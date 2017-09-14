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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 тра, 2025 16:01
ЛАД написав:
Schmit написав: барабашов написав:Schmit
У нас есть чем?
В плане - за 38 месяцев войны хоть одна копия Искандера или KN-23 сделана?
Ну це вже інше питання.
Але якщо на четвертому році війни нема чим, то це той самий "наш вирок".
Тоді потрібно просто йти на умови Трампа і не вийо***, інакше є усі шанси просрати всю країну взагалі.
Почему-то у богатых, с высокоразвитой промышленностью Германии совсем не так много Таурусов, а у США ракет для Патриотов.
Бо їм це було не потрібно.
ЛАД написав:
Странно почему у "великой с/х державы" Украина нет Искандеров.
Шо тут странного, ви зробили для цього все разом у 2019.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 16:09
yanyura написав:
Вообще-то в оригинале "50 млн или
более":
Коли буде оте саме "более", тоді і варта буде уваги сума.
А поки головними вважаю інші три складові.
Вважаєте інакше?
Да будь-ласка. Я ж не проти.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 16:22
Hotab написав:
Ні , оцей потік однотипного флуду (лапай, корінець , віконце, з себе, #босхотілось) уже припарив.
І це я читаю 5% всіх ти простирадл))
Може є щось в вокебʼюларі ще?
а як щодо "підклеєна сітківка", "відвічувати в тепліку", "корисні ідіоти", "подивитись в дзеркало на найуспішнішого", "а шо ти за путіна не говориш? + а путін? + а давайте про путіна?", "в мене ВОС не той", "розвал рф", "через пару місяців закінчаться ракети/танки/солдати/гроші" чи шо там ще в топі по частоті використання. Не приїлось чи то інше
P.S. Ще забув одного з дитячою травмою що про баварське світле постійно перепитує))
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