Додано: Сер 30 кві, 2025 21:00

thenewepic написав: detroytred написав: Якщо б малось на увазі просто проти оцього 3 денного від путла, то так би і вказував Якщо б малось на увазі просто проти оцього 3 денного від путла, то так би і вказував ну так він і вказує у статті. Вона навіть називається: "Russia has offered a short ceasefire in Ukraine – but here’s what Putin really wants". Що не так? ну так він і вказує у статті. Вона навіть називається: "Russia has offered a short ceasefire in Ukraine – but here’s what Putin really wants". Що не так?

Ви ж обрізали, що не так - "то так би і вказував -- триденне то ні про що, згадав, про 30-денне і т.д., які стануть кроками до миру."Якщо проти тільки триденного, то апелювати треба було лише саме до терміну пропозиції припинення вогню, а також, що "послаблення санкцій, поступки та перемовини на умовах Кремля - пастка".Але ж лунає чітко: "Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля".Про заморозку та тимчасове перемир'я - нас не влаштує.______________________________Ну і "Він хоче «заморозити» війну - не завершити її. І саме тому будь-яке «перемир’я» без гарантій і справедливості лише відкриє двері для нової агресії" ----- і як це в'яжеться з нашою пропозицією безумовного припинення вогню???????Тепер умовами стають гарантії і справедливість!!!Ну чітко ж --- тепер знов наголошується на умові (гарантіях та справедливості).Як і було раніше...Якщо поясните, як так можна сумістити "безумовне" з "умовами", буду благода.