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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:23
ЛАД написав:
Т.е. "приналежність до території" определяет мировоззрение?
Мы ещё недавно тоже "принадлежали к территории" бывшей Росс. империи.
Как только территория стала незалежна, так сразу поменялось и мировоззрение?
Саме так
Територія, на якій певні кліматичні умови+наявні певні природні ресурси - визначає поведінку корінного населення...
Тому мешканець Африки , потрапивши у вічну мерзлоту, або навчиться виконувати правила території.. або загине...
Тепер про сукупність територій.
Якщо монголи обєднали навколо себе десятки різних територій (на кожній з яких було щось своє , одні ловили рибу, другі були кочівниками , треті вирощували зерно....)
То НАЙЧИСЕЛЬНІША група населення з однаковим менталітетом - буде викривляти менталітети населення різних територій....
Але якщо совок розвалюється... то на протязі 2-3 поколінь , корінне населення повертає свої правила проживання на корінній території.
Що тут не зрозуміло?
До речі
Захист завжди йшов в першу чергу по мові, потім релігія... а потім все інше...
Тому
Прибалти,казах,молдавани -відмовились від кирилиці і перейшли на латиницю... три покоління і совковим духом смердіти перестане.
Прибалти змусили здавати екзамен на знання мови - ті хто не здали,отримали паспорт не громадянина..який нічим крім права голосування не обмежував..але якщо група не голосує - вона втрачає політичну підтримку в законодавчому органі а значить в неї погіршуються умови для існування.
Знову - три поколінні і не буде такого явища як російськомовний прибалт
Україна - спочатку ввела Державну в середній школі, потім поширила її на ВУЗ, потім створила свою релігійну організацію і змусила перереєструватись московський філіал - три покоління і такого поняття як лад на українському форумі - не буде.
Все просто.
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budivelnik
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:31
ЛАД написав: fler написав: ЛАД написав:
Там было ещё: "Язык никогда не будет делить нашу родную страну." И это было в 2014.
К сожалению, наши политики считали иначе и страну старательно делили.
Мало по Харкову прилітає чи шо?
Чому ви не обурюєтеся, що на рф закрили всі українські школи та спалили всю літературу українською мовою? Чому вас не бентежить, що ви та інші росіяни можете вільно говорити москальською в Україні, а українці на рф не можуть так само вільно говорити українською?
1. "на РФ" было/есть много желающих обучаться на украинском языке?
По переписи 2020 в РФ украинцев, вроде, и немало - 884 007, но это всего 0,60 % всего населения или 0,68 % от указавших свою национальность. При этом они достаточно сильно рассеяны по стране, а не сосредоточены в каком-то месте компактного проживания.
Насчёт "спалили всю
літературу українською мовою" не слышал.
2. Украинцам в РФ законодательно запрещено говорить по-украински? Или даже не законодательно?
3. Я не россиянин и, насколько знаю, россиян сейчас в Украине практически нет, кроме как во вражеских войсках.
Удивляет, что "доктору наук" необходимо объяснять элементарные вещи.
Так подумайте самі про "елементарні речі".
В бібліотеках української фактично немає, більшість книжок записані в "терористичні"
Українських шкіл немає вже десятки років
Можливості використовувати українську в офіційних установах там в принципі ніколи не було
Незважаючи на численну діаспору, чималу кількість спеціалістів в нафтовій галузі з України, в рф взагалі ніколи навіть не стояло питання врахування їх потреб і інтересів. Ніколи. Їх невідворотньо русифікували.
І саме тому наразі "нема бажаючих навчатися українською". Саме тому ВЖЕ нема потреби законодавчо забороняти. Законодавчо забороняли за РІ.
Щодо спалення книжок - на території рф їх і нема, а на наших окупованих територіях вони фактично одразу після захоплення спалюють українські підручники, літературу що знайдуть.
Наші дії до російського контенту ще навіть не дзеркальне відображення того, що сама рашка робить з усім українським. І то верещить про "утєснєнія".
Тут досі пів форуму російською пише. В рф за дописи українською в кращому випадку вже давно б забанили, в гіршому вже б відкрили кримінальну справу за якусь фігню
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:32
Banderlog написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Это убеждает больше, чем лозунги наших незламныкив.
мир за будь-яку ціну це капітуляція[/b] і ризик бути знищеними через 3-4 роки
За яку ціну ви готові на мир?
Та втім...
Схоже, питання в іншому. Через який час нас мають знищити?
А ви тоді підете на співпрацю?
Вітаю! Як ви, вже в Румунії?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:34
budivelnik написав: ЛАД написав:
Т.е. "приналежність до території" определяет мировоззрение?
Мы ещё недавно тоже "принадлежали к территории" бывшей Росс. империи.
Как только территория стала незалежна, так сразу поменялось и мировоззрение?
Саме так
Територія, на якій певні кліматичні умови+наявні певні природні ресурси - визначає поведінку корінного населення...
Тому мешканець Африки , потрапивши у вічну мерзлоту, або навчиться виконувати правила території.. або загине...
Тепер про сукупність територій.
Якщо монголи обєднали навколо себе десятки різних територій (на кожній з яких було щось своє , одні ловили рибу, другі були кочівниками , треті вирощували зерно....)
То НАЙЧИСЕЛЬНІША група населення з однаковим менталітетом - буде викривляти менталітети населення різних територій....
Але якщо совок розвалюється... то на протязі 2-3 поколінь , корінне населення повертає свої правила проживання на корінній території.
Що тут не зрозуміло?
До речі
Захист завжди йшов в першу чергу по мові, потім релігія... а потім все інше...
Тому
Прибалти,казах,молдавани -відмовились від кирилиці і перейшли на латиницю... три покоління і совковим духом смердіти перестане.
Прибалти змусили здавати екзамен на знання мови - ті хто не здали,отримали паспорт не громадянина..який нічим крім права голосування не обмежував..але якщо група не голосує - вона втрачає політичну підтримку в законодавчому органі а значить в неї погіршуються умови для існування.
Знову - три поколінні і не буде такого явища як російськомовний прибалт
Україна - спочатку ввела Державну в середній школі, потім поширила її на ВУЗ, потім створила свою релігійну організацію і змусила перереєструватись московський філіал - три покоління і такого поняття як лад на українському форумі - не буде.
Все просто.
а яким духом буде смердіти? )) пакистанським?
А над пакистанцями будут панувати будівельники, з синками клишоногими?
Якї забили хрєн, воювати за таткову наливайку ві львові?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:37
Faceless написав:
За яку ціну ви готові на мир?
Та втім...
Схоже, питання в іншому. Через який час нас мають знищити?
А ви тоді підете на співпрацю?
Вітаю! Як ви, вже в Румунії?[/quote] ) дякую за вітання. Думками з вами. Держу кулачки
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:39
Banderlog написав: Faceless написав: Banderlog написав:
За яку ціну ви готові на мир?
Та втім...
Схоже, питання в іншому. Через який час нас мають знищити?
А ви тоді підете на співпрацю?
Вітаю! Як ви, вже в Румунії?
) дякую за вітання. Думками з вами. Держу кулачки
як там лісабонський блекаут, схожий на наші?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:45
ЛАД написав: prodigy написав:
..........
тому і ведуть переговори, щоб отримати вагомі гарантії миру (від США), може дійде щось до діда гольфіста
Пока что идут не переговоры, а переговоры о переговорах.
"Вагомі гарантії миру (від США)" пока не просматриваются. Их нет сегодня и, думаю, и не будет.
так, можливо і не буде...
яка пропозиція: капітуляція, віддати 4 області+Крим,
і потім через рік Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:45
ЛАД написав: prodigy написав:
..........
тому і ведуть переговори, щоб отримати вагомі гарантії миру (від США), може дійде щось до діда гольфіста
Пока что идут не переговоры, а переговоры о переговорах.
"Вагомі гарантії миру (від США)" пока не просматриваются. Их нет сегодня и, думаю, и не будет.
так, можливо і не буде...
яка пропозиція: капітуляція, віддати 4 області+Крим,
і потім через рік Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:50
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Понятно, вы думаете, что вы из чистопородных арийцев.
Всё остальное - бла-бла-бла.
Так какими методами отбора воспользуетесь?
Головне не бути гноєм
Простите, для меня слишком сложные ассоциации.
Не улавливаю связь между чистопородным арийством и гноєм.
тоді зрозумій, що руські зараз ведуть себе як нацисти в Німеччині або як їхні діди в 30 роки в срср. але це ти ніколи не визнаєш, які б факти тобі не наводили...
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:51
Faceless написав:
.........
Так подумайте самі про "елементарні речі".
В бібліотеках української фактично немає, більшість книжок записані в "терористичні"
Українських шкіл немає вже десятки років
Можливості використовувати українську в офіційних установах там в принципі ніколи не було
Незважаючи на численну діаспору, чималу кількість спеціалістів в нафтовій галузі з України, в рф взагалі ніколи навіть не стояло питання врахування їх потреб і інтересів. Ніколи. Їх невідворотньо русифікували.
І саме тому наразі "нема бажаючих навчатися українською". Саме тому ВЖЕ нема потреби законодавчо забороняти. Законодавчо забороняли за РІ.
Щодо спалення книжок - на території рф їх і нема, а на наших окупованих територіях вони фактично одразу після захоплення спалюють українські підручники, літературу що знайдуть.
Наші дії до російського контенту ще навіть не дзеркальне відображення того, що сама рашка робить з усім українським. І то верещить про "утєснєнія".
Тут досі пів форуму російською пише. В рф за дописи українською в кращому випадку вже давно б забанили, в гіршому вже б відкрили кримінальну справу за якусь фігню
"В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт. Так же как дописи на татарском, чеченском, армянском, казахском... Поэтому никто и не пишет, и не писал.
"В бібліотеках української фактично немає" и "на території рф їх і нема" - так "нема" или всё же сколько-то где-то есть? Хотя я даже не говорю о том, что сегодня роль библиотек резко упала и ими практически не пользуются.
"Про численну діаспору" в РФ я привёл цифры, вы не заметили? И она появилась больше не "за РІ", а уже в советские времена.
Да численна, но в %-ом отношении достаточно небольшая и к тому же рассеяна, а не компактно проживает. Поэтому нет и не было вопроса о создании украинских школ. К тому же людям, которые не собираются возвращаться в Украину и привозить сюда своих детей, это и не нужно.
Вы читаете ветку об эмиграции. Многие наши эмигранты отдали бы детей в украинские школы, даже если бы они там были?
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