есть "ризик бути знищеними через 3-4 роки". В случае продолжения войны этот "ризик" куда-то пропадает?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:47

  fler написав:
  Letusrock написав:
Європа не може зібрати навіть 25 тисяч військових для місії в Україні, - The Times
Видання The Times зазначає, що начальник штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент чисельністю до 64 тисяч військовослужбовців. Лондон висловив готовність надати до 10 тисяч осіб.
На наступних зустрічах у Брюсселі міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрати 25 тисяч осіб буде вкрай складно. Згідно з інформацією Times, Британія і Франція тепер схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.

знов балаболи, тобто партнери обісрались?
тупі кацапи замість мясорубки в Україні могли взяти як мінімум Східну Європу голими руками "за два-три тижні" (с) поки в Брюселлі б проводили безкінечні консультації.
Шо там з блекаутом, агенти кремля зробили чи хто?
Якщо рука кремля то чому знову реакція така ніх..я не потужна?))

Ого! Ай, молодець!(с)

ги-ги, дуже смішно. А по суті повідомлення щось буде? Чи для вас кацапи то партнери? Внєзапно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:53

  ЛАД написав:
  prodigy написав:як завжди маніпулюєте фактами (брешете як парторг на партзборах)
ми не маємо лозунгів взагалі, просто намагаємось довести до розуміння капітулянтів (таких як ви), що мир за будь-яку ціну це капітуляція і ризик бути знищеними через 3-4 роки
...........

Вы, оказывается, частый посетитель партсобраний?
Может, ещё и парторг - хорошо знаете, как врать?
1. "мир за будь-яку ціну" никто не проповедует, здесь все говорят о необходимости переговоров о мире.
2. В случае мира, по-вашему, есть "ризик бути знищеними через 3-4 роки". В случае продолжения войны этот "ризик" куда-то пропадает?


Костенко : Впроваджуємо контракти для осіб віком 60+
Я знаю як мінімум 2-3 безкомпромісних патріотів на нашому форумі які радо цією пропозицією скористаються
Letusrock
 
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