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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:54
Banderlog написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Т.е. "приналежність до території" определяет мировоззрение?
Мы ещё недавно тоже "принадлежали к территории" бывшей Росс. империи.
Как только территория стала незалежна, так сразу поменялось и мировоззрение?
Саме так
Територія, на якій певні кліматичні умови+наявні певні природні ресурси - визначає поведінку корінного населення...
Тому мешканець Африки , потрапивши у вічну мерзлоту, або навчиться виконувати правила території.. або загине...
Тепер про сукупність територій.
Якщо монголи обєднали навколо себе десятки різних територій (на кожній з яких було щось своє , одні ловили рибу, другі були кочівниками , треті вирощували зерно....)
То НАЙЧИСЕЛЬНІША група населення з однаковим менталітетом - буде викривляти менталітети населення різних територій....
Але якщо совок розвалюється... то на протязі 2-3 поколінь , корінне населення повертає свої правила проживання на корінній території.
Що тут не зрозуміло?
До речі
Захист завжди йшов в першу чергу по мові, потім релігія... а потім все інше...
Тому
Прибалти,казах,молдавани -відмовились від кирилиці і перейшли на латиницю... три покоління і совковим духом смердіти перестане.
Прибалти змусили здавати екзамен на знання мови - ті хто не здали,отримали паспорт не громадянина..який нічим крім права голосування не обмежував..але якщо група не голосує - вона втрачає політичну підтримку в законодавчому органі а значить в неї погіршуються умови для існування.
Знову - три поколінні і не буде такого явища як російськомовний прибалт
Україна - спочатку ввела Державну в середній школі, потім поширила її на ВУЗ, потім створила свою релігійну організацію і змусила перереєструватись московський філіал - три покоління і такого поняття як лад на українському форумі - не буде.
Все просто.
а яким духом буде смердіти? )) пакистанським?
А над пакистанцями будут панувати будівельники, з синками клишоногими?
Якї забили хрєн, воювати за таткову наливайку ві львові?
це як, румунський самогон викликає такі приступи хамства?
или "воздух свободы .опу защекотал"?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:57
prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав:
..........
тому і ведуть переговори, щоб отримати вагомі гарантії миру (від США), може дійде щось до діда гольфіста
Пока что идут не переговоры, а переговоры о переговорах.
"Вагомі гарантії миру (від США)" пока не просматриваются. Их нет сегодня и, думаю, и не будет.
так, можливо і не буде...
яка пропозиція: капітуляція, віддати 4 області+Крим,
і потім через рік Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв?
по перше юридично "віддати" їх майже неможливо.
по друге заморозка по плюс/мінус ЛБЗ це далеко не капітуляція.
по третє - можна продовжити воювати ще 3-5-10 років, дочекатись перемог правих у ключових країнах ЄС, паралельно дійти до мобілізації котів та собак і долара по 300 і от тоді..
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Додано: Сер 30 кві, 2025 17:02
prodigy написав:
........
так, можливо і не буде...
яка пропозиція: капітуляція, віддати 4 області+Крим,
і потім через рік Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв?
"яка пропозиція" у вас - "до останньої верби"?
Других не имеете?
Финляндия как-то выжила. "і потім через рік" ничего больше не отдавала.
Так же, как выжила и вся Вост. Европа.
И даже как Прибалтика под властью СССР.
Война, массовая миграция за границу (постепенно переходящая в эмиграцию), гибель и инвалидизация десятков тысяч людей лучше?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 17:13
ЛАД написав: prodigy написав:
........
так, можливо і не буде...
яка пропозиція: капітуляція, віддати 4 області+Крим,
і потім через рік Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв?
"яка пропозиція" у вас - "до останньої верби"?
Других не имеете?
Финляндия как-то выжила. "і потім через рік" ничего больше не отдавала.
Так же, как выжила и вся Вост. Европа.
И даже как Прибалтика под властью СССР.
Война, массовая миграция за границу (постепенно переходящая в эмиграцию), гибель и инвалидизация десятков тысяч людей лучше?
Если убрать шелуху парторга, то это - пусть Украина согласится на захват Россией, как-то раньше всё обошлось
Но это не "капитуляция", не "мир на любых условиях"
Главное - терминология, а не фактаж )
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Додано: Сер 30 кві, 2025 17:15
ЛАД
ЛАД написав:
Нет, я не "ідейний пацифіст".
не пацифіст, він ідейний імперець, який досі не може змирится, що радянська імперія мертва - й ніколи не відновиться...
Свою позицию и по нашей войне, и об отличии ситуации СССР в 1942 от нашей я уже достаточно подробно излагал в ответ на подобные вопросы Шамана, когда просил сторонников продолжения войны и отказа даже от попыток заключения перемирия/мира объяснить, на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны.
Простите, повторять всё заново не буду. Поиск, к сожалению не работает. Думаю, Шаман помнит, когда это было. Спросите у него, может, подскажет. Сможете сами найти.
якщо прибрати вигадки ЛАДа
- то резюме дуже просте. руські мають боротися до останнього, скільки мільйонів вони не покладуть. аот коли руські напали - що зазвичай протягом сторіч вони й робили - всі інші мають здаватися. бо з руськими треба рахуватися. те, що тут класичні подвійні стандарти - ЛАД
воліє не помічати...
як це корелює, що ЛАД вважає себе по суті руським (хоча й заперечує це) - питання відкрите
Могу тот же вопрос, что и тогда, задать вам - на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны?
У нас появятся союзники, которые вступят в войну на нашей стороне, а не "партнёры"?
Нам дадут много/неограниченное количество новейшего и более старого оружия?
Мы сами сможем произвести всё/недостающее необходимое оружие?
Мы сможем найти необходимые мобресурсы в условиях, когда люди в массе явно не хотят идти воевать и у нас десятки(сотни?) тысяч СЗЧ (а попросту, дезертиров)?
Или вы уверены, что у РФ в ближайшее время закончатся ресурсы на продолжение войны?
Или будем рассчитывать на прилёт марсиан, которые выступят на нашей стороне?
Может быть, предлОжите свой вариант?
оця його гра слів - союзники, партнери... зараз нас підтримують всі розвинені країни. й будуть підтримувати далі. навіть Німеччина та Японія - ще одна іронія долі.
так нам, будуть надавати зброю, якої буде достатньо, щоб стримати ці всі мопед- та інші м'ясні атаки з величезними втратами.
так ресурси в Раші закінчуються, бо вони воюють лише за свої, поки їх "союзники" заробляють на них х2,х3... підтверджень проблем Раші багато, але ЛАД їх все одно не хоче бачити...
ми бачимо, що втрат в Раші все більше, а захоплених територій все менше - тому ситуація на фронті далеко не така погана, як намагаються подати наші панікери. й ці ж панікери не помічають, як знищують/катують українців на захоплених територіях.
так, звісно три роки війни - це важко. тому ми й готові на перемовини, й поступки доволі значні - але перемовин не хоче сама Раша, це вони висувають безглузді вимоги. а корисні ідіоти намагаються це тут просувати.
Кстати, я недавно выкладывал видео Савромата, в котором он высказывал мнение, что при сегодняшних количествах дронов на фронте наступление ни одной из сторон невозможно и единственная опасность для нас - полное разрушение энергосистемы российскими ракетами и шахедами. Хорошо, если так. Это убеждает больше, чем лозунги наших незламныкив. Насколько это соответствует реальности, судить не берусь.
Если это так, то ситуация лучше, чем описывают многие. Но, правда, смысла продолжения войны всё равно нет, освободить оккупированные территории мы всё равно не сможем. Но хотя бы появляется смысл в том, чтобы дождаться, когда и враги поймут, что лучших результатов им не добиться. Но это будет стоить ещё многих жертв.
Жду вашего ответа.
а капітуляція - це буде значно більше жертв, про що ЛАД
цинічно мовчить. йому що, він вважає, що його це не зачепить...
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Додано: Сер 30 кві, 2025 17:18
ЛАД написав:
"В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт.
От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде.
ЛАД написав:
"В бібліотеках української фактично немає" и "на території рф їх і нема" - так "нема" или всё же сколько-то где-то есть? Хотя я даже не говорю о том, что сегодня роль библиотек резко упала и ими практически не пользуются.
Не кажу абсолютно немає, бо може десь щось загубилося. Але їх і було мізер і все одно їх продовжували закривати де ще не закрили. Можливо наразі вже немає взагалі. Бібліотеки тут наведені як приклад, що більш-менш можна відстежувати. Літературу українською у продажу ви теж там навряд знайдете. Значну частину української літератури в рф заборонили як "терористичну" чисто на підставі того, що вона українською.
Це в Україіні якось досі нормлаьним вважається те, що хтось росіськомовний кудись прийде і вимагає, щоб його розуміли, бо він бачте громадянин і має право. В подібній ситуації в рф вам би швидко пояснили, наскільки ви другосортний і що маєте "гаваріть нармальна".
Але утиски ви бачити чогось тільки в Україні.
ЛАД написав:
"Про численну діаспору" в РФ я привёл цифры, вы не заметили? И она появилась больше не "за РІ", а уже в советские времена.
Да численна, но в %-ом отношении достаточно небольшая и к тому же рассеяна, а не компактно проживает. Поэтому нет и не было вопроса о создании украинских школ. К тому же людям, которые не собираются возвращаться в Украину и привозить сюда своих детей, это и не нужно.
Ще з часів срср вона була значна, і при цьому проходила посилена асиміляція ще тоді. Одиничні школи існували десь до десятих років, тоді тиск ще більше посилився, школи закрили, організації закрили, керівників організацій заарештовували, відомо також про ряд вбивств.
Оте ваше " та просто нема попиту" є наслідком того, що:
- зберігати українську ідентичність в рф небезпечно (почитайте хоч про репресії тнічних українців на Кубані)
- долучитися до українського інфопростору просто неможливо
Якщо ще з часів РІ це була політика витіснення, домінування метрополії і відповідно зросійщення і насаджування малозначущості для всіх етносів, та сама політика глобально була продовжена при срср (з невеликим чисто формлаьними реверансами, які поступово перетворювали національну культуру, мову, традиції на щось "забавне і потішне", те що можна назвати "шароварщиною", і по факту ще більш знецінювали все національне).
При рф ця політика була продовжена, а десь в 2010-х і пізніше стала більш агресивною, зі знищенням локальних огранізацій, переслідуваннями їх керівників, а після 2014 - вже до тотального заборони, переслідування, кримінальні статті майже за будь-яку українську літературу.
Але ви то називаєте "та просто то і не треба".
Так розумієте, якщо в Україні проводити таку ж політику, то відносно швидко і в Україні "стане не треба" ні російськомовна література, ні російськомовне телерадіомовлення, ні росіські організації і заходи, ні інтерфейси, вивіски,
етикетки російською, ні тим більше вивчення у школах і ВНЗ. То що тоді вам не подобається?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 17:22
ЛАД написав: prodigy написав:
........
так, можливо і не буде...
яка пропозиція: капітуляція, віддати 4 області+Крим,
і потім через рік Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв?
"яка пропозиція" у вас - "до останньої верби"?
Других не имеете?
Финляндия как-то выжила. "і потім через рік" ничего больше не отдавала.
Так же, как выжила и вся Вост. Европа.
И даже как Прибалтика под властью СССР.
Война, массовая миграция за границу (постепенно переходящая в эмиграцию), гибель и инвалидизация десятков тысяч людей лучше?
у нас є варіант Фінляндії? - це чергова вигадка ЛАДа
. у нас є варіант тотальної русифікації та знищення всього українського.
знову ці наративи - не так вже й погано й в окупації - жити можна. але знаєте, де брехня? Раша зараз не срср після 2СВ. це срср 30х років 20 ст. Прибалтика, Східна Європа та Західна Україна лише в теорії знають, що таке Голодомор та терор 37-38 років. а загалом Україна знає дуже добре. й ЛАД пропонує ще раз це пережити...
й дай Боже, щоб люди змогли в еміграцію в Європу, а не до Сибиру - як в 1939 році. й загибель сотень тисяч населення...
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Додано: Сер 30 кві, 2025 17:23
Banderlog написав:
До речі
Захист завжди йшов в першу чергу по мові, потім релігія... а потім все інше...
це коли? де?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 17:27
❗️рф готова обговорити зі США присутність Америки на ЗАЕС "в рамках врегулювання війни в Україні", заявив глава "Росатому" Олексій Лихачов.
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