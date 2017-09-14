Додано: Чет 01 тра, 2025 15:15

Hotab написав: ...............

Позиція важча у обох. Якщо складати співвідношення, в який бік змінився коефіцієнт , то однозначної відповіді нема, у нас велика залежність від допомоги партнерів (вона і була велика), а це невідома величина на наступні періоди. Тому і нема відповіді. Принаймні у нас, хто тут на форумі «вирішує стратегічні питання».



Щодо тези: «у Стамбулі не було вимоги віддати 4 області»… Якщо там була вимога зробити з ЗСУ легку піхоту обмеженої кількості, то це віддати всю країну.

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А Стамбул був про роззброєння, якщо забули з чого почали.

....... ...............Позиція важча у обох. Якщо складати співвідношення, в який бік змінився коефіцієнт , то однозначної відповіді нема, у нас велика залежність від допомоги партнерів (вона і була велика), а це невідома величина на наступні періоди. Тому і нема відповіді. Принаймні у нас, хто тут на форумі «вирішує стратегічні питання».Щодо тези: «у Стамбулі не було вимоги віддати 4 області»… Якщо там була вимога зробити з ЗСУ легку піхоту обмеженої кількості, то це віддати всю країну............А Стамбул був про роззброєння, якщо забули з чого почали........

Спасибо за ответ.Во многом согласен с вами. Но не во всём.Или, скорее, согласен, но с замечаниями.Полностью согласен, что позиция ухудшилась и у РФ, и у нас. Но на данный момент у нас благодаря Трампу ухудшилась сильнее. Хотя его дальнейшие действия непредсказуемы и возможно всё.Кроме того, потери и РФ, и наши большие. И российские явно больше. Но не в 4 раза. А население у них больше вчетверо. Так что в %-ом отношении к населению потери у нас выше. При этом у них гибнут "добровольцы", которые сами решились пойти воевать. У нас - мобилизованные. Это воспринимается людьми несколько иначе.Я уж молчу о потерях экономики из-за военных разрушений. Они просто несравнимы.Сегодня эти потери (и людские, и экономические) гораздо больше, чем в 2022. И продолжают расти.В Стамбуле не было про "роззброєння". Да, там были очень большие требования РФ по ограничению ЗСУ, но они не были согласованы, с нашей стороны назывались совсем другие цифры и я ни от кого (ни от нас, ни от РФ) не слышал, что переговоры были прерваны из-за этого.Второй момент. Там были, например, споры по количеству танков и, по-моему, БТР. Но сегодня война показала, что это не очень существенно. Благодаря всяким противотанковым средствам и, особенно, дронам роль танков явно упала. Помню, как раньше мы постоянно добивались от партнёров поставки танков и сколько было радости, когда пришли Леопарды и Абрамсы. В результате я не слышал об особых успехах этой техники и мы как-то очень редко говорим о её поставках (или вообще не говорим? Я давно не слышал. Может, прозевал).Третье. Не берусь судить о возможностях нашей экономики после войны. Но совсем не уверен, что в результате уничтожения многих предприятий и уменьшения численности населения мы сможем позволить себе содержать большую армию и хорошо вооружить её. Здесь иногда рассказывают, что численность населения не имеет значения. Но уверен, что всем понятно - возможности Украины и, например, Эстонии или Грузии несколько отличаются. Так же, как отличаются возможности Украины с 50 или 40 млн. населения и с 30 млн., которые вполне возможно будут после войны.Производить многие виды вооружения мы просто не сможем - те же самолёты и вертолёты, а на многое и на закупку за границей у нас элементарно денег не будет.Нам легче будет от того, что нет внешних ограничений, а у нас просто нет денег на сильную армию? Я совсем не уверен, что нам кто-то будет поставлять весьма дорогостоящую военную технику в качестве безвозмездной помощи. Вы же прекрасно понимаете, что сегодня мы достаточно успешно воюем благодаря западным поставкам, которые и сегодня, похоже, не совсем безвозмездные, а в долг.Да и совсем не уверен, что нам кто-то даст безвозмездно деньги на восстановление или что инвестиции польются полноводной рекой.Неожиданно получился длинный пост, поэтому разобью на два.