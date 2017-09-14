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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13720137211372213723>
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чорнороті обіссані абирвалги-хунвейбіни у 1960х називали капітулянтами(перед капіталізмом) ДенСяопіна та його прибічників. Уявіть собі щоб було б з Китаєм якщо б "капітулянти" програли у внутрішньопартійній боротьбі.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 кві, 2025 21:26, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:25

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:..........
Скажу вам шо наприкінці 70-х у м.Дніпропетровськ таких я не знав, і на районі у пішій доступності було ТРИ школи- російськомовні і ні однієї українсько мовної, про що дальше теревенити?
І мати привела в ту школу шо була поряд , російськомовна , не було вибору,
так як не мала приватної автівки чі службового авто з водіем щоб возити мене в село за містом , в селах викладали українською

И много было желающих в Днепре ходить в україномовну школу? И в городе ни одной не было?
У меня в районе была одна україномовна школа до самого конца Союза (и, естественно, она оставалась и позже). При этом было, наверное, больше 10 русскоязычных (скорее, больше, никогда не считал, это так, по памяти). В пределах пешей доступности от меня было точно 7 русскоязычных школ. И никто эту україномовну школу даже не пытался закрыть.
А то, что вы не знали ни одной україномовної школи во всём Днепре, думаю, больше говорит о вашей заинтересованности в ней.

Ви навіть назву міста/села соромитесь назвати, про шо базікати?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:27

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Поискать мои посты вам лень
ви самі не можете знайти свої пости і хочете, щоб я сам цим займався? шукав вітра в полі? Вибачте, але я свій час ціную більше. Будуть пости - буде тема для дискусії.
Я своё время тоже.
Но я вас не заставляю искать. Не хотите, не надо. Но вы даже не попытались уточнить у шамана, когда это было, а предпочли придумывать обвинения.

  ЛАД написав:Так я, вроде, не предлагал отдавать что-то ещё
я не знаю, що конкретно ви хочете, але поточний підхід, поточні українсько-європейські пропозиції вам не підходять. Принаймні, я так зрозумів. Якщо ви за, то про що суперечка?
Пропозиції я вижу, в основном американские и иногда украинские. "українсько-європейські" как-то не очень. Они мне вполне подходят. А спор начали вы на основе придуманных обвинений.

  ЛАД написав:Здесь кто-то призывал к капитуляции?
купа людей. І ті, хто називає вимоги пуйла (про території, про демілітаризацію) "адекватними" і ті, хто не так сильно паляться.
Ещё раз.
Я не видел таких утверждений в оригинале, обсуждать не могу.
Ваши утверждения на эту тему могут быть такими же ложными, как и обвинения в мой адрес.

  ЛАД написав:"Без скорочення потенціалу ЗСУ" по сравнению с чем?
По сравнению с сегодняшним состоянием?
ознайомтесь з вимогами у Стамбулі. Вони легко гугляться. Бо зараз перераховувати весь список буде трохи довго.
Знакомился.
Эти "вимоги" никем не были согласованы и никто здесь за такое сокращение не выступал. При этом нет никакой гарантии, что на какие-то ограничения в конечном итоге пойти не придётся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:28

Що тут за битва манкуртів, сперечаються, хто якою дорогою українську школу оминав?
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:29

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:В РФ тоже "не вбивають" за наличие Шевченко или Леси Украинки.
А по вашим словам "послідовно" закрывают школы

не вбивають, але саджають:
Дарью Козыреву задержали полицейские днём 24 февраля после того, как она возложила цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко и наклеила на постамент отрывок его стихотворения "Завещание".
"Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте!"

А про школи краще навіть не згадуйте - скільки україномовних шкіл залишилось на анексованих територіях?

затримали біля пам"ятника
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:30

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:..........
Скажу вам шо наприкінці 70-х у м.Дніпропетровськ таких я не знав, і на районі у пішій доступності було ТРИ школи- російськомовні і ні однієї українсько мовної, про що дальше теревенити?
І мати привела в ту школу шо була поряд , російськомовна , не було вибору,
так як не мала приватної автівки чі службового авто з водіем щоб возити мене в село за містом , в селах викладали українською

И много было желающих в Днепре ходить в україномовну школу? И в городе ни одной не было?
У меня в районе была одна україномовна школа до самого конца Союза (и, естественно, она оставалась и позже). При этом было, наверное, больше 10 русскоязычных (скорее, больше, никогда не считал, это так, по памяти). В пределах пешей доступности от меня было точно 7 русскоязычных школ. И никто эту україномовну школу даже не пытался закрыть.
А то, что вы не знали ни одной україномовної школи во всём Днепре, думаю, больше говорит о вашей заинтересованности в ней.

Имя города?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:31

  fox767676 написав:Що тут за битва манкуртів, сперечаються, хто якою дорогою українську школу оминав?

А шо по вашему треба писати?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 30 кві, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:33

Вадим по метиловому спирту
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:36

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Поискать мои посты вам лень
ви самі не можете знайти свої пости і хочете, щоб я сам цим займався? шукав вітра в полі? Вибачте, але я свій час ціную більше. Будуть пости - буде тема для дискусії.
  ЛАД написав:Так я, вроде, не предлагал отдавать что-то ещё
я не знаю, що конкретно ви хочете, але поточний підхід, поточні українсько-європейські пропозиції вам не підходять. Принаймні, я так зрозумів. Якщо ви за, то про що суперечка?
  ЛАД написав:Здесь кто-то призывал к капитуляции?
купа людей. І ті, хто називає вимоги пуйла (про території, про демілітаризацію) "адекватними" і ті, хто не так сильно паляться.
  ЛАД написав:"Без скорочення потенціалу ЗСУ" по сравнению с чем?
По сравнению с сегодняшним состоянием?
ознайомтесь з вимогами у Стамбулі. Вони легко гугляться. Бо зараз перераховувати весь список буде трохи довго.

В Стамбулі було 4 обл. в складі РФ?
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:36

В мене була чудова школа.
Влітку я читав весь факультатив з російської та української літератури.
На радіо промінь були очманілі ефіри
fox767676
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