Додано: Чет 01 тра, 2025 07:52

ЛАД написав: Hotab написав: thenewepic

Невже досі існують наївні дурники,





Треба підвали перевірити. Має бути. Треба підвали перевірити. Має бути. Вы считаете, что сегодня у нас более выгодные условия для переговоров, чем были в Стамбуле?

Или просто прикалываетесь? Вы считаете, что сегодня у нас более выгодные условия для переговоров, чем были в Стамбуле?Или просто прикалываетесь?

Позиція важча у обох. Якщо складати співвідношення, в який бік змінився коефіцієнт , то однозначної відповіді нема, у нас велика залежність від допомоги партнерів (вона і була велика), а це невідома величина на наступні періоди. Тому і нема відповіді. Принаймні у нас, хто тут на форумі «вирішує стратегічні питання».Щодо тези: «у Стамбулі не було вимоги віддати 4 області»… Якщо там була вимога зробити з ЗСУ легку піхоту обмеженої кількості, то це віддати всю країну.Не потрібно тішити себе, що а от Фінляндію (чи кого там ще) всю не забирали, задовольнилися..Ми не Фінляндія. І навіть не Грузія.У нас особливі стосунки з кацапами. Багатовікові. В яких Україну кацапи завжди бачили смішним недолугих співзалежним «другом» (насправді некрасивою подругою).Три роки війни ще більше посилили негатив до України: жертва вирішила пручатись, да як вона сміла! Згноіти-затоптати, навіть якщо буде просити пощади. Як тільки Україна дасть слабинку (погодиться на роззброєння) влаштують такий кривавий пір, якого не бачив світ.Росія старий відомий ґвалтівник, якого ще і розізлили. Да ще і сила, яка стримувала (США) по суті дає фюреру зелен світло на цій стороні земної кулі. Ніхто у світі і не пікне, якщо Київ будуть топити у крові. Нікому буде.А Стамбул був про роззброєння, якщо забули з чого почали.