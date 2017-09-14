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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13716137171371813719>
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:01

Народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський зареєстрував проєкт закону про створення Космічних сил у складі ЗСУ. :lol:
https://tsn.ua/ato/v-zsu-mozut-ziavytys ... 19228.html

Раніше Міноборони створило Управління космічної політики для розвитку військових космічних технологій, зокрема супутників і ракет, а також формування держполітики у цій сфері. Заступниця міністра Катерина Черногоренко заявила, що відомство прагне стати основним замовником космічних рішень для ЗСУ і не виключає створення окремих Космічних сил. 8)
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:08

  Xenon написав::roll:
❗️рф готова обговорити зі США присутність Америки на ЗАЕС "в рамках врегулювання війни в Україні", заявив глава "Росатому" Олексій Лихачов.

бла-бла-бла чи по Лихачову пройшлись залізні копита ? :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:14

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
так, можливо і не буде...
яка пропозиція: капітуляція, віддати 4 області+Крим,
і потім через рік Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв?

"яка пропозиція" у вас - "до останньої верби"?
Других не имеете?

не відповів, тоді тримай
- для капітулянтів: ось вам хер, а ні капітуляція

ще треба вдарити по вашому параду
Зеленський сказав: вони турбуються за парад?
недаремно турбуються
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:21

  Faceless написав:
  ЛАД написав:"В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт.

От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде.
.........
Вы знаете , не буду даже спорить. И искать сколько было украиноязычных школ в РФ и почему они закрывались. Вас этим не убедить.
Но вы предлагаете сделать у нас так, как в РФ. И теми же методами.
При "небольшой" разнице % украиноязычных в РФ и русскоязычных в Украине.
И чем мы тогда будем отличаться от них?
Те же яйца только в профиль? Тот же вариант "антироссии"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Но это не "капитуляция", не "мир на любых условиях"

Главное - терминология, а не фактаж )


парторг- дід не дурак, за призив до капітуляції йому стаття 109 і 110 маячить,
то меле ***ню про вербу, взагалі це перший раз тільки від ЛАДа почув

така вата, як тупий бетон (якому мова/влада жити заважає)-не розуміє, що в окупації світить "впав віджався", бетон буде срати кров'ю, про качалку мови не буде))
відберуть і бізнес і життя, тупий качок не тямить
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:25

  fler написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:"Если на востоке и в Крыму хотят говорить по русски, дайте им законодательную возможность делать это, отцепитесь. Я еврей, говорю по русски и я гражданин Украины"
Там было ещё: "Язык никогда не будет делить нашу родную страну." И это было в 2014.
К сожалению, наши политики считали иначе и страну старательно делили.

Мало по Харкову прилітає чи шо?
Чому ви не обурюєтеся, що на рф закрили всі українські школи та спалили всю літературу українською мовою? Чому вас не бентежить, що ви та інші росіяни можете вільно говорити москальською в Україні, а українці на рф не можуть так само вільно говорити українською?

Это слова зеленского, который на камеру всё это сказал. Который после начала войны 2014 работал в москве.
Зеленский был против майдана, а сегодня лицемерно ходит на площадь небесной сотни.
Вот это я понимаю, цинизм
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 30 кві, 2025 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:25

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
так, можливо і не буде...
яка пропозиція: капітуляція, віддати 4 області+Крим,
і потім через рік Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв?

"яка пропозиція" у вас - "до останньої верби"?
Других не имеете?

не відповів, тоді тримай
- для капітулянтів: ось вам хер, а ні капітуляція

ще треба вдарити по вашому параду
Зеленський сказав: вони турбуються за парад?
недаремно турбуються

ось вам хер очень убедительный ответ.
И прекрасный вариант "пропозиції". Очень ценная "пропозиція".
Проблема только в то, что ваш хер никому не нужен.

И по "моему параду" ударяли сегодня ночью. И предыдущие тоже. Пропустили позавчерашнюю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 кві, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:"В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт.

От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде.
.........
Вы знаете , не буду даже спорить. И искать сколько было украиноязычных школ в РФ и почему они закрывались. Вас этим не убедить.
Но вы предлагаете сделать у нас так, как в РФ. И теми же методами.
При "небольшой" разнице % украиноязычных в РФ и русскоязычных в Украине.
И чем мы тогда будем отличаться от них?
Те же яйца только в профиль? Тот же вариант "антироссии"?
Це елемент самозахисту держави. При цьому я не пропоную нікого вбивати ні переслідувати за наявність російської літератури, тож не "як в рф". Достатньо послідовно продовжувати ту політику, що є, хоча б років 30-50.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прожиджи ты в Украине?
Я в Киеве.
Чем ты собираешься ударить по параду? Труселями?

Но я даю гарантию, что ты и все турбопатриоты уедут из Киева подальше
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:32

Cl.F $57.98

  flyman написав:Ропа знову пірнула під 60
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
стабільно на юх

$57.98
flyman
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