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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13722137231372413725
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 00:39

  Hotab написав:thenewepic
Невже досі існують наївні дурники,


Треба підвали перевірити. Має бути.
Вы считаете, что сегодня у нас более выгодные условия для переговоров, чем были в Стамбуле?
Или просто прикалываетесь?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 01:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Они таки выступают за бесконечное продолжение войны под лозунгом: "Никакого доверия РФ!" И постоянно говоря о рисках. Как будто сегодня никаких рисков нет
я на цей аргумент відповідав. Добре, повторю: під час війни рф набагато важче накопичувати сили - основні ресурси йдуть на фронт. Коли активний фронт зникне, обидві сторони займуться відновленням і накопиченням сил. Або лише одна - якщо Україні заборонять це робити, демілітаризують.
Тепер, сподіваюсь, наша позиція зрозуміла?
  ЛАД написав:Вы поёте не так, как Карузо.
мда...
  ЛАД написав:Так у них и сегодня хватает "важелів для тиску"
ну значить, як мінімум нічого не змінилось. Але все ж скажу - змінилось. З 22 року обидві сторони випробували свої сили і, сподіваюсь, стали реалістичніше оцінювати свої ресурси. Що в результаті повинно привести до переговорів, які принесуть більш стійкий мир, ніж це було у 22 році.
thenewepic
 
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