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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13723137241372513726
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:53

Letusrock

люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни


Мало лі шо ти там кажеш))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:56

  Hotab написав:Letusrock

люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни


Мало лі шо ти там кажеш))
Hotab
 
Повідомлень: 14898
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3
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:59

  Hotab написав:Letusrock
люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни

Мало лі шо ти там кажеш))

аналогічно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:00

То, що підписали учора?

Тимофій Милованов

Ось що зараз відбувається.

США хочуть, щоб Україна сьогодні підписала одразу три угоди щодо корисних копалин, а не одну, інакше погрожують угоди взагалі не буде. (Так, угод саме три!). Але це юридично неможливо. США знов ламають нас. Якщо вийде, то суди пізніше анулюють дві з цих трьох угод. Попри це, американська сторона наполягає.

Деталі:

Угода №1 – це міжурядова угода. Саме її українська делегація має повноваження підписати сьогодні. Україна хоче її підписати, вона повністю задоволена цією угодою, бо вона хороша й справедлива. Це перемога для Трампа і для України (я знаю деталі угоди, але тут не про це).

Потім настає етап імплементації.

Угода №2 – це угода між американською корпорацією DFC та українським агентством щодо створення спільного інвестиційного фонду. Це комерційна угода, і уряд України не може її підписати.

Її може підписати тільки агентство, і тільки після того, як Верховна Рада ратифікує Угоду №1. Це передбачає Конституція України.

Це відрізняється від законодавства США, але це закон. Якщо його порушити, угода стане вразливою для майбутніх юридичних атак.

Ще є технічна угода №3, яка визначає внутрішні правила роботи нового спільного інвестиційного фонду.

Але США хочуть швидкої перемоги та погрожують піти з переговорів, якщо всі три угоди не будуть підписані сьогодні.

Сподіваюся, що здоровий глузд переможе.
detroytred
 
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