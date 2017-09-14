Додано: Чет 01 тра, 2025 11:00

Тимофій Милованов



Ось що зараз відбувається.



США хочуть, щоб Україна сьогодні підписала одразу три угоди щодо корисних копалин, а не одну, інакше погрожують угоди взагалі не буде. (Так, угод саме три!). Але це юридично неможливо. США знов ламають нас. Якщо вийде, то суди пізніше анулюють дві з цих трьох угод. Попри це, американська сторона наполягає.



Деталі:



Угода №1 – це міжурядова угода. Саме її українська делегація має повноваження підписати сьогодні. Україна хоче її підписати, вона повністю задоволена цією угодою, бо вона хороша й справедлива. Це перемога для Трампа і для України (я знаю деталі угоди, але тут не про це).



Потім настає етап імплементації.



Угода №2 – це угода між американською корпорацією DFC та українським агентством щодо створення спільного інвестиційного фонду. Це комерційна угода, і уряд України не може її підписати.



Її може підписати тільки агентство, і тільки після того, як Верховна Рада ратифікує Угоду №1. Це передбачає Конституція України.



Це відрізняється від законодавства США, але це закон. Якщо його порушити, угода стане вразливою для майбутніх юридичних атак.



Ще є технічна угода №3, яка визначає внутрішні правила роботи нового спільного інвестиційного фонду.



Але США хочуть швидкої перемоги та погрожують піти з переговорів, якщо всі три угоди не будуть підписані сьогодні.



Сподіваюся, що здоровий глузд переможе.