Додано: Сер 30 кві, 2025 20:41

detroytred написав: Якщо б малось на увазі просто проти оцього 3 денного від путла, то так би і вказував Якщо б малось на увазі просто проти оцього 3 денного від путла, то так би і вказував

ну так він і вказує у статті. Вона навіть називається: "Russia has offered a short ceasefire in Ukraine – but here’s what Putin really wants". Що не так?