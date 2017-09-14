RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13720137211372213723
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:36

  flyman написав:
  thenewepic написав:
  ЛАД написав:В РФ тоже "не вбивають" за наличие Шевченко или Леси Украинки.
А по вашим словам "послідовно" закрывают школы

не вбивають, але саджають:
Дарью Козыреву задержали полицейские днём 24 февраля после того, как она возложила цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко и наклеила на постамент отрывок его стихотворения "Завещание".
"Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте!"

А про школи краще навіть не згадуйте - скільки україномовних шкіл залишилось на анексованих територіях?

затримали біля пам"ятника

Три роки впаяли, як з куста:
*Суд в РФ приговорил 19-летнюю активистку к 3 годам заключения за стихотворение Шевченко и поддержку Украины*
https://censor.net/ru/news/3547630/dary ... ku-ukrainy
detroytred
 
Повідомлень: 24139
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:37

  Бетон написав:Мэр Ивано-Франковска - Руслан Марцинкив спрашивает у себя на канале, можно ли бить детей за русский язык?

Стоит ли пороть русскоязычных детей зеленского?
Как вы считаете

Если что мои дети говорят на украинском и английском

про твого сусіда
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39396
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:40

  Vadim_ написав:.....
Ви навіть назву міста/села соромитесь назвати, про шо базікати?

по легенде , я не следил, он вроде писал из госпиталя , по его словам.
Вас тут часто обвиняют в перепитии.
Похоже, сегодня тяжёлый запой.
Какого "міста/села"? Если моего "села", то я тут практически каждый день пишу, что я из Харькова.
В каком госпитале лежал prodigy? Он в жизни такого не писал.
Я понимаю, что с перепою мысли путаются, но не до такой же степени!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34239
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5310 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:43

  fox767676 написав:В мене була чудова школа.
Влітку я читав весь факультатив з російської та української літератури.
На радіо промінь були очманілі ефіри








fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3511
З нами з: 13.06.20
Подякував: 393 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:46

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:.....
Ви навіть назву міста/села соромитесь назвати, про шо базікати?

по легенде , я не следил, он вроде писал из госпиталя , по его словам.
Вас тут часто обвиняют в перепитии.
Похоже, сегодня тяжёлый запой.
Какого "міста/села"? Если моего "села", то я тут практически каждый день пишу, что я из Харькова.
В каком госпитале лежал prodigy? Он в жизни такого не писал.
Я понимаю, что с перепою мысли путаются, но не до такой же степени!

Добре , сперечатись не буду , можливо ви праві,
але я перепровірю,
дивно , помню продиджи и бандерлога розповіді...
, про долярчика я думаю не наразі
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3762
З нами з: 23.05.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:54

  flyman написав:
  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Здесь кто-то призывал к капитуляции?
купа людей. І ті, хто називає вимоги пуйла (про території, про демілітаризацію) "адекватними" і ті, хто не так сильно паляться.
  ЛАД написав:"Без скорочення потенціалу ЗСУ" по сравнению с чем?
По сравнению с сегодняшним состоянием?
ознайомтесь з вимогами у Стамбулі. Вони легко гугляться. Бо зараз перераховувати весь список буде трохи довго.

В Стамбулі було 4 обл. в складі РФ?

flyman, для особливо обдарованих - https://www.radiosvoboda.org/a/news-myr ... 44144.html
За умов капітуляції, flyman, у складі рф опиняться не 4 обл., а ВСІ. Стамбульські умови як раз про це.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5697
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1209 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:57

  fler написав:.

- Вот все говорят Карузо, а мне так вот не понравилось.
- А вы слышали Карузо?
- Нет, но мне Рабинович напел.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39396
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 22:14

  detroytred написав:.

пам"ятник
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39396
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 22:25

  Бетон написав:И меня оно называет циничным. Хотя мои дети не знают русский. Они говорят на украинском. И мы вместе учим с ними стихи кобзаря. Для удовольствия.
Они говорят на украинском и уже на английском. Всё

Я циничный?

Я не надеваю вышиванку и не иду грабить деньги налогоплательщиков, ты блин

бреше як дише :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13720137211372213723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 96883
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 272685
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 924532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6356)
30.04.2025 22:27
Ринок ОВДП (8438)
30.04.2025 21:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.