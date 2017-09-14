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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13718137191372013721
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:26

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  thenewepic написав:ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові? Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ(*), це агресор бажає більшого.

* Звісно, заморозка має відбутися без скорочення потенціалу ЗСУ, інакше в цьому немає сенсу.


Ситуація змінюється швидко))))))))))))
То було вчора, а сьогодні вже Єрмак:
*Путін не прагне миру - він прагне передишки. Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля. Написав про це на The Guardian. *
https://t.me/ermaka2022/6151
І висновок:
"Єдиний шлях до миру - це поразка імперських амбіцій рф, а не їх легалізація через чергове «тимчасове перемир’я».
_______________________________
До Перемоги!


Что ты британское фуфло подсовываешь, как смену сииуации, они всегда были против мирного урегулирования
Будешь сеять провокации - забьют камнями на площади как слугу даджала

Повилазило?
Пряма цитата голови офісу президента України.
По буквах спробуй і вголос --- УКРАЇНИ.

Не бикуй, бо заб'ють камінням, сєятєль, якому маряться всюди провокації.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:27

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:"В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт.

От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде.
.........
Вы знаете , не буду даже спорить. И искать сколько было украиноязычных школ в РФ и почему они закрывались. Вас этим не убедить.
Но вы предлагаете сделать у нас так, как в РФ. И теми же методами.
При "небольшой" разнице % украиноязычных в РФ и русскоязычных в Украине.
И чем мы тогда будем отличаться от них?
Те же яйца только в профиль? Тот же вариант "антироссии"?

Скажу вам шо наприкінці 70-х у м.Дніпропетровськ таких я не знав, і на районі у пішій доступності було ТРИ школи- російськомовні і ні однієї українсько мовної, про що дальше теревенити?
І мати привела в ту школу шо була поряд , російськомовна , не було вибору,
так як не мала приватної автівки чі службового авто з водіем щоб возити мене в село за містом , в селах викладали українською
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 30 кві, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:38

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Нет, я не "ідейний пацифіст"
ну тобто ви свідомо виступаєте за капітуляцію України, при тому вважаєте правильним, що СРСР свого часу не капітулював? Чи не бачите тут певної непослідовності? Або лицемірства? Або, може, ви не вважаєте росію ворогом? Це б пояснило такий підхід.
Понятно.
Поискать мои посты вам лень.
Гораздо проще придумать обвинения и разоблачать свои собственные домыслы.
Молодец! Первенство шаману стараетесь не уступить! Но пока малость не дотягиваете.

  ЛАД написав:на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны?
У нас появятся союзники, которые вступят в войну на нашей стороне, а не "партнёры"?
Нам дадут много/неограниченное количество новейшего и более старого оружия?
а яка наша мета? Звільнити Крим? Спалити Москву? Ні. На даний момент Україні потрібно лише показати, що рф не зможе добитися свого (захоплення України повністю або хоча б чотирьох областей) військовим способом. З такими темпами просування, як вони мають, вони дійсно цього не зроблять і за 10 років. Якщо ми самі не віддамо все. А саме за це ви агітуєте тут. Навіщо?
Думаєте, якщо віддати агресору те, що він хоче зараз, він зупиниться? Навіщо йому зупинятися, якщо самі все віддаємо? Він буде повторювати виграшну стратегію знову і знову.
Простите не понял.
За что я агітую?
Чуть ниже ваши слова:
Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ
Т.е. вы это поддерживаете?
Так я, вроде, не предлагал отдавать что-то ещё.

  Letusrock написав:а з середини 2023 стало зрозуміло що жодних перемог небуде і вибір або знайти можливість для поганого миру
ну так зараз і йде пошук можливості якогось миру. Саме миру, а не капітуляції з тимчасовим перемирʼям, після якого агресор знову нападе через короткий проміжок часу.
  Letusrock написав:по друге заморозка по плюс/мінус ЛБЗ це далеко не капітуляція
ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові? Українську сторону в поточних умовах цілком влаштовує заморозка по плюс/мінус ЛБЗ(*), це агресор бажає більшого.
"ви сперечаєтесь з голосами у своїй голові?"
Здесь кто-то призывал к капитуляции?

* Звісно, заморозка має відбутися без скорочення потенціалу ЗСУ, інакше в цьому немає сенсу.
"Без скорочення потенціалу ЗСУ" по сравнению с чем?
По сравнению с сегодняшним состоянием?
Мы способны содержать армию в 1 млн. чел. и достойно вооружить такую армию?
Или по сравнению с состоянием на 24.02.2022? Так и тогда вооружений явно не хватало.
Какой % ВВП вы готовы тратить на армию?
5, 10, 20%?
После этого вы будете уверены в нашей безопасности? Или вы сомневаетесь в том, что РФ имеет ресурсов больше и, соответственно, сможет содержать бОльшую и лучше вооружённую (или, по крайней мере, с бОльшими запасами) армию? Так что риски будут всегда.
Таков мир. Дания или Канада тоже вряд ли ожидали, что великий сосед заговорит об их присоединении.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо б малось на увазі просто проти оцього 3 денного від путла, то так би і вказував
ну так він і вказує у статті. Вона навіть називається: "Russia has offered a short ceasefire in Ukraine – but here’s what Putin really wants". Що не так?
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Поискать мои посты вам лень
ви самі не можете знайти свої пости і хочете, щоб я сам цим займався? шукав вітра в полі? Вибачте, але я свій час ціную більше. Будуть пости - буде тема для дискусії.
  ЛАД написав:Так я, вроде, не предлагал отдавать что-то ещё
я не знаю, що конкретно ви хочете, але поточний підхід, поточні українсько-європейські пропозиції вам не підходять. Принаймні, я так зрозумів. Якщо ви за, то про що суперечка?
  ЛАД написав:Здесь кто-то призывал к капитуляции?
купа людей. І ті, хто називає вимоги пуйла (про території, про демілітаризацію) "адекватними" і ті, хто не так сильно паляться.
  ЛАД написав:"Без скорочення потенціалу ЗСУ" по сравнению с чем?
По сравнению с сегодняшним состоянием?
ознайомтесь з вимогами у Стамбулі. Вони легко гугляться. Бо зараз перераховувати весь список буде трохи довго.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мэр Ивано-Франковска - Руслан Марцинкив спрашивает у себя на канале, можно ли бить детей за русский язык?

Стоит ли пороть русскоязычных детей зеленского?
Как вы считаете

Если что мои дети говорят на украинском и английском
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:58

  Бетон написав:Прожиджи ты в Украине?
Я в Киеве.
Чем ты собираешься ударить по параду? Труселями?

Но я даю гарантию, что ты и все турбопатриоты уедут из Киева подальше

prodigy хіба не на війні?
Якщо почитати його тексти, то можна скласти враження що він в день іпошить по три москальских танки однією гранатаю.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:00

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Якщо б малось на увазі просто проти оцього 3 денного від путла, то так би і вказував
ну так він і вказує у статті. Вона навіть називається: "Russia has offered a short ceasefire in Ukraine – but here’s what Putin really wants". Що не так?

Ви ж обрізали, що не так - "то так би і вказував -- триденне то ні про що, згадав, про 30-денне і т.д., які стануть кроками до миру."

Якщо проти тільки триденного, то апелювати треба було лише саме до терміну пропозиції припинення вогню, а також, що "послаблення санкцій, поступки та перемовини на умовах Кремля - пастка".

Але ж лунає чітко: "Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля".
Про заморозку та тимчасове перемир'я - нас не влаштує.
______________________________
Ну і "Він хоче «заморозити» війну - не завершити її. І саме тому будь-яке «перемир’я» без гарантій і справедливості лише відкриє двері для нової агресії" ----- і як це в'яжеться з нашою пропозицією безумовного припинення вогню???????

Тепер умовами стають гарантії і справедливість!!!
Ну чітко ж --- тепер знов наголошується на умові (гарантіях та справедливості).
Як і було раніше...

Якщо поясните, як так можна сумістити "безумовне" з "умовами", буду благода.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:04

  Faceless написав:
  ЛАД написав:"В рф дописи українською" большинство (почти никто) просто не поймёт.

От треба щоб і в Україні з дописами російською було так само. Чудово ж буде.

Мову ворога нормальні люди навпаки досконало вивчають.
Я можу з північно - москальским акцентом Ярославь, Пермь.
Трохи можу під кубаноіда закосити.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:07

  UA написав:
  Бетон написав:Прожиджи ты в Украине?
Я в Киеве.
Чем ты собираешься ударить по параду? Труселями?

Но я даю гарантию, что ты и все турбопатриоты уедут из Киева подальше

prodigy хіба не на війні?
Якщо почитати його тексти, то можна скласти враження що він в день іпошить по три москальских танки однією гранатаю.

та тут не поймёшь -хто на ком стоял :mrgreen:
Vadim_
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