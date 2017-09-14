Додано: Сер 30 кві, 2025 22:42

ЛАД написав: Но вы даже не попытались уточнить у шамана Но вы даже не попытались уточнить у шамана

ЛАД написав: Они мне вполне подходят. А спор начали вы на основе придуманных обвинений Они мне вполне подходят. А спор начали вы на основе придуманных обвинений

ЛАД написав: Я не видел таких утверждений в оригинале, обсуждать не могу Я не видел таких утверждений в оригинале, обсуждать не могу

ЛАД написав: Эти "вимоги" никем не были согласованы и никто здесь за такое сокращение не выступал Эти "вимоги" никем не были согласованы и никто здесь за такое сокращение не выступал

flyman написав: В Стамбулі було 4 обл. в складі РФ? В Стамбулі було 4 обл. в складі РФ?

Шаман тут вже відписувався на ваш рахунок, мені того коментаря вистачило.та ні. Це ви постійно, коли дописувачі заводять справу про справедливий і, особливо,мир, починаєте обвинувачувати цих дописувачів у тому, що вони за війну "до останньої верби". Хоча вони всього лише ратують за те, щоб війна завершилась такими умовами, за яких шанс на новий напад буде мінімальним.Звичайно, колаборантам та тим, хто збирається виїхати зразу після відкриття кордонів, не важливо, як завершиться війна - капітуляцією чи ні. Але не всі такі.ну а я бачив. І це мене дуже вразило.за них виступає рф і це найголовніше.в Стамбулі окупованим був Херсон, частина Миколаївської області і половина Харківської області. Невже досі існують наївні дурники, що вважають, що пуйло б просто так віддав ці території назад і не використовував їх як важіль для тиску на переговорах? Щоб добитися "демілітаризації і денацифікації".