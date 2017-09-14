ЛАД написав: Девочка, конечно, большая молодчина. И на не знаю сколько порядков мужественнее миллионов взрослых российских мужчин и женщин, но посадили её всё же не за стихи Шевченко. Жаль, что таких мало, а не миллионы. Но против ввода войск в Чехословакию в 1968 тоже выступили очень немногие. Была демонстрация на Красной площади (8 человек), было заявление 17 диссидентов к годовщине ввода войск (среди них, кстати, были М.Джамилёв и Л.Плющ - не тот, который Герой Украины). Был ещё "Василий Емельянович Макух (укр. Василь Омелянович Макух; 14 ноября 1927, Каров, Львовская область — 6 ноября 1968, Киев) — советский украинский рабочий, бывший член УПА, который в 1968 году совершил самосожжение на Крещатике в знак протеста против положения, занимаемого Украиной в составе СССР, и против ввода войск в Чехословакию".
а тепер в Раші й цього немає, лише "подобострастный одобрямс". деградація пришвидшується...
Чи буде від цієї угоду якийсь економічний ефект? Скоріш за все, ні. Можливо воно стане психологічним фактором підтримки бажання інвестувати в Україну після війни. А може і не стане. Але точно це вже не угода про шкоду, це не угода про колоніальну залежність. Це не угода, де ми визнаємо уявний борг, що намалював собі в голові Трампа, і виплачуємо його до кінця своїх днів. Всі ці зазіхання Трампа зникли з фінальної версії. Хоча він і продовжує тепер всім розказувати, що тепер зможе компенсувати витрати американських платників податків. Ну що ж, нехай розповідає.
Чи є в цій угоді гарантії безпеки? Ні. Але їх і не чекали. І звісно ми не купуємось на розмови американського міністра фінансів, що ця угода дає якийсь сигнал Путіну чи що вона сама по собі є гарантією безпеки. Звісно, ні. Хоча, з іншого боку, чим більше буде американських інвесторів в Україні, тим більше в майбутньому у нас буде лобі в Вашингтоні. Що не завадить. Як і для української економіки не завадять самі американські інвестиції. Ба більше, ми їх конче потребуємо. Нажаль, ця угода і не про це також.
Чи може ця угода стати базою для подальшої військової підтримки з боку США? Теоретично може. Але теоретично. Проте на практиці якось співпало, що Трамп розблокував угоди про продаж зброї Україні. Чи то угода винна, чи повітря в Римі, а може до Трампа нарешті дійшло, що він має не дуже привабливий вигляд, коли Путін вертить його на кінці свого … телефону.
А ще ми в котре переконалися, що Трампу можна казати «ні». Коли він пропонує щось, що явно протирічить національним інтересам. І після цього не стається кінець світу. Після цього якраз і розпочинається нормальна розмова.
fler написав:Погляньте на понад 100-річну історію відносин України з кацапією. Нападали щоразу, як вставали "з колін". Від наступного нападу може врятувати лише потужний альянс з іншими країнами і це не обов'язково НАТО (можна створити якийсь інший). Немає на цьому форумі бажаючих продовження війни - всі хочуть миру якнайшвидше. Різниця в тому, що одні згодні на капітуляцію або будь-що, а інші - ні.
Всі, хто оперує даним поняттям, надайте нарешті чітке визначення капітуляції.
Приїхали Професійний військовий питає "що таке капітуляція?"..
Приїхали. Відмова від бойових дій (тобто від збройного захисту-опору-відсічі агресору по визволенню захоплених територій та ін. посягань з його боку) є капітуляцією. І чим би вона не пояснювалась, якими б причинами (частина війська не чинила спротив в Криму; складна ситуація на фронті в Дебальцеве; будемо повертати дипломатичним шляхом) це є капітуляцією. Про повернення дипломатичним шляхом ... співається і зараз.
То про яку капітуляцію у вас мова? Ще раз --- надайте своє визначення, критерії. Бо звинувачення форумчан у капітуляції у вас пролунали. На базі якихось узагальнень. То давайте розглянемо нарешті.
Що за черговий злив, коли доходить до конкретики??? Докази, пояснення, обгрунтування завжди і обов'язкові саме для сторони, що висуває звинувачення. А не просто голе звинувачення.
detroytred написав:У матеріалі йдеться, що повідомлення про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг. Відповідне офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США. https://www.unian.ua/world/administraci ... 94800.html
Ключові слова --- продаж, дозвіл Держдепом, вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому.
На 50 млн. це ні про що. Це або сигнал-тиск на пу (давай погоджуйся на зупинку війни, бо далі буде). Або вистава (начебто суто на боці України й допомагає).
Детройт, за незначне зібрався цілий конгресс США. Ви дійсно вважаєте, що конгресс США голосує за незначне? 100 днів дуже цікава подія завжди для рейтингу. Конгрес не зможе навіть виставити на голосування щось, що не має одобрямс Трампа. То така незначна подія це спільна робота політичних сил всього США, але ж Детройт краще знає що значне ) Коли ви маніпулюєте настільки недолуго, то любов до сересер прям на максимумі, ЛАД дитина на вашому фоні )
detroytred написав:У матеріалі йдеться, що повідомлення про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг. Відповідне офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США. https://www.unian.ua/world/administraci ... 94800.html
Ключові слова --- продаж, дозвіл Держдепом, вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому.
На 50 млн. це ні про що. Це або сигнал-тиск на пу (давай погоджуйся на зупинку війни, бо далі буде). Або вистава (начебто суто на боці України й допомагає).
Детройт, за незначне зібрався цілий конгресс США. Ви дійсно вважаєте, що конгресс США голосує за незначне? 100 днів дуже цікава подія завжди для рейтингу. Конгрес не зможе навіть виставити на голосування щось, що не має одобрямс Трампа. То така незначна подія це спільна робота політичних сил всього США, але ж Детройт краще знає що значне )
Ви знов не зуміли прочитати текст. Незначним є не сама подія, а саме розмір суми. В тексті так і вказано, що на 50 млн. це ні про що.
А те, що подія має значення, є тексті "Ключові слова --- продаж, дозвіл Держдепом, вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому." Вже не кажучи, що якщо це сигнал пу, то це овсім супер подія. *Переверот думок* (с)
Тобто ви знов вигадали і побудували на своїй цій вигадці. Спробуйте будувати на фактах. Якщо проблеми, то перепитайте, а не вигадуйте. Що заважало задати пряме питання про значна подія чи ні? Ніщо. Тільки постійне бажання прибрехати. Попри навіть наявного --- про незначну подію я б скоріш за все не розміщав би новину.
Як бачите, то недолуго саме ви (брешете). Постійно.
Від мене знов 5000 слів, бо детально і по полицях. Це ви на чотири набрехали-вигадали та задовільнилися. Не змогли пройти мімо?)) Торкнуло? Самим ключовим було -- продаж.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 тра, 2025 13:14, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Немає на цьому форумі бажаючих продовження війни - всі хочуть миру якнайшвидше. Різниця в тому, що одні згодні на капітуляцію або будь-що, а інші - ні.
Всі, хто оперує даним поняттям, надайте нарешті чітке визначення капітуляції.
Приїхали Професійний військовий питає "що таке капітуляція?"..
Ви або прямо пишіть що зливаєтесь або конкретику давайте 1) перемиря по ЛБЗ це для вас не капітуляція я так розумію, вірно? а якщо на 10 км західніше то вже так? а якщо тільки на 9 км? )) 2) дати рос.мові якісь додаткові права це капітуляція чи ні? Бо якщо так, тоді виходить що швейцарія капітулювала перед французами та італійцями 3) обмеження по дальності ракет ? наприклад до 1000 км це капітуляція а до 999км вже ні. Так само по складу ЗСУ, кількості танків та інше Надайте чітке визначення, бажано з цифрами. А то натягуєте при першій нагоді цю "капітуляцію" як сову на глобус
detroytred написав:Ви знов не зуміли прочитати текст. Незначним є не сама подія, а саме розмір суми. В тексті так і вказано, що на 50 млн. це ні про що.
А те, що подія має значення, є тексті "Ключові слова --- продаж, дозвіл Держдепом, вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому." Вже не кажучи, що якщо це сигнал пу, то це овсім супер подія. *Переверот думок* (с)
Тобто ви знов вигадали і побудували на своїй цій вигадці. Спробуйте будувати на фактах. Якщо проблеми, то перепитайте, а не вигадуйте. Що заважало задати пряме питання про значна подія чи ні? Ніщо. Тільки постійне бажання прибрехати. Попри навіть наявного --- про незначну подію я б скоріш за все не розміщав би новину.
Як бачите, то недолуго саме ви (брешете). Постійно.
Від мене знов 5000 слів, бо детально і по полицях. Це ви на чотири набрехали-вигадали та задовільнилися.
Можна було просто написати що ви в захваті від рішення на маленьку суму але ж 5000 слів, щоб потім бути як вертихвістка, у значенні не кокетки )))
detroytred написав:Ви знов не зуміли прочитати текст. Незначним є не сама подія, а саме розмір суми. В тексті так і вказано, що на 50 млн. це ні про що.
А те, що подія має значення, є тексті "Ключові слова --- продаж, дозвіл Держдепом, вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому." Вже не кажучи, що якщо це сигнал пу, то це овсім супер подія. *Переверот думок* (с)
Тобто ви знов вигадали і побудували на своїй цій вигадці. Спробуйте будувати на фактах. Якщо проблеми, то перепитайте, а не вигадуйте. Що заважало задати пряме питання про значна подія чи ні? Ніщо. Тільки постійне бажання прибрехати. Попри навіть наявного --- про незначну подію я б скоріш за все не розміщав би новину.
Як бачите, то недолуго саме ви (брешете). Постійно.
Від мене знов 5000 слів, бо детально і по полицях. Це ви на чотири набрехали-вигадали та задовільнилися.
Можна було просто написати що ви в захваті від рішення на маленьку суму але ж 5000 слів, щоб потім бути як вертихвістка, у значенні не кокетки )))
В тексті спеціально звернуто увагу на ключові слова новини. *"Ключові слова --- продаж, дозвіл Держдепом, вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому." Розміру суми серед них нема.
Ви знов збрехали. І!!! - претензія-закид виник у вас.