Раніше Міноборони створило Управління космічної політики для розвитку військових космічних технологій, зокрема супутників і ракет, а також формування держполітики у цій сфері. Заступниця міністра Катерина Черногоренко заявила, що відомство прагне стати основним замовником космічних рішень для ЗСУ і не виключає створення окремих Космічних сил.
ЛАД написав:"В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт.
От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде. .........
Вы знаете , не буду даже спорить. И искать сколько было украиноязычных школ в РФ и почему они закрывались. Вас этим не убедить. Но вы предлагаете сделать у нас так, как в РФ. И теми же методами. При "небольшой" разнице % украиноязычных в РФ и русскоязычных в Украине. И чем мы тогда будем отличаться от них? Те же яйца только в профиль? Тот же вариант "антироссии"?
pesikot написав:Но это не "капитуляция", не "мир на любых условиях"
Главное - терминология, а не фактаж )
парторг- дід не дурак, за призив до капітуляції йому стаття 109 і 110 маячить, то меле ***ню про вербу, взагалі це перший раз тільки від ЛАДа почув
така вата, як тупий бетон (якому мова/влада жити заважає)-не розуміє, що в окупації світить "впав віджався", бетон буде срати кров'ю, про качалку мови не буде)) відберуть і бізнес і життя, тупий качок не тямить
Бетон написав:"Если на востоке и в Крыму хотят говорить по русски, дайте им законодательную возможность делать это, отцепитесь. Я еврей, говорю по русски и я гражданин Украины"
Там было ещё: "Язык никогда не будет делить нашу родную страну." И это было в 2014. К сожалению, наши политики считали иначе и страну старательно делили.
Мало по Харкову прилітає чи шо? Чому ви не обурюєтеся, що на рф закрили всі українські школи та спалили всю літературу українською мовою? Чому вас не бентежить, що ви та інші росіяни можете вільно говорити москальською в Україні, а українці на рф не можуть так само вільно говорити українською?
Это слова зеленского, который на камеру всё это сказал. Который после начала войны 2014 работал в москве. Зеленский был против майдана, а сегодня лицемерно ходит на площадь небесной сотни. Вот это я понимаю, цинизм
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 30 кві, 2025 19:26, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:"В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт.
От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде. .........
Вы знаете , не буду даже спорить. И искать сколько было украиноязычных школ в РФ и почему они закрывались. Вас этим не убедить. Но вы предлагаете сделать у нас так, как в РФ. И теми же методами. При "небольшой" разнице % украиноязычных в РФ и русскоязычных в Украине. И чем мы тогда будем отличаться от них? Те же яйца только в профиль? Тот же вариант "антироссии"?
Це елемент самозахисту держави. При цьому я не пропоную нікого вбивати ні переслідувати за наявність російської літератури, тож не "як в рф". Достатньо послідовно продовжувати ту політику, що є, хоча б років 30-50.