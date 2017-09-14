ЛАД написав:В РФ тоже "не вбивають" за наличие Шевченко или Леси Украинки. А по вашим словам "послідовно" закрывают школы
не вбивають, але саджають:
Дарью Козыреву задержали полицейские днём 24 февраля после того, как она возложила цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко и наклеила на постамент отрывок его стихотворения "Завещание". "Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте!"
А про школи краще навіть не згадуйте - скільки україномовних шкіл залишилось на анексованих територіях?
Vadim_ написав:..... Ви навіть назву міста/села соромитесь назвати, про шо базікати?
по легенде , я не следил, он вроде писал из госпиталя , по его словам.
Вас тут часто обвиняют в перепитии. Похоже, сегодня тяжёлый запой. Какого "міста/села"? Если моего "села", то я тут практически каждый день пишу, что я из Харькова. В каком госпитале лежал prodigy? Он в жизни такого не писал. Я понимаю, что с перепою мысли путаются, но не до такой же степени!
Vadim_ написав:..... Ви навіть назву міста/села соромитесь назвати, про шо базікати?
по легенде , я не следил, он вроде писал из госпиталя , по его словам.
Вас тут часто обвиняют в перепитии. Похоже, сегодня тяжёлый запой. Какого "міста/села"? Если моего "села", то я тут практически каждый день пишу, что я из Харькова. В каком госпитале лежал prodigy? Он в жизни такого не писал. Я понимаю, что с перепою мысли путаются, но не до такой же степени!
Добре , сперечатись не буду , можливо ви праві, але я перепровірю, дивно , помню продиджи и бандерлога розповіді... , про долярчика я думаю не наразі
Бетон написав:И меня оно называет циничным. Хотя мои дети не знают русский. Они говорят на украинском. И мы вместе учим с ними стихи кобзаря. Для удовольствия. Они говорят на украинском и уже на английском. Всё
Я циничный?
Я не надеваю вышиванку и не иду грабить деньги налогоплательщиков, ты блин