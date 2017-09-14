ЛАД написав:
Они таки выступают за бесконечное продолжение войны под лозунгом: "Никакого доверия РФ!" И постоянно говоря о рисках. Как будто сегодня никаких рисков нет
я на цей аргумент відповідав. Добре, повторю: під час війни рф набагато важче накопичувати сили - основні ресурси йдуть на фронт. Коли активний фронт зникне, обидві сторони займуться відновленням і накопиченням сил. Або лише одна - якщо Україні заборонять це робити, демілітаризують.
Тепер, сподіваюсь, наша позиція зрозуміла?
ЛАД написав:
Вы поёте не так, как Карузо.
мда...
ЛАД написав:
Так у них и сегодня хватает "важелів для тиску"
ну значить, як мінімум нічого не змінилось. Але все ж скажу - змінилось. З 22 року обидві сторони випробували свої сили і, сподіваюсь, стали реалістичніше оцінювати свої ресурси. Що в результаті повинно привести до переговорів, які принесуть більш стійкий мир, ніж це було у 22 році.