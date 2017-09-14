Додано: Сер 30 кві, 2025 19:56

ЛАД написав: Нет, я не "ідейний пацифіст" Нет, я не "ідейний пацифіст"

ЛАД написав: на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны?

У нас появятся союзники, которые вступят в войну на нашей стороне, а не "партнёры"?

Нам дадут много/неограниченное количество новейшего и более старого оружия? на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны?У нас появятся союзники, которые вступят в войну на нашей стороне, а не "партнёры"?Нам дадут много/неограниченное количество новейшего и более старого оружия?

Letusrock написав: а з середини 2023 стало зрозуміло що жодних перемог небуде і вибір або знайти можливість для поганого миру а з середини 2023 стало зрозуміло що жодних перемог небуде і вибір або знайти можливість для поганого миру

Letusrock написав: по друге заморозка по плюс/мінус ЛБЗ це далеко не капітуляція по друге заморозка по плюс/мінус ЛБЗ це далеко не капітуляція

ну тобто ви свідомо виступаєте за капітуляцію України, при тому вважаєте правильним, що СРСР свого часу не капітулював? Чи не бачите тут певної непослідовності? Або лицемірства? Або, може, ви не вважаєте росію ворогом? Це б пояснило такий підхід.а яка наша мета? Звільнити Крим? Спалити Москву? Ні. На даний момент Україні потрібно лише показати, що рф не зможе добитися свого (захоплення України повністю або хоча б чотирьох областей) військовим способом. З такими темпами просування, як вони мають, вони дійсно цього не зроблять і за 10 років. Якщо ми самі не віддамо все. А саме за це ви агітуєте тут. Навіщо?Думаєте, якщо віддати агресору те, що він хоче зараз, він зупиниться? Навіщо йому зупинятися, якщо самі все віддаємо? Він буде повторювати виграшну стратегію знову і знову.ну так зараз і йде пошук можливості якогось миру. Саме, а не капітуляції з тимчасовим перемирʼям, після якого агресор знову нападе через короткий проміжок часу.ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові? Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ(*), це агресор бажає більшого.* Звісно, заморозка має відбутися без скорочення потенціалу ЗСУ, інакше в цьому немає сенсу.