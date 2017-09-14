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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 кві, 2025 14:13
Бетон написав:
"Если на востоке и в Крыму хотят говорить по русски, дайте им законодательную возможность делать это, отцепитесь. Я еврей, говорю по русски и я гражданин Украины"
Угадайте, кто это сказал в прямом эфире
Там было ещё: "Язык никогда не будет делить нашу родную страну." И это было в 2014.
К сожалению, наши политики считали иначе и страну старательно делили.
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Додано: Сер 30 кві, 2025 14:21
prodigy написав: ЛАД написав:
Это убеждает больше, чем лозунги наших незламныкив.
як завжди маніпулюєте фактами (брешете як парторг на партзборах)
ми не маємо лозунгів взагалі, просто намагаємось довести до розуміння капітулянтів (таких як ви), що мир за будь-яку ціну це капітуляція
і ризик бути знищеними через 3-4 роки
...........
Вы, оказывается, частый посетитель партсобраний?
Может, ещё и парторг - хорошо знаете, как врать?
1. "мир за будь-яку ціну
" никто не проповедует, здесь все говорят о необходимости переговоров о мире.
2. В случае мира, по-вашему, есть "ризик бути знищеними через 3-4 роки". В случае продолжения войны этот "ризик" куда-то пропадает?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 14:47
fler написав: Letusrock написав:
Європа не може зібрати навіть 25 тисяч військових для місії в Україні, - The Times
Видання The Times зазначає, що начальник штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент чисельністю до 64 тисяч військовослужбовців. Лондон висловив готовність надати до 10 тисяч осіб.
На наступних зустрічах у Брюсселі міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрати 25 тисяч осіб буде вкрай складно. Згідно з інформацією Times, Британія і Франція тепер схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.
знов балаболи, тобто партнери обісрались?тупі кацапи
замість мясорубки в Україні могли взяти як мінімум Східну Європу голими руками "за два-три тижні" (с) поки в Брюселлі б проводили безкінечні консультації.
Шо там з блекаутом, агенти кремля зробили чи хто?
Якщо рука кремля то чому знову реакція така ніх..я не потужна?))
Ого! Ай, молодець!(с)
ги-ги, дуже смішно. А по суті повідомлення щось буде? Чи для вас кацапи то партнери? Внєзапно
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Додано: Сер 30 кві, 2025 14:53
Костенко : Впроваджуємо контракти для осіб віком 60+
ЛАД написав: prodigy написав:
як завжди маніпулюєте фактами (брешете як парторг на партзборах)
ми не маємо лозунгів взагалі, просто намагаємось довести до розуміння капітулянтів (таких як ви), що мир за будь-яку ціну це капітуляція
і ризик бути знищеними через 3-4 роки
...........
Вы, оказывается, частый посетитель партсобраний?
Может, ещё и парторг - хорошо знаете, как врать?
1. "мир за будь-яку ціну
" никто не проповедует, здесь все говорят о необходимости переговоров о мире.
2. В случае мира, по-вашему, есть "ризик бути знищеними через 3-4 роки". В случае продолжения войны этот "ризик" куда-то пропадает?
Я знаю як мінімум 2-3 безкомпромісних патріотів на нашому форумі які радо цією пропозицією скористаються
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:19
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Это убеждает больше, чем лозунги наших незламныкив.
як завжди маніпулюєте фактами (брешете як парторг на партзборах)
ми не маємо лозунгів взагалі, просто намагаємось довести до розуміння капітулянтів (таких як ви), що мир за будь-яку ціну це капітуляція
і ризик бути знищеними через 3-4 роки
...........
Вы, оказывается, частый посетитель партсобраний?
Может, ещё и парторг - хорошо знаете, как врать?
1. "мир за будь-яку ціну
" никто не проповедует, здесь все говорят о необходимости переговоров о мире.
2. В случае мира, по-вашему, есть "ризик бути знищеними через 3-4 роки". В случае продолжения войны этот "ризик" куда-то пропадает?
тому і ведуть переговори, щоб отримати вагомі гарантії миру (від США), може дійде щось до діда гольфіста
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:49
ЛАД написав: Бетон написав:
"Если на востоке и в Крыму хотят говорить по русски, дайте им законодательную возможность делать это, отцепитесь. Я еврей, говорю по русски и я гражданин Украины"
Там было ещё: "Язык никогда не будет делить нашу родную страну." И это было в 2014.
К сожалению, наши политики считали иначе и страну старательно делили.
Мало по Харкову прилітає чи шо?
Чому ви не обурюєтеся, що на рф закрили всі українські школи та спалили всю літературу українською мовою? Чому вас не бентежить, що ви та інші росіяни можете вільно говорити москальською в Україні, а українці на рф не можуть так само вільно говорити українською?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:52
prodigy написав:
..........
тому і ведуть переговори, щоб отримати вагомі гарантії миру (від США), може дійде щось до діда гольфіста
Пока что идут не переговоры, а переговоры о переговорах.
"Вагомі гарантії миру (від США)" пока не просматриваются. Их нет сегодня и, думаю, и не будет.
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:09
fler написав: ЛАД написав: Бетон написав:
"Если на востоке и в Крыму хотят говорить по русски, дайте им законодательную возможность делать это, отцепитесь. Я еврей, говорю по русски и я гражданин Украины"
Там было ещё: "Язык никогда не будет делить нашу родную страну." И это было в 2014.
К сожалению, наши политики считали иначе и страну старательно делили.
Мало по Харкову прилітає чи шо?
Чому ви не обурюєтеся, що на рф закрили всі українські школи та спалили всю літературу українською мовою? Чому вас не бентежить, що ви та інші росіяни можете вільно говорити москальською в Україні, а українці на рф не можуть так само вільно говорити українською?
1. "на РФ" было/есть много желающих обучаться на украинском языке?
По переписи 2020 в РФ украинцев, вроде, и немало - 884 007, но это всего 0,60 % всего населения или 0,68 % от указавших свою национальность. При этом они достаточно сильно рассеяны по стране, а не сосредоточены в каком-то месте компактного проживания.
Насчёт "спалили всю
літературу українською мовою" не слышал.
2. Украинцам в РФ законодательно запрещено говорить по-украински? Или даже не законодательно?
3. Я не россиянин и, насколько знаю, россиян сейчас в Украине практически нет, кроме как во вражеских войсках.
Удивляет, что "доктору наук" необходимо объяснять элементарные вещи.
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:18
prodigy написав: ЛАД написав:
Это убеждает больше, чем лозунги наших незламныкив.
мир за будь-яку ціну це капітуляція[/b] і ризик бути знищеними через 3-4 роки
За яку ціну ви готові на мир?
Та втім...
Схоже, питання в іншому. Через який час нас мають знищити?
А ви тоді підете на співпрацю?
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