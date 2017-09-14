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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1372413725137261372713728>
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:53

Letusrock

люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни


Мало лі шо ти там кажеш))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:56

  Hotab написав:Letusrock

люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни


Мало лі шо ти там кажеш))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:59

  Hotab написав:Letusrock
люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни

Мало лі шо ти там кажеш))

аналогічно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:00

То, що підписали учора?

Тимофій Милованов

Ось що зараз відбувається.

США хочуть, щоб Україна сьогодні підписала одразу три угоди щодо корисних копалин, а не одну, інакше погрожують угоди взагалі не буде. (Так, угод саме три!). Але це юридично неможливо. США знов ламають нас. Якщо вийде, то суди пізніше анулюють дві з цих трьох угод. Попри це, американська сторона наполягає.

Деталі:

Угода №1 – це міжурядова угода. Саме її українська делегація має повноваження підписати сьогодні. Україна хоче її підписати, вона повністю задоволена цією угодою, бо вона хороша й справедлива. Це перемога для Трампа і для України (я знаю деталі угоди, але тут не про це).

Потім настає етап імплементації.

Угода №2 – це угода між американською корпорацією DFC та українським агентством щодо створення спільного інвестиційного фонду. Це комерційна угода, і уряд України не може її підписати.

Її може підписати тільки агентство, і тільки після того, як Верховна Рада ратифікує Угоду №1. Це передбачає Конституція України.

Це відрізняється від законодавства США, але це закон. Якщо його порушити, угода стане вразливою для майбутніх юридичних атак.

Ще є технічна угода №3, яка визначає внутрішні правила роботи нового спільного інвестиційного фонду.

Але США хочуть швидкої перемоги та погрожують піти з переговорів, якщо всі три угоди не будуть підписані сьогодні.

Сподіваюся, що здоровий глузд переможе.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:09

  detroytred написав:Тимофій Милованов

Ось що зараз відбувається.

США хочуть, щоб Україна сьогодні підписала одразу три угоди щодо корисних копалин, а не одну, інакше погрожують угоди взагалі не буде. (Так, угод саме три!). Але це юридично неможливо. США знов ламають нас. Якщо вийде, то суди пізніше анулюють дві з цих трьох угод. Попри це, американська сторона наполягає.

Деталі:

Угода №1 – це міжурядова угода. Саме її українська делегація має повноваження підписати сьогодні. Україна хоче її підписати, вона повністю задоволена цією угодою, бо вона хороша й справедлива. Це перемога для Трампа і для України (я знаю деталі угоди, але тут не про це).

Потім настає етап імплементації.

Угода №2 – це угода між американською корпорацією DFC та українським агентством щодо створення спільного інвестиційного фонду. Це комерційна угода, і уряд України не може її підписати.

Її може підписати тільки агентство, і тільки після того, як Верховна Рада ратифікує Угоду №1. Це передбачає Конституція України.

Це відрізняється від законодавства США, але це закон. Якщо його порушити, угода стане вразливою для майбутніх юридичних атак.

Ще є технічна угода №3, яка визначає внутрішні правила роботи нового спільного інвестиційного фонду.

Але США хочуть швидкої перемоги та погрожують піти з переговорів, якщо всі три угоди не будуть підписані сьогодні.

Сподіваюся, що здоровий глузд переможе.

"здоровий глузд" уже щось напідписував
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:16

  detroytred написав:Тимофій Милованов

Ось що зараз відбувається.


Тімоха купив гольф клуб на Облолнський набережній за 18 млн. доларів, та планує вкласти в реконструкцію ще 22 млн доларів.
В чомусь впевнений?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:22

  UA написав:
  detroytred написав:Тимофій Милованов

Ось що зараз відбувається.


Тімоха купив гольф клуб на Облолнський набережній за 18 млн. доларів, та планує вкласти в реконструкцію ще 22 млн доларів.
В чомусь впевнений?

Ого. Нічого собі!

Мабуть щось знає більше нас.

Моє бачення було, є і буде -- що ми, абщєствєнность, володіємо максимумом 30% інформації внутрішньої кухні будь-якого закладу, інституції.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 тра, 2025 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:23

  Schmit написав: чи мавзолей/зікурат завалити...,

Вот этого не надо.
Акт вандализма нам репутацию не улучшит. А помощь нам держится, в т.ч. и на репутации.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:37

  yanyura написав:По параду бить не стоит, т.к. во-первых это будет подано как попытка убить лидеров иностранных государств, там присутствующих, во-вторых на защиту от дронов и ракет будет стянуты все возможные средства ПВО, возможно даже снимут с фронта, и сбитие дронов и ракет будет подано как превосходство над украинской и западной техникой.

Треба бити по генеральній репетиції параду, тоді є великий шанс, що президенти на парад не поїдуть. Якщо велика кількість дронів по правильній тактиці то ніяка ППО не справиться.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:41

У матеріалі йдеться, що повідомлення про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг. Відповідне офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США.
https://www.unian.ua/world/administraci ... 94800.html

Ключові слова --- продаж, дозвіл Держдепом, вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому.

На 50 млн. це ні про що.
Це або сигнал-тиск на пу (давай погоджуйся на зупинку війни, бо далі буде).
Або вистава (начебто суто на боці України й допомагає).
detroytred
 
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