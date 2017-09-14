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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13722137231372413725
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 07:52

  ЛАД написав:
  Hotab написав:thenewepic
Невже досі існують наївні дурники,


Треба підвали перевірити. Має бути.
Вы считаете, что сегодня у нас более выгодные условия для переговоров, чем были в Стамбуле?
Или просто прикалываетесь?

Позиція важча у обох. Якщо складати співвідношення, в який бік змінився коефіцієнт , то однозначної відповіді нема, у нас велика залежність від допомоги партнерів (вона і була велика), а це невідома величина на наступні періоди. Тому і нема відповіді. Принаймні у нас, хто тут на форумі «вирішує стратегічні питання».

Щодо тези: «у Стамбулі не було вимоги віддати 4 області»… Якщо там була вимога зробити з ЗСУ легку піхоту обмеженої кількості, то це віддати всю країну.
Не потрібно тішити себе, що а от Фінляндію (чи кого там ще) всю не забирали, задовольнилися..
Ми не Фінляндія. І навіть не Грузія.
У нас особливі стосунки з кацапами. Багатовікові. В яких Україну кацапи завжди бачили смішним недолугих співзалежним «другом» (насправді некрасивою подругою).
Три роки війни ще більше посилили негатив до України: жертва вирішила пручатись, да як вона сміла! Згноіти-затоптати, навіть якщо буде просити пощади. Як тільки Україна дасть слабинку (погодиться на роззброєння) влаштують такий кривавий пір, якого не бачив світ.
Росія старий відомий ґвалтівник, якого ще і розізлили. Да ще і сила, яка стримувала (США) по суті дає фюреру зелен світло на цій стороні земної кулі. Ніхто у світі і не пікне, якщо Київ будуть топити у крові. Нікому буде.
А Стамбул був про роззброєння, якщо забули з чого почали.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:20

  ЛАД написав:
  Hotab написав:thenewepic
Невже досі існують наївні дурники,


Треба підвали перевірити. Має бути.
Вы считаете, что сегодня у нас более выгодные условия для переговоров, чем были в Стамбуле?
Или просто прикалываетесь?

Методичка пише, що хто #доостанньогодіда - це щирий патріот,
а хто за збереження нації - це колаборант.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:21

  thenewepic написав:Добре, повторю: під час війни рф набагато важче накопичувати сили - основні ресурси йдуть на фронт. Коли активний фронт зникне, обидві сторони займуться відновленням і накопиченням сил. Або лише одна - якщо Україні заборонять це робити, демілітаризують.

однозначно, агресивний сусід буде 30+ років відновлюватися,
а ненька продовжувати тренд від 91го
тому #доостанньогодіда, без варіантів
Л - логіка
Востаннє редагувалось flyman в Чет 01 тра, 2025 08:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А Стамбул був про роззброєння, якщо забули з чого почали
Усі чомусь забули ще й про гарантії, які обговорювалися у Стамбулі. Від нашої сторони чомусь тиша про це, але москалі казали що було запропоновано щось на кшталт 5-ї статті НАТО. Але наші "партнери" відмовилися під привідом що буде, якщо расія порушить домовленості. Кому не зрозуміло - всі "партнери" засцяли воювати з расією, відмовилися від якихось гарантій та обіцянок для нас. Сьогодні все точнісенько так як і було тоді. Нам кажуть - домовляйтесь з росією самі (звісно йти на поступки вимагають тільки від нас), після того як домовитесь тоді ми візьмемо на себе всі лаври миротворців. У Стамбулі було краще. ЛАД правий, ми виграли час для партнерів, послабили расію. А втратили більше і не отримали нічого з плюсів. Більш того, що обіцяють зараз "партнери" після того як ми підемо поступки москалям в теріторіях так і не зрозуміло . Скоріше нічого.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Моя 90 летняя бабуля, оказалась права. Вовка кукла. Подписал что сказали.
Молодец малыш
Бетон
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