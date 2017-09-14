Додано: Сер 30 кві, 2025 17:18

ЛАД написав: "В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт. "В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт.

ЛАД написав: "В бібліотеках української фактично немає" и "на території рф їх і нема" - так "нема" или всё же сколько-то где-то есть? Хотя я даже не говорю о том, что сегодня роль библиотек резко упала и ими практически не пользуются. "В бібліотеках української фактично немає" и "на території рф їх і нема" - так "нема" или всё же сколько-то где-то есть? Хотя я даже не говорю о том, что сегодня роль библиотек резко упала и ими практически не пользуются.

ЛАД написав: "Про численну діаспору" в РФ я привёл цифры, вы не заметили? И она появилась больше не "за РІ", а уже в советские времена.

Да численна, но в %-ом отношении достаточно небольшая и к тому же рассеяна, а не компактно проживает. Поэтому нет и не было вопроса о создании украинских школ. К тому же людям, которые не собираются возвращаться в Украину и привозить сюда своих детей, это и не нужно. "Про численну діаспору" в РФ я привёл цифры, вы не заметили? И она появилась больше не "за РІ", а уже в советские времена.Да численна, но в %-ом отношении достаточно небольшая и к тому же рассеяна, а не компактно проживает. Поэтому нет и не было вопроса о создании украинских школ. К тому же людям, которые не собираются возвращаться в Украину и привозить сюда своих детей, это и не нужно.

От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде.Не кажу абсолютно немає, бо може десь щось загубилося. Але їх і було мізер і все одно їх продовжували закривати де ще не закрили. Можливо наразі вже немає взагалі. Бібліотеки тут наведені як приклад, що більш-менш можна відстежувати. Літературу українською у продажу ви теж там навряд знайдете. Значну частину української літератури в рф заборонили як "терористичну" чисто на підставі того, що вона українською.Це в Україіні якось досі нормлаьним вважається те, що хтось росіськомовний кудись прийде і вимагає, щоб його розуміли, бо він бачте громадянин і має право. В подібній ситуації в рф вам би швидко пояснили, наскільки ви другосортний і що маєте "гаваріть нармальна".Але утиски ви бачити чогось тільки в Україні.Ще з часів срср вона була значна, і при цьому проходила посилена асиміляція ще тоді. Одиничні школи існували десь до десятих років, тоді тиск ще більше посилився, школи закрили, організації закрили, керівників організацій заарештовували, відомо також про ряд вбивств.Оте ваше " та просто нема попиту" є наслідком того, що:- зберігати українську ідентичність в рф небезпечно (почитайте хоч про репресії тнічних українців на Кубані)- долучитися до українського інфопростору просто неможливоЯкщо ще з часів РІ це була політика витіснення, домінування метрополії і відповідно зросійщення і насаджування малозначущості для всіх етносів, та сама політика глобально була продовжена при срср (з невеликим чисто формлаьними реверансами, які поступово перетворювали національну культуру, мову, традиції на щось "забавне і потішне", те що можна назвати "шароварщиною", і по факту ще більш знецінювали все національне).При рф ця політика була продовжена, а десь в 2010-х і пізніше стала більш агресивною, зі знищенням локальних огранізацій, переслідуваннями їх керівників, а після 2014 - вже до тотального заборони, переслідування, кримінальні статті майже за будь-яку українську літературу.Але ви то називаєте "та просто то і не треба".Так розумієте, якщо в Україні проводити таку ж політику, то відносно швидко і в Україні "стане не треба" ні російськомовна література, ні російськомовне телерадіомовлення, ні росіські організації і заходи, ні інтерфейси, вивіски,етикетки російською, ні тим більше вивчення у школах і ВНЗ. То що тоді вам не подобається?