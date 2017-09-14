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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13718137191372013721>
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:06

  Бетон написав:Это слова зеленского, который на камеру всё это сказал. Который после начала войны 2014 работал в москве.
Зеленский был против майдана, а сегодня лицемерно ходит на площадь небесной сотни.
Вот это я понимаю, цинизм

Бо ідолопоклоники заслужили на біч Божий
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 кві, 2025 20:07, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В РФ тоже "не вбивають" за наличие Шевченко или Леси Украинки.
А по вашим словам "послідовно" закрывают школы

не вбивають, але саджають:
Дарью Козыреву задержали полицейские днём 24 февраля после того, как она возложила цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко и наклеила на постамент отрывок его стихотворения "Завещание".
"Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте!"

А про школи краще навіть не згадуйте - скільки україномовних шкіл залишилось на анексованих територіях?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:09

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
тому і ведуть переговори, щоб отримати вагомі гарантії миру (від США), може дійде щось до діда гольфіста
Пока что идут не переговоры, а переговоры о переговорах.
"Вагомі гарантії миру (від США)" пока не просматриваются. Их нет сегодня и, думаю, и не будет.


так, можливо і не буде...
яка пропозиція: капітуляція, віддати 4 області+Крим,
і потім через рік Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв?

Кацапи не просто ж так записали ці області в свою конституцію , які перемовини вони можуть вести і на яких умовах? , задню вони не дадуть так як є чим воювати безкінечно і нарот не поймёт...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ситуація змінюється швидко))))))))))))
То було вчора, а сьогодні вже Єрмак:
не сильно зрозумів, що саме змінилось. Офіційно ніби нічого. "Чергове тимчасове пермирʼя" - це ж напевно те на 9 травня, про яке оголосив пуйло. В цьому перемирʼї для України дійсно нема ніякого сенсу.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:12

  detroytred написав:
  thenewepic написав:
  Letusrock написав:по друге заморозка по плюс/мінус ЛБЗ це далеко не капітуляція
ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові? Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ(*), це агресор бажає більшого.

* Звісно, заморозка має відбутися без скорочення потенціалу ЗСУ, інакше в цьому немає сенсу.


Ситуація змінюється швидко))))))))))))
То було вчора, а сьогодні вже Єрмак:
*Путін не прагне миру - він прагне передишки. Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля. Написав про це на The Guardian. *
https://t.me/ermaka2022/6151
І висновок:
"Єдиний шлях до миру - це поразка імперських амбіцій рф, а не їх легалізація через чергове «тимчасове перемир’я».
_______________________________
До Перемоги!


Что ты британское фуфло подсовываешь, как смену сииуации, они всегда были против мирного урегулирования
Будешь сеять провокации - забьют камнями на площади как слугу даджала
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:17

prodigy
Капитан, не надо так нервничать.
В вашем преклонном возрасте, уже несколько месяцев не подлежащим мобилизации, это опасно.
Так и апоплексический удар хватить может.
Переживаю за ваше здоровье.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:18

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
так, можливо і не буде...
яка пропозиція: капітуляція, віддати 4 області+Крим,
і потім через рік Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв?

"яка пропозиція" у вас - "до останньої верби"?
Других не имеете?
Финляндия как-то выжила. "і потім через рік" ничего больше не отдавала.
Так же, как выжила и вся Вост. Европа.
И даже как Прибалтика под властью СССР.
Война, массовая миграция за границу (постепенно переходящая в эмиграцию), гибель и инвалидизация десятков тысяч людей лучше?

Если убрать шелуху парторга, то это - пусть Украина согласится на захват Россией, как-то раньше всё обошлось

Но это не "капитуляция", не "мир на любых условиях"

Главное - терминология, а не фактаж )

+1
Лад дійсно до мозга костей- комуняка радянська чі ФСБ єшна.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:22

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Это слова зеленского, который на камеру всё это сказал. Который после начала войны 2014 работал в москве.
Зеленский был против майдана, а сегодня лицемерно ходит на площадь небесной сотни.
Вот это я понимаю, цинизм

Бо ідолопоклоники заслужили на біч Божий


Сура 6 аят 129
Так Ми одних з нечестивих
Ставимо панувати над іншими[1],
(Щоб, борючись у гріху,
Вони потім перед Богом відповідали)[2]
За все, що випередили для себе.

Мій батько поклав на вас тяжке ярмо; Я зроблю його ще важчим. Батько бив вас батогами; Я буду бичувати вас cкорпіонами
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 кві, 2025 20:22, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:22

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Ситуація змінюється швидко))))))))))))
То було вчора, а сьогодні вже Єрмак:
не сильно зрозумів, що саме змінилось. Офіційно ніби нічого. "Чергове тимчасове пермирʼя" - це ж напевно те на 9 травня, про яке оголосив пуйло. В цьому перемирʼї для України дійсно нема ніякого сенсу.

В сенсі?
Вказано чітко - "Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля".
Про заморозку та тимчасове перемир'я - нас не влаштує.

Але ж нещодавно було і про хоча б 30-ти денне. Яке можна було продовжити. І про без вказівки термінів.

Якщо б малось на увазі просто проти оцього 3 денного від путла, то так би і вказував -- триденне то ні про що, згадав, про 30-денне і т.д., які стануть кроками до миру.

Я бачу, що знов про поразку ворога і пауза на руку хремля.
Може післязавтра знов про припинення вогню))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:24

для ладів
педерація, 2002 рік
Національність__к-сть шкіл з викладанням нац мови__кість населення____на одну школу
українська ______ 5 ______ 2942961 _____ 588592
їдиш ______ 3 ______ 229938 _____ 76646
вірменська ______ 16 ______ 1130491 _____ 70656
грузинська ______ 4 ______ 197934 _____ 49484
новогрецька ______ 2 ______ 97827 _____ 48914
турецька ______ 3 ______ 92415 _____ 30805
естонська ______ 1 ______ 28113 _____ 28113
польська ______ 3 ______ 73001 _____ 24334
литовська ______ 2 ______ 45569 _____ 22785
німецька ______ 31 ______ 597212 _____ 19265
корейська ______ 8 ______ 148556 _____ 18570
латвійська ______ 3 ______ 28520 _____ 9507
азербайджанська ______ 72 ______ 621840 _____ 8637
казахська ______ 92 ______ 653962 _____ 7108
туркменська ______ 5 ______ 33053 _____ 6611
якутська ______ 94 ______ 443852 _____ 4722
інгуська ______ 111 ______ 413016 _____ 3721
чуваська ______ 451 ______ 1637094 _____ 3630
чеченська ______ 482 ______ 1360253 _____ 2822
осетинська ______ 197 ______ 514875 _____ 2614
кумицька ______ 176 ______ 422409 _____ 2400
кабардинська ______ 219 ______ 519958 _____ 2374
Карельська ______ 40 ______ 93344 _____ 2334
татська ______ 1 ______ 2303 _____ 2303
татарська ______ 2469 ______ 5554601 _____ 2250
саамська ______ 1 ______ 1991 _____ 1991
лезгинська ______ 210 ______ 411535 _____ 1960
комі-перм'яцька ______ 67 ______ 125235 _____ 1869
даргинська ______ 289 ______ 510156 _____ 1765
карачаївська ______ 111 ______ 192182 _____ 1731
тувинська ______ 147 ______ 243442 _____ 1656
вепська ______ 5 ______ 8240 _____ 1648
ітельменська ______ 2 ______ 3180 _____ 1590
Аварська ______ 549 ______ 814473 _____ 1484
лакська ______ 106 ______ 156545 _____ 1477
удмуртська ______ 452 ______ 636906 _____ 1409
черкеська ______ 43 ______ 60517 _____ 1407
ногайська ______ 65 ______ 90666 _____ 1395
бурятська ______ 344 ______ 445175 _____ 1294
балкарська ______ 89 ______ 108426 _____ 1218
ненецька ______ 35 ______ 41302 _____ 1180
башкирська ______ 1426 ______ 1673389 _____ 1173
евенкійська ______ 31 ______ 35527 _____ 1146
абазинська ______ 35 ______ 37942 _____ 1084
табасаранська ______ 125 ______ 131785 _____ 1054
нівхська ______ 5 ______ 5162 _____ 1032
нанайська ______ 12 ______ 12160 _____ 1013
адигейська ______ 129 ______ 128528 _____ 996
мансійська ______ 12 ______ 11432 _____ 953
коломацька ______ 200 ______ 173996 _____ 870
селькупська ______ 5 ______ 4249 _____ 850
хантийська ______ 34 ______ 28678 _____ 843
хакаська ______ 93 ______ 75622 _____ 813
комі ______ 371 ______ 293406 _____ 791
юкагирська ______ 2 ______ 1509 _____ 755
коряцька ______ 15 ______ 8743 _____ 583
алтайська ______ 128 ______ 67239 _____ 525
фінська ______ 66 ______ 34050 _____ 516
евенська ______ 38 ______ 19071 _____ 502
чукотська ______ 35 ______ 15767 _____ 450
ескімоська ______ 4 ______ 1750 _____ 438
кетська ______ 5 ______ 1494 _____ 299
тофаларська ______ 3 ______ 837 _____ 279
долганська ______ 13 ______ 801 _____ 62
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