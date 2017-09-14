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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13723137241372513726>
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:20

  ЛАД написав:
  Hotab написав:thenewepic
Невже досі існують наївні дурники,


Треба підвали перевірити. Має бути.
Вы считаете, что сегодня у нас более выгодные условия для переговоров, чем были в Стамбуле?
Или просто прикалываетесь?

Методичка пише, що хто #доостанньогодіда - це щирий патріот,
а хто за збереження нації - це колаборант.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:21

  thenewepic написав:Добре, повторю: під час війни рф набагато важче накопичувати сили - основні ресурси йдуть на фронт. Коли активний фронт зникне, обидві сторони займуться відновленням і накопиченням сил. Або лише одна - якщо Україні заборонять це робити, демілітаризують.

однозначно, агресивний сусід буде 30+ років відновлюватися,
а ненька продовжувати тренд від 91го
тому #доостанньогодіда, без варіантів
Л - логіка
Востаннє редагувалось flyman в Чет 01 тра, 2025 08:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А Стамбул був про роззброєння, якщо забули з чого почали
Усі чомусь забули ще й про гарантії, які обговорювалися у Стамбулі. Від нашої сторони чомусь тиша про це, але москалі казали що було запропоновано щось на кшталт 5-ї статті НАТО. Але наші "партнери" відмовилися під привідом що буде, якщо расія порушить домовленості. Кому не зрозуміло - всі "партнери" засцяли воювати з расією, відмовилися від якихось гарантій та обіцянок для нас. Сьогодні все точнісенько так як і було тоді. Нам кажуть - домовляйтесь з росією самі (звісно йти на поступки вимагають тільки від нас), після того як домовитесь тоді ми візьмемо на себе всі лаври миротворців. У Стамбулі було краще. ЛАД правий, ми виграли час для партнерів, послабили расію. А втратили більше і не отримали нічого з плюсів. Більш того, що обіцяють зараз "партнери" після того як ми підемо поступки москалям в теріторіях так і не зрозуміло . Скоріше нічого.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 09:13

«Я вважаю, що воювати мають усі. Можливо, коли закінчиться наше скликання Верховної Ради, я мобілізуюсь. Наразі я служу українському народу як депутат і роблю все, щоб в Україні стало не гірше», — нардеп Мовчан

цинічне зелене гівно...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 09:24

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Ви ж обрізали, що не так - "то так би і вказував -- триденне то ні про що, згадав, про 30-денне і т.д., які стануть кроками до миру."
ви читали згадану статтю? Там на початку:
On Monday, the Kremlin offered a three-day pause in hostilities against Ukraine in May, to coincide with Moscow’s celebrations of the end of the second world war. In a context where Ukraine is calling for an unconditional 30-day ceasefire, and the US a permanent one, Russia wants concessions before a lasting pause or permanent peace can even be discussed. Central to the Kremlin’s demands is the removal of sanctions – especially those restricting its aviation sector.

Згідно виділеного, ніхто не відмовлявся від 30-денного перемирʼя. Решта статті - про вимоги зняти санкції з авіасектору, там нічого цікавого.

Я розглядав твердження голови офісу українцям в тг-каналі. А не статтю в Гардіан.
Посили можуть бути різні.

Твердження я навів. Там чітко та однозначно "Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля.", а також знов про поразку амбіцій рфії, гарантії та справедливість.
Як це може бути сумісним з безумовним припиненням вогню - ?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 тра, 2025 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 09:30

  _Mykola_ написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:"яка пропозиція" у вас - "до останньої верби"?
Других не имеете?

не відповів, тоді тримай
- для капітулянтів: ось вам хер, а ні капітуляція

ще треба вдарити по вашому параду
Зеленський сказав: вони турбуються за парад?
недаремно турбуються

Вдарити по параду коли там будуть очільники інших країн, в тому числі Китаю???
Це так далекоглядно... :mrgreen:

Можна за день-два до параду - спалити техніку, яка там репетирує. Плюс по кремлю, хоча б зірку збити чи мавзолей/зікурат завалити..., щоб з красної площі були видні руїни/згарище.
Тоді пуйлу доведеться ганебно відмінити парад.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:24

Schmit
У нас есть чем?
В плане - за 38 месяцев войны хоть одна копия Искандера или KN-23 сделана?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:27

  d44 написав:
  Hotab написав:А Стамбул був про роззброєння, якщо забули з чого почали
Усі чомусь забули ще й про гарантії, які обговорювалися у Стамбулі. Від нашої сторони чомусь тиша про це, але москалі казали що було запропоновано щось на кшталт 5-ї статті НАТО. Але наші "партнери" відмовилися під привідом що буде, якщо расія порушить домовленості. Кому не зрозуміло - всі "партнери" засцяли воювати з расією, відмовилися від якихось гарантій та обіцянок для нас. Сьогодні все точнісенько так як і було тоді. Нам кажуть - домовляйтесь з росією самі (звісно йти на поступки вимагають тільки від нас), після того як домовитесь тоді ми візьмемо на себе всі лаври миротворців. У Стамбулі було краще. ЛАД правий, ми виграли час для партнерів, послабили расію. А втратили більше і не отримали нічого з плюсів. Більш того, що обіцяють зараз "партнери" після того як ми підемо поступки москалям в теріторіях так і не зрозуміло . Скоріше нічого.

Сьогодні сенат США розблокував зброю на 50млн. США повертаються схоже. Але остаточно переможуть, як гегемон політичний, коли продавлять захист з неба 5-10тис. військових бритів та французів територію України.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:та ні. Це ви постійно, коли дописувачі заводять справу про справедливий і, особливо, стійкий мир, починаєте обвинувачувати цих дописувачів у тому, що вони за війну "до останньої верби". Хоча вони всього лише ратують за те, щоб війна завершилась такими умовами, за яких шанс на новий напад буде мінімальним.

а якщо "шанс на новий напад" ніколи не буде мінімальним, тоді що нова столітня війна? а кого мобілізовувати по 30тис щомісяця? Ви себе яким в черзі бачите?
  thenewepic написав:Звичайно, колаборантам та тим, хто збирається виїхати зразу після відкриття кордонів
диванним воїнам ввижаються кругом одні ждуни, колаборанти, ссикуни.
Як на мене менш двуликими є люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни,
ніж ті що з піною в роті з дивану строчать спочатку про розгром рф, потім кордони91, потім справедливий мир, тепер сталий мир, але в яких завжди є відмазка чому хтось інший має сидіти в окопі довічно замість них
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:45

  барабашов написав:Schmit
У нас есть чем?
В плане - за 38 месяцев войны хоть одна копия Искандера или KN-23 сделана?

Ну це вже інше питання.
Але якщо на четвертому році війни нема чим, то це той самий "наш вирок".
Тоді потрібно просто йти на умови Трампа і не вийо***, інакше є усі шанси просрати всю країну взагалі.
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