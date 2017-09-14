Саме так
Територія, на якій певні кліматичні умови+наявні певні природні ресурси - визначає поведінку корінного населення...
Тому мешканець Африки , потрапивши у вічну мерзлоту, або навчиться виконувати правила території.. або загине...
Тепер про сукупність територій.
Якщо монголи обєднали навколо себе десятки різних територій (на кожній з яких було щось своє , одні ловили рибу, другі були кочівниками , треті вирощували зерно....)
То НАЙЧИСЕЛЬНІША група населення з однаковим менталітетом - буде викривляти менталітети населення різних територій....
Але якщо совок розвалюється... то на протязі 2-3 поколінь , корінне населення повертає свої правила проживання на корінній території.
Що тут не зрозуміло?
До речі
Захист завжди йшов в першу чергу по мові, потім релігія... а потім все інше...
Тому
Прибалти,казах,молдавани -відмовились від кирилиці і перейшли на латиницю... три покоління і совковим духом смердіти перестане.
Прибалти змусили здавати екзамен на знання мови - ті хто не здали,отримали паспорт не громадянина..який нічим крім права голосування не обмежував..але якщо група не голосує - вона втрачає політичну підтримку в законодавчому органі а значить в неї погіршуються умови для існування.
Знову - три поколінні і не буде такого явища як російськомовний прибалт
Україна - спочатку ввела Державну в середній школі, потім поширила її на ВУЗ, потім створила свою релігійну організацію і змусила перереєструватись московський філіал - три покоління і такого поняття як лад на українському форумі - не буде.
Все просто.