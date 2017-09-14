Додано: Чет 01 тра, 2025 08:43

Hotab написав: А Стамбул був про роззброєння, якщо забули з чого почали А Стамбул був про роззброєння, якщо забули з чого почали

Усі чомусь забули ще й про гарантії, які обговорювалися у Стамбулі. Від нашої сторони чомусь тиша про це, але москалі казали що було запропоновано щось на кшталт 5-ї статті НАТО. Але наші "партнери" відмовилися під привідом що буде, якщо расія порушить домовленості. Кому не зрозуміло - всі "партнери" засцяли воювати з расією, відмовилися від якихось гарантій та обіцянок для нас. Сьогодні все точнісенько так як і було тоді. Нам кажуть - домовляйтесь з росією самі (звісно йти на поступки вимагають тільки від нас), після того як домовитесь тоді ми візьмемо на себе всі лаври миротворців. У Стамбулі було краще. ЛАД правий, ми виграли час для партнерів, послабили расію. А втратили більше і не отримали нічого з плюсів. Більш того, що обіцяють зараз "партнери" після того як ми підемо поступки москалям в теріторіях так і не зрозуміло . Скоріше нічого.