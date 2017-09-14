jump написав:Звіт Рахункової палати за 2024 рік: виявлено порушень на понад 217 мільярдів Найбільше порушень Рахункова палата виявила у таких сферах як безпека та обороноздатність держави і цивільний захист (184,4 млрд грн) .. https://minfin.com.ua/ua/2025/05/01/150051606/
... безкарно розкрадають бюджет армії. і це лише крапля, яку "побачила" рахункова палата
Соромлюсь запитати, як тоді так сталося, що за 2024 рік рф окупувала лише 0,5% території України? Мабуть, кулебівські лопати такі довели свою ефективність
detroytred написав:У матеріалі йдеться, що повідомлення про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг. Відповідне офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США. https://www.unian.ua/world/administraci ... 94800.html
Ключові слова --- продаж, дозвіл Держдепом, вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому.
На 50 млн. це ні про що. Це або сигнал-тиск на пу (давай погоджуйся на зупинку війни, бо далі буде). Або вистава (начебто суто на боці України й допомагає).
Вообще-то в оригинале "50 млн или более":
EC-859. Сообщение от старшего должностного лица Бюро по законодательным вопросам Государственного департамента, передающее в соответствии с разделом 36(c) Закона о контроле за экспортом вооружений, сертификацию предлагаемой лицензии на экспорт оборонных изделий, включая технические данные, и оборонных услуг в Украину на сумму 50 000 000 долларов США или более (Передача № DDTC 25-027), полученное в Офисе президента pro tempore; Комитету по иностранным делам.
Оригинал:
EC-859. A communication from the Senior Bureau Official, Legislative Affairs, Department of State, transmitting, pursuant to section 36(c) of the Arms Export Control Act, the certification of a proposed license for the export of defense articles, including technical data, and defense services to Ukraine in the amount of $50,000,000 or more (Transmittal No. DDTC 25-027) received in the Office of the President pro tempore; to the Committee on Foreign Relations.
Hotab написав:............... Позиція важча у обох. Якщо складати співвідношення, в який бік змінився коефіцієнт , то однозначної відповіді нема, у нас велика залежність від допомоги партнерів (вона і була велика), а це невідома величина на наступні періоди. Тому і нема відповіді. Принаймні у нас, хто тут на форумі «вирішує стратегічні питання».
Щодо тези: «у Стамбулі не було вимоги віддати 4 області»… Якщо там була вимога зробити з ЗСУ легку піхоту обмеженої кількості, то це віддати всю країну. ........... А Стамбул був про роззброєння, якщо забули з чого почали. .......
Спасибо за ответ. Во многом согласен с вами. Но не во всём. Или, скорее, согласен, но с замечаниями. Полностью согласен, что позиция ухудшилась и у РФ, и у нас. Но на данный момент у нас благодаря Трампу ухудшилась сильнее. Хотя его дальнейшие действия непредсказуемы и возможно всё. Кроме того, потери и РФ, и наши большие. И российские явно больше. Но не в 4 раза. А население у них больше вчетверо. Так что в %-ом отношении к населению потери у нас выше. При этом у них гибнут "добровольцы", которые сами решились пойти воевать. У нас - мобилизованные. Это воспринимается людьми несколько иначе. Я уж молчу о потерях экономики из-за военных разрушений. Они просто несравнимы. Сегодня эти потери (и людские, и экономические) гораздо больше, чем в 2022. И продолжают расти.
В Стамбуле не было про "роззброєння". Да, там были очень большие требования РФ по ограничению ЗСУ, но они не были согласованы, с нашей стороны назывались совсем другие цифры и я ни от кого (ни от нас, ни от РФ) не слышал, что переговоры были прерваны из-за этого.
Второй момент. Там были, например, споры по количеству танков и, по-моему, БТР. Но сегодня война показала, что это не очень существенно. Благодаря всяким противотанковым средствам и, особенно, дронам роль танков явно упала. Помню, как раньше мы постоянно добивались от партнёров поставки танков и сколько было радости, когда пришли Леопарды и Абрамсы. В результате я не слышал об особых успехах этой техники и мы как-то очень редко говорим о её поставках (или вообще не говорим? Я давно не слышал. Может, прозевал).
Третье. Не берусь судить о возможностях нашей экономики после войны. Но совсем не уверен, что в результате уничтожения многих предприятий и уменьшения численности населения мы сможем позволить себе содержать большую армию и хорошо вооружить её. Здесь иногда рассказывают, что численность населения не имеет значения. Но уверен, что всем понятно - возможности Украины и, например, Эстонии или Грузии несколько отличаются. Так же, как отличаются возможности Украины с 50 или 40 млн. населения и с 30 млн., которые вполне возможно будут после войны. Производить многие виды вооружения мы просто не сможем - те же самолёты и вертолёты, а на многое и на закупку за границей у нас элементарно денег не будет. Нам легче будет от того, что нет внешних ограничений, а у нас просто нет денег на сильную армию? Я совсем не уверен, что нам кто-то будет поставлять весьма дорогостоящую военную технику в качестве безвозмездной помощи. Вы же прекрасно понимаете, что сегодня мы достаточно успешно воюем благодаря западным поставкам, которые и сегодня, похоже, не совсем безвозмездные, а в долг. Да и совсем не уверен, что нам кто-то даст безвозмездно деньги на восстановление или что инвестиции польются полноводной рекой.
Неожиданно получился длинный пост, поэтому разобью на два.
Hotab написав:.......... Не потрібно тішити себе, що а от Фінляндію (чи кого там ще) всю не забирали, задовольнилися.. Ми не Фінляндія. І навіть не Грузія. У нас особливі стосунки з кацапами. Багатовікові. В яких Україну кацапи завжди бачили смішним недолугих співзалежним «другом» (насправді некрасивою подругою). Три роки війни ще більше посилили негатив до України: жертва вирішила пручатись, да як вона сміла! Згноіти-затоптати, навіть якщо буде просити пощади. Як тільки Україна дасть слабинку (погодиться на роззброєння) влаштують такий кривавий пір, якого не бачив світ. Росія старий відомий ґвалтівник, якого ще і розізлили. Да ще і сила, яка стримувала (США) по суті дає фюреру зелен світло на цій стороні земної кулі. Ніхто у світі і не пікне, якщо Київ будуть топити у крові. Нікому буде. .........
Да, мы не "не Фінляндія. І навіть не Грузія." И да, у нас "особливі стосунки з кацапами. Багатовікові". Особливі как раз из-за того, что багатовікові. Финляндия с Грузией были захвачены сравнительно недавно - в начале Х1Х века (в 1809 и 1801-1811 гг., соответственно). И нас Россия не завоёвывала, как Финляндию с Грузией. Мы, вроде как, добровольно присоединились. + общность религии, близость языков, связанная история (то же основание Москвы шестым сыном Владимира Мономаха, Ростово-Суздальское княжество). Отсюда и "братские народы", и многое другое. И согласен насчёт озлобления за 3 года войны (или даже за 10 лет). Путин сделал многое, чтобы создать пропасть между народами, которую придётся зарывать ... о-о-очень долго. Тем не менее, пытаться установить какие-то явно не любовные, но более-менее дружеские (хотя бы на поверхности) отношения необходимо. Иначе всегда будут "риски". Они, правда, будут в любом случае, но хотя бы поменьше. И вы правы: "Ніхто у світі і не пікне, якщо Київ будуть топити у крові". Точнее, "писков" и "сочувствий" вместе с "возмущениями" будет много, но и только. Но так было и в 2022, и так есть и сегодня. Если вдруг армия не выдержит. Наше положение было хуже российского с самого начала и остаётся хуже. Чем рискует РФ в этой войне? Да, в общем-то, ничем. Мы же рискуем всем, самим существованием независимого государства. Причём последствия поражения сегодня будут явно хуже того, что было бы в 2022.
барабашов написав:Schmit У нас есть чем? В плане - за 38 месяцев войны хоть одна копия Искандера или KN-23 сделана?
Ну це вже інше питання. Але якщо на четвертому році війни нема чим, то це той самий "наш вирок". Тоді потрібно просто йти на умови Трампа і не вийо***, інакше є усі шанси просрати всю країну взагалі.
Вы, похоже, маленький мальчик, который до сих пор верит в старика Хотабыча - выдернет волосок из бороды, скажет: "Трах-тибидох", - и тут же появляются из ниоткуда Искандеры и прочие радости. Почему-то у богатых, с высокоразвитой промышленностью Германии совсем не так много Таурусов, а у США ракет для Патриотов. Странно почему у "великой с/х державы" Украина нет Искандеров.
Letusrock написав:а якщо "шанс на новий напад" ніколи не буде мінімальним, тоді що нова столітня війна?
що значить "ніколи не буде мінімальним"? Завжди існує конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво, ніж розпочинати війну. Задача України - реалізувати саме таку конфігурацію. А не вийде - ну тоді залишається капітуляція.
Коли Україна буде окупована (явно чи неявно) хто від цього виграє? Лише колаборанти. Тих, хто не повʼязує свого життя з Україною і збирається виїхати, буде хвилювати її доля? Абсолютно ні. То в чому конкретно я не правий?
Letusrock написав:але в яких завжди є відмазка чому хтось інший має сидіти в окопі довічно замість них
для того, щоб не сидіти в окопах "довічно", треба вирішувати дещо іншу проблему - з ротаціями. Така проблема є і її вирішення на совісті військово-політичного керівництва.
Letusrock написав:Надайте чітке визначення, бажано з цифрами. А то натягуєте при першій нагоді цю "капітуляцію" як сову на глобус
тут не можна називати конкретні цифри. Капітуляція України - це досягнення росією її стратегічних цілей. Тобто контроль над зовнішньою і внутрішньою політикою України. З відповідними наслідками. Тобто усі реформи, за які йшла боротьба з 2014 року, підуть коту під хвіст. Розрив або сильне послаблення звʼязків з західними демократіями. Анексія територій (не обовʼязково всіх, але як мінімум - частини південно-східних областей, так як вони вже внесені у "конституцію"). Цього мало? В такій російській колонії вам хотілося б жити?
fler написав:.......... 2) Законопроєкт США передбачає запровадження 500% тарифу на імпорт із країн, що закуповують російську нафту, газ, нафтопродукти або уран. Крім того, йдеться про заборону для громадян США на купівлю російського суверенного боргу. Обмеження планують запровадити, якщо російський диктатор Володимир Путін не розпочне переговори щодо припинення війни. https://news.novyny.live/senator-ssha-z ... 50935.html ..........
Пока что это только слова сенатора Линдси Грэма и из сообщения неясно, внесен ли уже этот законопроект на рассмотрение Сената, хотя он получил поддержку 72 членов Сената. В Палату представителей пока точно не внесен.
за короткослівність "лісом" в бік тупих претензій-закидій-брехні тощо від Ко мене банять.
То не спасе. За «лісом» банять за образи і хамство, за «простині» - «флуд».
Ні , оцей потік однотипного флуду (лапай, корінець , віконце, з себе, #босхотілось) уже припарив. І це я читаю 5% всіх ти простирадл)) Може є щось в вокебʼюларі ще?
То в чому претензія-то?)) Невже я когось примушую хоч 0,5% читати? Вдруге питаю вас. А у вас замість відповіді чергова хотєлка якась.
Ви, як ото з табличкою Будівельник, випустили головне -- надлишок створюється саме з причини того, що хтось (ціла Ко) ніяк не запариться ліпити оті однотипні закиди. І що кожен по колу одні і ті ж, що по черзі. Про те РПВ саме отак і є... Вигадують по колу і по черзі, а відповідаю лише я один кожного разу і кожному.
Отак і складається враження саме надлишку саме з мого боку. Наявно ж.