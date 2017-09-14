thenewepic написав:ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові? Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ(*), це агресор бажає більшого.
* Звісно, заморозка має відбутися без скорочення потенціалу ЗСУ, інакше в цьому немає сенсу.
Ситуація змінюється швидко)))))))))))) То було вчора, а сьогодні вже Єрмак: *Путін не прагне миру - він прагне передишки. Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля. Написав про це на The Guardian. * https://t.me/ermaka2022/6151 І висновок: "Єдиний шлях до миру - це поразка імперських амбіцій рф, а не їх легалізація через чергове «тимчасове перемир’я». _______________________________ До Перемоги!
Что ты британское фуфло подсовываешь, как смену сииуации, они всегда были против мирного урегулирования Будешь сеять провокации - забьют камнями на площади как слугу даджала
Повилазило? Пряма цитата голови офісу президента України. По буквах спробуй і вголос --- УКРАЇНИ.
Не бикуй, бо заб'ють камінням, сєятєль, якому маряться всюди провокації.
ЛАД написав:"В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт.
От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде. .........
Вы знаете , не буду даже спорить. И искать сколько было украиноязычных школ в РФ и почему они закрывались. Вас этим не убедить. Но вы предлагаете сделать у нас так, как в РФ. И теми же методами. При "небольшой" разнице % украиноязычных в РФ и русскоязычных в Украине. И чем мы тогда будем отличаться от них? Те же яйца только в профиль? Тот же вариант "антироссии"?
Скажу вам шо наприкінці 70-х у м.Дніпропетровськ таких я не знав, і на районі у пішій доступності було ТРИ школи- російськомовні і ні однієї українсько мовної, про що дальше теревенити? І мати привела в ту школу шо була поряд , російськомовна , не було вибору, так як не мала приватної автівки чі службового авто з водіем щоб возити мене в село за містом , в селах викладали українською
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 30 кві, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
ну тобто ви свідомо виступаєте за капітуляцію України, при тому вважаєте правильним, що СРСР свого часу не капітулював? Чи не бачите тут певної непослідовності? Або лицемірства? Або, може, ви не вважаєте росію ворогом? Це б пояснило такий підхід.
Понятно. Поискать мои посты вам лень. Гораздо проще придумать обвинения и разоблачать свои собственные домыслы. Молодец! Первенство шаману стараетесь не уступить! Но пока малость не дотягиваете.
ЛАД написав:на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны? У нас появятся союзники, которые вступят в войну на нашей стороне, а не "партнёры"? Нам дадут много/неограниченное количество новейшего и более старого оружия?
а яка наша мета? Звільнити Крим? Спалити Москву? Ні. На даний момент Україні потрібно лише показати, що рф не зможе добитися свого (захоплення України повністю або хоча б чотирьох областей) військовим способом. З такими темпами просування, як вони мають, вони дійсно цього не зроблять і за 10 років. Якщо ми самі не віддамо все. А саме за це ви агітуєте тут. Навіщо? Думаєте, якщо віддати агресору те, що він хоче зараз, він зупиниться? Навіщо йому зупинятися, якщо самі все віддаємо? Він буде повторювати виграшну стратегію знову і знову.
Простите не понял. За что я агітую? Чуть ниже ваши слова:
Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ
Т.е. вы это поддерживаете? Так я, вроде, не предлагал отдавать что-то ещё.
Letusrock написав:а з середини 2023 стало зрозуміло що жодних перемог небуде і вибір або знайти можливість для поганого миру
ну так зараз і йде пошук можливості якогось миру. Саме миру, а не капітуляції з тимчасовим перемирʼям, після якого агресор знову нападе через короткий проміжок часу.
Letusrock написав:по друге заморозка по плюс/мінус ЛБЗ це далеко не капітуляція
ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові? Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ(*), це агресор бажає більшого.
"ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові?" Здесь кто-то призывал к капитуляции?
* Звісно, заморозка має відбутися без скорочення потенціалу ЗСУ, інакше в цьому немає сенсу.
"Без скорочення потенціалу ЗСУ" по сравнению с чем? По сравнению с сегодняшним состоянием? Мы способны содержать армию в 1 млн. чел. и достойно вооружить такую армию? Или по сравнению с состоянием на 24.02.2022? Так и тогда вооружений явно не хватало. Какой % ВВП вы готовы тратить на армию? 5, 10, 20%? После этого вы будете уверены в нашей безопасности? Или вы сомневаетесь в том, что РФ имеет ресурсов больше и, соответственно, сможет содержать бОльшую и лучше вооружённую (или, по крайней мере, с бОльшими запасами) армию? Так что риски будут всегда. Таков мир. Дания или Канада тоже вряд ли ожидали, что великий сосед заговорит об их присоединении.
detroytred написав:Якщо б малось на увазі просто проти оцього 3 денного від путла, то так би і вказував
ну так він і вказує у статті. Вона навіть називається: "Russia has offered a short ceasefire in Ukraine – but here’s what Putin really wants". Що не так?
Ви ж обрізали, що не так - "то так би і вказував -- триденне то ні про що, згадав, про 30-денне і т.д., які стануть кроками до миру."
Якщо проти тільки триденного, то апелювати треба було лише саме до терміну пропозиції припинення вогню, а також, що "послаблення санкцій, поступки та перемовини на умовах Кремля - пастка".
Але ж лунає чітко: "Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля". Про заморозку та тимчасове перемир'я - нас не влаштує. ______________________________ Ну і "Він хоче «заморозити» війну - не завершити її. І саме тому будь-яке «перемир’я» без гарантій і справедливості лише відкриє двері для нової агресії" ----- і як це в'яжеться з нашою пропозицією безумовного припинення вогню???????
Тепер умовами стають гарантії і справедливість!!! Ну чітко ж --- тепер знов наголошується на умові (гарантіях та справедливості). Як і було раніше...
Якщо поясните, як так можна сумістити "безумовне" з "умовами", буду благода.