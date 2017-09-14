У Мелітополі у Вікторії був досвід катування електрострумом, про це вона розповідала співкамерницям. Нам також вдалося знайти людей, яких так само катували струмом, це спосіб катування називається Дзвінок Путіну. Про це говорили людям, яких катували співробітники ФСБ — ті люди, які застосовували насильство щодо українців. І сенс [катування] полягає в тому, що людину б’ють струмом через прищепку, це жахливий біль. Один із тих, хто пережив цей досвід, розповідав, що його іноді знаходили в іншому куті кімнати після цих катувань.
Для мене важливо, що Таганрог тепер у міжнародних медіа і міжнародній комунікації звучатиме як російське Гуантанамо. Українські і міжнародні правозахисники вже давно говорять про цю жахливу тюрму і про засоби катування.
яке там Гуантанамо, Раша тут давно попереду...
а тим, хто розповідає - ви не думайте, що ви та ваші близькі захищені від такого. нагадати, коли виникло "произошла ужасная ошибка"?
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 01 тра, 2025 11:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тимофій Милованов - Але США хочуть швидкої перемоги та погрожують піти з переговорів...
Всі хочуть швидкої перемоги. Нормальне бажання.
detroytred написав:Сподіваюся, що здоровий глузд переможе.
Поглянемо на риторику США та рф з цього приводу: 1) Підписання угоди про копалини є кроком до припинення війни – Рубіо (UA.NEWS) https://ua.news/ua/world/pidpisannya-ug ... ijni-rubio 2) Законопроєкт США передбачає запровадження 500% тарифу на імпорт із країн, що закуповують російську нафту, газ, нафтопродукти або уран. Крім того, йдеться про заборону для громадян США на купівлю російського суверенного боргу. Обмеження планують запровадити, якщо російський диктатор Володимир Путін не розпочне переговори щодо припинення війни. https://news.novyny.live/senator-ssha-z ... 50935.html 3) Вий на болотах сюди нести не буду - там нічого нового: "нас апять абманулі", "наш атвєт буіт мощним", "ані еще пажалєют, что нє сагласілісь на наши условія"...
Letusrock написав: диванним воїнам ввижаються кругом одні ждуни, колаборанти, ссикуни. Як на мене менш двуликими є люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни, ніж ті що з піною в роті з дивану строчать спочатку про розгром рф, потім кордони91, потім справедливий мир, тепер сталий мир, але в яких завжди є відмазка чому хтось інший має сидіти в окопі довічно замість них
detroytred написав:Тимофій Милованов - Але США хочуть швидкої перемоги та погрожують піти з переговорів...
Всі хочуть швидкої перемоги. Нормальне бажання.
detroytred написав:Сподіваюся, що здоровий глузд переможе.
Поглянемо на риторику США та рф з цього приводу: 1) Підписання угоди про копалини є кроком до припинення війни – Рубіо (UA.NEWS) https://ua.news/ua/world/pidpisannya-ug ... ijni-rubio 2) Законопроєкт США передбачає запровадження 500% тарифу на імпорт із країн, що закуповують російську нафту, газ, нафтопродукти або уран. Крім того, йдеться про заборону для громадян США на купівлю російського суверенного боргу. Обмеження планують запровадити, якщо російський диктатор Володимир Путін не розпочне переговори щодо припинення війни. https://news.novyny.live/senator-ssha-z ... 50935.html 3) Вий на болотах сюди нести не буду - там нічого нового: "нас апять абманулі", "наш атвєт буіт мощним", "ані еще пажалєют, что нє сагласілісь на наши условія"...
*...Отмечается, что соглашение, подписанное в среду, изложено на всего 12 страницах. Тогда как предыдущий проект, который США передавали Украине в марте, занимал 90 страниц тем же шрифтом...* (С)
Тобто Трамп, Рубіо і Ко лише роблять красиву мину. Прогнути Україну вони не змогли. Добре це чи пагано - то окреме та інше питання. Підписано поки лише рамочну угоду.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 тра, 2025 12:02, всього редагувалось 1 раз.
thenewepic написав:та ні. Це ви постійно, коли дописувачі заводять справу про справедливий і, особливо, стійкий мир, починаєте обвинувачувати цих дописувачів у тому, що вони за війну "до останньої верби". Хоча вони всього лише ратують за те, щоб війна завершилась такими умовами, за яких шанс на новий напад буде мінімальним.
а якщо "шанс на новий напад" ніколи не буде мінімальним, тоді що нова столітня війна? а кого мобілізовувати по 30тис щомісяця?
Погляньте на понад 100-річну історію відносин України з кацапією. Нападали щоразу, як вставали "з колін". Від наступного нападу може врятувати лише потужний альянс з іншими країнами і це не обов'язково НАТО (можна створити якийсь інший). Немає на цьому форумі бажаючих продовження війни - всі хочуть миру якнайшвидше. Різниця в тому, що одні згодні на капітуляцію або будь-що, а інші - ні.
thenewepic написав:та ні. Це ви постійно, коли дописувачі заводять справу про справедливий і, особливо, стійкий мир, починаєте обвинувачувати цих дописувачів у тому, що вони за війну "до останньої верби". Хоча вони всього лише ратують за те, щоб війна завершилась такими умовами, за яких шанс на новий напад буде мінімальним.
а якщо "шанс на новий напад" ніколи не буде мінімальним, тоді що нова столітня війна? а кого мобілізовувати по 30тис щомісяця?
Погляньте на понад 100-річну історію відносин України з кацапією. Нападали щоразу, як вставали "з колін". Від наступного нападу може врятувати лише потужний альянс з іншими країнами і це не обов'язково НАТО (можна створити якийсь інший). Немає на цьому форумі бажаючих продовження війни - всі хочуть миру якнайшвидше. Різниця в тому, що одні згодні на капітуляцію або будь-що, а інші - ні.
Всі, хто оперує даним поняттям, надайте нарешті чітке визначення капітуляції. Тоді можна буде розглядати, що це за звір такий. І хто за капітуляцію або колись капітулював.
Бо звинувачувати у капітуляції на підставі невідомо яких узагальнень, не годиться.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 тра, 2025 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:... є люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни, ніж ті що з піною в роті з дивану строчать спочатку про розгром рф, потім кордони91, потім справедливий мир, тепер сталий мир, але в яких завжди є відмазка чому хтось інший має сидіти в окопі довічно замість них
fler написав:Погляньте на понад 100-річну історію відносин України з кацапією. Нападали щоразу, як вставали "з колін". Від наступного нападу може врятувати лише потужний альянс з іншими країнами і це не обов'язково НАТО (можна створити якийсь інший). Немає на цьому форумі бажаючих продовження війни - всі хочуть миру якнайшвидше. Різниця в тому, що одні згодні на капітуляцію або будь-що, а інші - ні.
Всі, хто оперує даним поняттям, надайте нарешті чітке визначення капітуляції.
Приїхали Професійний військовий питає "що таке капітуляція?"..