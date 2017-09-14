ЛАД написав:Но вы даже не попытались уточнить у шамана
Шаман тут вже відписувався на ваш рахунок, мені того коментаря вистачило.
ЛАД написав:Они мне вполне подходят. А спор начали вы на основе придуманных обвинений
та ні. Це ви постійно, коли дописувачі заводять справу про справедливий і, особливо, стійкий мир, починаєте обвинувачувати цих дописувачів у тому, що вони за війну "до останньої верби". Хоча вони всього лише ратують за те, щоб війна завершилась такими умовами, за яких шанс на новий напад буде мінімальним. Звичайно, колаборантам та тим, хто збирається виїхати зразу після відкриття кордонів, не важливо, як завершиться війна - капітуляцією чи ні. Але не всі такі.
ЛАД написав:Я не видел таких утверждений в оригинале, обсуждать не могу
ну а я бачив. І це мене дуже вразило.
ЛАД написав:Эти "вимоги" никем не были согласованы и никто здесь за такое сокращение не выступал
за них виступає рф і це найголовніше.
flyman написав:В Стамбулі було 4 обл. в складі РФ?
в Стамбулі окупованим був Херсон, частина Миколаївської області і половина Харківської області. Невже досі існують наївні дурники, що вважають, що пуйло б просто так віддав ці території назад і не використовував їх як важіль для тиску на переговорах? Щоб добитися "демілітаризації і денацифікації".
detroytred написав:Ви ж обрізали, що не так - "то так би і вказував -- триденне то ні про що, згадав, про 30-денне і т.д., які стануть кроками до миру."
ви читали згадану статтю? Там на початку:
On Monday, the Kremlin offered a three-day pause in hostilities against Ukraine in May, to coincide with Moscow’s celebrations of the end of the second world war. In a context where Ukraine is calling for an unconditional 30-day ceasefire, and the US a permanent one, Russia wants concessions before a lasting pause or permanent peace can even be discussed. Central to the Kremlin’s demands is the removal of sanctions – especially those restricting its aviation sector.
Згідно виділеного, ніхто не відмовлявся від 30-денного перемирʼя. Решта статті - про вимоги зняти санкції з авіасектору, там нічого цікавого.
fox767676 написав:Вадим по метиловому спирту Повний розпад особистості
Реально за останній рік в плінтус деградував. Не повʼязані слова в реченнях , невідповідність тому що цитує. Забув те, що про кого знав і що йому казали. Бог з ним , з тим безграмотним правописом на дикому суржику. Але ж він править іншим помилки!! Спаси господі допитись до такого стану… Кожен раз, коли буду хотіти вийти з завʼязки, буду його згадувати.
ЛАД написав:"В бібліотеках української фактично немає" и "на території рф їх і нема" - так "нема" или всё же сколько-то где-то есть?
Faceless написав:на наших окупованих територіях вони фактично одразу після захоплення спалюють українські підручники, літературу що знайдуть.
Faceless написав:Бібліотеки тут наведені як приклад, що більш-менш можна відстежувати.
Еще в 23-м из нашей поселковой библиотеки погрузили в мешки и вывезли, независимо от их тематики, абсолютно все книжки напечатанные на українській мові. Дальнейшую судьбу этих книг не знаю, но в открытую их не сжигали.
Дарью Козыреву задержали полицейские днём 24 февраля после того, как она возложила цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко и наклеила на постамент отрывок его стихотворения "Завещание". "Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте!"
Девочка, конечно, большая молодчина. И на не знаю сколько порядков мужественнее миллионов взрослых российских мужчин и женщин, но посадили её всё же не за стихи Шевченко. Жаль, что таких мало, а не миллионы. Но против ввода войск в Чехословакию в 1968 тоже выступили очень немногие. Была демонстрация на Красной площади (8 человек), было заявление 17 диссидентов к годовщине ввода войск (среди них, кстати, были М.Джамилёв и Л.Плющ - не тот, который Герой Украины). Был ещё "Василий Емельянович Макух (укр. Василь Омелянович Макух; 14 ноября 1927, Каров, Львовская область — 6 ноября 1968, Киев) — советский украинский рабочий, бывший член УПА, который в 1968 году совершил самосожжение на Крещатике в знак протеста против положения, занимаемого Украиной в составе СССР, и против ввода войск в Чехословакию".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 кві, 2025 23:54, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:ще треба вдарити по вашому параду Зеленський сказав: вони турбуються за парад? недаремно турбуються
По параду бить не стоит, т.к. во-первых это будет подано как попытка убить лидеров иностранных государств, там присутствующих, во-вторых на защиту от дронов и ракет будет стянуты все возможные средства ПВО, возможно даже снимут с фронта, и сбитие дронов и ракет будет подано как превосходство над украинской и западной техникой.
А вот куда надо бить не переставая, так это по НПЗ, но не по емкостям с топливом, хоть картинка огня и дыма красивая, но новые емкости относительно быстро построят, а по ректификационным колоннам. Во-первых на каждом НПЗ они уникальны, построены под именно этот НПЗ и на восстановление каждой уйдут месяцы, во-вторых, оборудование для НПЗ под санкциями и его не так просто купить. А без колонн НПЗ просто склад ГСМ.
Кроме того, что НПЗ это топливо для армии, это еще и топливо для с/х, нет солярки - нет обработки полей - нет уборки урожая, нет урожая - голодные бунты. А "окорочков Буша" уже не будет.
Но, видимо, Украине запретили бить именно по колоннам, т.к. по бакам продолжают прилетать дроны, а по колоннам давно не было прилетов.