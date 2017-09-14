Додано: Сер 30 кві, 2025 16:23

ЛАД написав: Т.е. "приналежність до території" определяет мировоззрение?

Мы ещё недавно тоже "принадлежали к территории" бывшей Росс. империи.

Как только территория стала незалежна, так сразу поменялось и мировоззрение? Т.е. "приналежність до території" определяет мировоззрение?Мы ещё недавно тоже "принадлежали к территории" бывшей Росс. империи.Как только территория стала незалежна, так сразу поменялось и мировоззрение?

Саме такТериторія, на якій певні кліматичні умови+наявні певні природні ресурси - визначає поведінку корінного населення...Тому мешканець Африки , потрапивши у вічну мерзлоту, або навчиться виконувати правила території.. або загине...Тепер про сукупність територій.Якщо монголи обєднали навколо себе десятки різних територій (на кожній з яких було щось своє , одні ловили рибу, другі були кочівниками , треті вирощували зерно....)То НАЙЧИСЕЛЬНІША група населення з однаковим менталітетом - буде викривляти менталітети населення різних територій....Але якщо совок розвалюється... то на протязі 2-3 поколінь , корінне населення повертає свої правила проживання на корінній території.Що тут не зрозуміло?До речіЗахист завжди йшов в першу чергу по мові, потім релігія... а потім все інше...ТомуПрибалти,казах,молдавани -відмовились від кирилиці і перейшли на латиницю... три покоління і совковим духом смердіти перестане.Прибалти змусили здавати екзамен на знання мови - ті хто не здали,отримали паспорт не громадянина..який нічим крім права голосування не обмежував..але якщо група не голосує - вона втрачає політичну підтримку в законодавчому органі а значить в неї погіршуються умови для існування.Знову - три поколінні і не буде такого явища як російськомовний прибалтУкраїна - спочатку ввела Державну в середній школі, потім поширила її на ВУЗ, потім створила свою релігійну організацію і змусила перереєструватись московський філіал - три покоління і такого поняття як лад на українському форумі - не буде.Все просто.