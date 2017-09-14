Faceless написав:........ От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде. .........
Вы знаете , не буду даже спорить. И искать сколько было украиноязычных школ в РФ и почему они закрывались. Вас этим не убедить. Но вы предлагаете сделать у нас так, как в РФ. И теми же методами. При "небольшой" разнице % украиноязычных в РФ и русскоязычных в Украине. И чем мы тогда будем отличаться от них? Те же яйца только в профиль? Тот же вариант "антироссии"?
Це елемент самозахисту держави. При цьому я не пропоную нікого вбивати ні переслідувати за наявність російської літератури, тож не "як в рф". Достатньо послідовно продовжувати ту політику, що є, хоча б років 30-50.
В РФ тоже "не вбивають" за наличие Шевченко или Леси Украинки. А по вашим словам "послідовно" закрывают школы, запрещают передачи, запрещают продавцам говорить. Ой, это, кажется, не в РФ.
ЛАД написав:И чем мы тогда будем отличаться от них? Те же яйца только в профиль? Тот же вариант "антироссии"?
25 років республіки Балтії терпіли знущання ЛАДів і всілякі безсмертні полки і іншу пропаганду кремля, думали так-ці виродки 40-50хх років народження скоро відійдуть в інший мир, не будемо соромитись перед Берліном, Брюсселем і Парижем. А вони вже і туди добрались. Тоді панове так, здайте екзамен на володіння литовською/естонською мовами, а якщо не бажаєте-то "чемодан- вокзал- рф"
про яйця не кажи, ваші яйця-це вирвані очі, горло і мозок у полоненої журналістки, тому тобі краще закрити рота і мовчати
працював з руськими 6 років, і тільки раз сказав коротку фразу "що це було", так старпом образився, каже не розумію??? , і взагалі чого це ви в російському екіпажі перейшли на українську
відповідаю старпому-яка офіційна мова компанії? англійська з ранку всі російські моряки мають розмовляти англійською, хто не знає мови буде списаний як проф непридатний... чіф миттєво відкатів -краще ми українську підучимо
а механіки взагалі стали казати, що вони етнічні українці: Прядко і Міхно (кажу , може бути також білорусами, ні не белоруси, ми українці), ось така справа
prodigy написав:то меле ***ню про вербу, взагалі це перший раз тільки від ЛАДа почув
Не гальмуй.
Він наголосив, що “ми будемо жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити, ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта, ми не зупинимося, допоки не звільнимо останній метр української землі, ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє село, останню хату, останню криницю, останню вишню, останню вербу”. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/353 ... zemli.html З -1.20 з кінця і про останню вишню, і про останню вербу.
ну тобто ви свідомо виступаєте за капітуляцію України, при тому вважаєте правильним, що СРСР свого часу не капітулював? Чи не бачите тут певної непослідовності? Або лицемірства? Або, може, ви не вважаєте росію ворогом? Це б пояснило такий підхід.
ЛАД написав:на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны? У нас появятся союзники, которые вступят в войну на нашей стороне, а не "партнёры"? Нам дадут много/неограниченное количество новейшего и более старого оружия?
а яка наша мета? Звільнити Крим? Спалити Москву? Ні. На даний момент Україні потрібно лише показати, що рф не зможе добитися свого (захоплення України повністю або хоча б чотирьох областей) військовим способом. З такими темпами просування, як вони мають, вони дійсно цього не зроблять і за 10 років. Якщо ми самі не віддамо все. А саме за це ви агітуєте тут. Навіщо? Думаєте, якщо віддати агресору те, що він хоче зараз, він зупиниться? Навіщо йому зупинятися, якщо самі все віддаємо? Він буде повторювати виграшну стратегію знову і знову.
Letusrock написав:а з середини 2023 стало зрозуміло що жодних перемог небуде і вибір або знайти можливість для поганого миру
ну так зараз і йде пошук можливості якогось миру. Саме миру, а не капітуляції з тимчасовим перемирʼям, після якого агресор знову нападе через короткий проміжок часу.
Letusrock написав:по друге заморозка по плюс/мінус ЛБЗ це далеко не капітуляція
ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові? Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ(*), це агресор бажає більшого.
* Звісно, заморозка має відбутися без скорочення потенціалу ЗСУ, інакше в цьому немає сенсу.
Востаннє редагувалось thenewepic в Сер 30 кві, 2025 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Це елемент самозахисту держави. При цьому я не пропоную нікого вбивати ні переслідувати за наявність російської літератури, тож не "як в рф". Достатньо послідовно продовжувати ту політику, що є, хоча б років 30-50.
Letusrock написав:по друге заморозка по плюс/мінус ЛБЗ це далеко не капітуляція
ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові? Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ(*), це агресор бажає більшого.
* Звісно, заморозка має відбутися без скорочення потенціалу ЗСУ, інакше в цьому немає сенсу.
Ситуація змінюється швидко)))))))))))) То було вчора, а сьогодні вже Єрмак: *Путін не прагне миру - він прагне передишки. Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля. Написав про це на The Guardian. * https://t.me/ermaka2022/6151 І висновок: "Єдиний шлях до миру - це поразка імперських амбіцій рф, а не їх легалізація через чергове «тимчасове перемир’я». _______________________________ До Перемоги!