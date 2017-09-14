Додано: Чет 01 тра, 2025 16:42

detroytred написав: Моє бачення було, є і буде -- що ми, абщєствєнность, володіємо максимумом 30% інформації внутрішньої кухні будь-якого закладу, інституції. Моє бачення було, є і буде -- що ми, абщєствєнность, володіємо максимумом 30% інформації внутрішньої кухні будь-якого закладу, інституції.

Мої працівники володіють 100% того обєму інформації який повинен в них бути для того щоб виконувати свої обовязки....При цьомуМені складно сказати(оцінити) який відсоток від загального обєму інформації(фінансовий стан підприємства, плани на майбутнє підприємства або власника, стан здоровья власника і так далі і тому подібне).Думаю що вони знають дай Бог 30% від того що знаю по підприємству я...І що?Адже вони не пропонують мені вступити у власність своїм капіталом( якби пропонували-я б зобовязаний їм був розкрити фінстан)...Тому дивного в тому що до військових пенсіонерів інформацію доводять через ЗМІ - я якось не бачу...До речіА от про стан справ на ОКРЕМИХ ділянках фронту я можу знати подекуди краще ніж Сирський....І для цього багато не требаБереш і закриваєш потреби в тому що не вистарчає бійцям....Тому висновокХочете БІЛЬШЕ знати - МУСИТЕ більше ПРАЦЮВАТИ по закриттю проблем в галузях про які хочете більше знати.