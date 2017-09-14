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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1371713718137191372013721>
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:35

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:........
От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде.
.........
Вы знаете , не буду даже спорить. И искать сколько было украиноязычных школ в РФ и почему они закрывались. Вас этим не убедить.
Но вы предлагаете сделать у нас так, как в РФ. И теми же методами.
При "небольшой" разнице % украиноязычных в РФ и русскоязычных в Украине.
И чем мы тогда будем отличаться от них?
Те же яйца только в профиль? Тот же вариант "антироссии"?
Це елемент самозахисту держави. При цьому я не пропоную нікого вбивати ні переслідувати за наявність російської літератури, тож не "як в рф". Достатньо послідовно продовжувати ту політику, що є, хоча б років 30-50.
В РФ тоже "не вбивають" за наличие Шевченко или Леси Украинки.
А по вашим словам "послідовно" закрывают школы, запрещают передачи, запрещают продавцам говорить. Ой, это, кажется, не в РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И чем мы тогда будем отличаться от них?
Те же яйца только в профиль? Тот же вариант "антироссии"?


25 років республіки Балтії терпіли знущання ЛАДів і всілякі безсмертні полки і іншу пропаганду кремля, думали так-ці виродки 40-50хх років народження скоро відійдуть в інший мир, не будемо соромитись перед Берліном, Брюсселем і Парижем. А вони вже і туди добрались. Тоді панове так, здайте екзамен на володіння литовською/естонською мовами, а якщо не бажаєте-то "чемодан- вокзал- рф"

про яйця не кажи, ваші яйця-це вирвані очі, горло і мозок у полоненої журналістки, тому тобі краще закрити рота і мовчати

працював з руськими 6 років, і тільки раз сказав коротку фразу "що це було", так старпом образився, каже не розумію??? , і взагалі чого це ви в російському екіпажі перейшли на українську

відповідаю старпому-яка офіційна мова компанії? англійська
з ранку всі російські моряки мають розмовляти англійською, хто не знає мови буде
списаний як проф непридатний... чіф миттєво відкатів -краще ми українську підучимо

а механіки взагалі стали казати, що вони етнічні українці: Прядко і Міхно (кажу , може бути також білорусами, ні не белоруси, ми українці), ось така справа
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:46

  Бетон написав:Но я даю гарантию, что ты и все турбопатриоты уедут из Киева подальше

Цікаво. А якщо я не виїду з Києва, то я не турбопатріот чи ти обісра_ з гарантіями?)))
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Это слова зеленского, который на камеру всё это сказал. Который после начала войны 2014 работал в москве.


так Зеленський був ватником до 2022, і 73% таких як ти , вибрали саме за те, що він був проросійський

і про шашлики в травні він казав не для нас, а для пуйла...
але сталася війна, і шанс йому був даний для переосмислення, вірю, що він багато чого зрозумів який народ у нас в Україні героїчний

Біда в тому, що за 5 років війни з тих героїв залишиться 10% живих і скалічених,
а після війни такі качки як ти будуть з грошима лізти у владу і своїми біцепсами прокладати шлях

знов побачимо у ВР раді і в місцевих радах таке лайно як Бужанський, Дубінський, Коломойскьий, Дмитрук, Насіров,Рабінович, Шуфріч, Ківалов, Труханов, Шахов і тебе
Бетонський?
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:55

  prodigy написав:то меле ***ню про вербу, взагалі це перший раз тільки від ЛАДа почув

Не гальмуй.

Він наголосив, що “ми будемо жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити, ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта, ми не зупинимося, допоки не звільнимо останній метр української землі, ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє село, останню хату, останню криницю, останню вишню, останню вербу”.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/353 ... zemli.html
З -1.20 з кінця і про останню вишню, і про останню вербу.


Не знаєш, то запитуй, а не бикуй.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Нет, я не "ідейний пацифіст"
ну тобто ви свідомо виступаєте за капітуляцію України, при тому вважаєте правильним, що СРСР свого часу не капітулював? Чи не бачите тут певної непослідовності? Або лицемірства? Або, може, ви не вважаєте росію ворогом? Це б пояснило такий підхід.
  ЛАД написав:на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны?
У нас появятся союзники, которые вступят в войну на нашей стороне, а не "партнёры"?
Нам дадут много/неограниченное количество новейшего и более старого оружия?
а яка наша мета? Звільнити Крим? Спалити Москву? Ні. На даний момент Україні потрібно лише показати, що рф не зможе добитися свого (захоплення України повністю або хоча б чотирьох областей) військовим способом. З такими темпами просування, як вони мають, вони дійсно цього не зроблять і за 10 років. Якщо ми самі не віддамо все. А саме за це ви агітуєте тут. Навіщо?
Думаєте, якщо віддати агресору те, що він хоче зараз, він зупиниться? Навіщо йому зупинятися, якщо самі все віддаємо? Він буде повторювати виграшну стратегію знову і знову.
  Letusrock написав:а з середини 2023 стало зрозуміло що жодних перемог небуде і вибір або знайти можливість для поганого миру
ну так зараз і йде пошук можливості якогось миру. Саме миру, а не капітуляції з тимчасовим перемирʼям, після якого агресор знову нападе через короткий проміжок часу.
  Letusrock написав:по друге заморозка по плюс/мінус ЛБЗ це далеко не капітуляція
ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові? Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ(*), це агресор бажає більшого.

* Звісно, заморозка має відбутися без скорочення потенціалу ЗСУ, інакше в цьому немає сенсу.
Востаннє редагувалось thenewepic в Сер 30 кві, 2025 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:57

Я так понимаю русскоязычные отменяют воинскую повинность и открывают границы как недогражданам ? К чему эта дискуссия последних страниц с восхвалением опыта стран Балтики?
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:58

  Бетон написав:Прожиджи ты в Украине?
Я в Киеве.
Чем ты собираешься ударить по параду? Труселями?

Но я даю гарантию, что ты и все турбопатриоты уедут из Киева подальше

Интересно, когда ЗП про 60+ примут - он так и продолжит "не ділом, а словом" Пэрэмогу наближать? 🤔
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:00

Це елемент самозахисту держави. При цьому я не пропоную нікого вбивати ні переслідувати за наявність російської літератури, тож не "як в рф". Достатньо послідовно продовжувати ту політику, що є, хоча б років 30-50.


Ще мінус половина населення
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:04

  thenewepic написав:
  Letusrock написав:по друге заморозка по плюс/мінус ЛБЗ це далеко не капітуляція
ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові? Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ(*), це агресор бажає більшого.

* Звісно, заморозка має відбутися без скорочення потенціалу ЗСУ, інакше в цьому немає сенсу.


Ситуація змінюється швидко))))))))))))
То було вчора, а сьогодні вже Єрмак:
*Путін не прагне миру - він прагне передишки. Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля. Написав про це на The Guardian. *
https://t.me/ermaka2022/6151
І висновок:
"Єдиний шлях до миру - це поразка імперських амбіцій рф, а не їх легалізація через чергове «тимчасове перемир’я».
_______________________________
До Перемоги!
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