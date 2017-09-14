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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13726137271372813729
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 13:34

Звіт Рахункової палати за 2024 рік: виявлено порушень на понад 217 мільярдів

Найбільше порушень Рахункова палата виявила у таких сферах як безпека та обороноздатність держави і цивільний захист (184,4 млрд грн) 8) функціонування економіки (23,5 млрд грн), виконання повноважень державними органами (3,8 млрд грн) та використання природних ресурсів й охорона навколишнього середовища (2,7 млрд грн).
https://minfin.com.ua/ua/2025/05/01/150051606/

не дивує абсолютно 8) генералісимуси із золотими зірками на погонах разом з умовними гринкевичами абсолютно безкарно розкрадають бюджет армії. і це лише крапля, яку "побачила" рахункова палата :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:07

  jump написав:Звіт Рахункової палати за 2024 рік: виявлено порушень на понад 217 мільярдів
Найбільше порушень Рахункова палата виявила у таких сферах як безпека та обороноздатність держави і цивільний захист (184,4 млрд грн) ..
https://minfin.com.ua/ua/2025/05/01/150051606/

... безкарно розкрадають бюджет армії. і це лише крапля, яку "побачила" рахункова палата :lol:

Соромлюсь запитати, як тоді так сталося, що за 2024 рік рф окупувала лише 0,5% території України? Мабуть, кулебівські лопати такі довели свою ефективність :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:43

  detroytred написав:У матеріалі йдеться, що повідомлення про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг. Відповідне офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США.
https://www.unian.ua/world/administraci ... 94800.html

Ключові слова --- продаж, дозвіл Держдепом, вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому.

На 50 млн. це ні про що.
Це або сигнал-тиск на пу (давай погоджуйся на зупинку війни, бо далі буде).
Або вистава (начебто суто на боці України й допомагає).


Вообще-то в оригинале "50 млн или более":
EC-859. Сообщение от старшего должностного лица Бюро по законодательным вопросам Государственного департамента, передающее в соответствии с разделом 36(c) Закона о контроле за экспортом вооружений,
сертификацию предлагаемой лицензии на экспорт оборонных
изделий, включая технические данные, и оборонных услуг в
Украину на сумму 50 000 000 долларов США или более (Передача №
DDTC 25-027), полученное в Офисе президента pro
tempore; Комитету по иностранным делам.


Оригинал:
EC-859. A communication from the Senior Bureau Official,
Legislative Affairs, Department of State, transmitting,
pursuant to section 36(c) of the Arms Export Control Act, the
certification of a proposed license for the export of defense
articles, including technical data, and defense services to
Ukraine in the amount of $50,000,000 or more (Transmittal No.
DDTC 25-027) received in the Office of the President pro
tempore; to the Committee on Foreign Relations.

https://www.congress.gov/congressional- ... le/S2660-2
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