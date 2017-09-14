Hotab написав:Ні , оцей потік однотипного флуду (лапай, корінець , віконце, з себе, #босхотілось) уже припарив. І це я читаю 5% всіх ти простирадл)) Може є щось в вокебʼюларі ще?
а як щодо "підклеєна сітківка", "відвічувати в тепліку", "корисні ідіоти", "подивитись в дзеркало на найуспішнішого", "а шо ти за путіна не говориш? + а путін? + а давайте про путіна?", "в мене ВОС не той", "розвал рф", "через пару місяців закінчаться ракети/танки/солдати/гроші" чи шо там ще в топі по частоті використання. Не приїлось чи то інше P.S. Ще забув одного з дитячою травмою що про баварське світле постійно перепитує))
Letusrock написав:Як на мене менш двуликими є люди які пишуть я небуду/нехочу воювати - тому я проти продовження війни,
Так для таких людей є інший термін Ждуни, лохотронщики,сцикуни... -можете підібрати й інші.... Є якийсь суспільний договір По якому Ви або охороняєте себе самі, або платите за охорону... Що робите ви? чи думаєте що 5% від мінімалки військового збору достатньо щоб заявити що ви свою частину суспільної угоди виконуєте?
Letusrock написав:а якщо "шанс на новий напад" ніколи не буде мінімальним, тоді що нова столітня війна?
що значить "ніколи не буде мінімальним"? Завжди існує конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво, ніж розпочинати війну. Задача України - реалізувати саме таку конфігурацію. А не вийде - ну тоді залишається капітуляція. ..............
Вы знаете, думал ответить на ваш утренний пост, но прочитал ещё и это и окончательно убедился, что вы просто тролль. Хитро... пусть просто хитрый. но всего лишь тролль. С хорошо поставленной демагогией. "що значить "ніколи не буде мінімальним"?" - то и значит, Убрать риски не удастся никогда, они всегда существуют, поэтому все страны содержат армии - совершенно непроизводительные, но совершенно необходимые в реальном сегодняшнем мире. "Завжди існує конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво, ніж розпочинати війну" - это кто вам такое рассказал? Во-первых, не завжди, а, во-вторых, "конфігурація" со временем меняется. Могу ещё добавить и в-третьих. Практически всегда страна с населением 140+ млн будет значительно сильнее страны с населением 30-35 млн. А если ещё добавить, что у большей страны ещё и ресурсов значительно больше (нефти-газа), то это ещё понятнее. А если ещё добавить, что эта страна на 1-ом (или даже на 2-ом) месте в мире по запасам ЯО и поэтому воевать с ней никому не хочется, то вообще говорить не о чем.
И интересно у вас выходит. По-вашему, существует только 2 варианта - или какая-то абстрактная "конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво", или капитуляция. При этом, что же это за "конфігурація", вы не говорите. Вариант просто мирного существования вы не знаете/не допускаете?
И вы знаете, даже не буду просить вас описать эту вашу "конфігурацію", т.к. представляю себе какую фантастичческую конструкцию вы опишете. Так что тролльте дальше. В этом у вас прямо талант. Хотя мне почему-то кажется, что у вас с шаманом одна школа.
detroytred написав:Моє бачення було, є і буде -- що ми, абщєствєнность, володіємо максимумом 30% інформації внутрішньої кухні будь-якого закладу, інституції.
Мої працівники володіють 100% того обєму інформації який повинен в них бути для того щоб виконувати свої обовязки.... При цьому Мені складно сказати(оцінити) який відсоток від загального обєму інформації(фінансовий стан підприємства, плани на майбутнє підприємства або власника, стан здоровья власника і так далі і тому подібне). Думаю що вони знають дай Бог 30% від того що знаю по підприємству я... І що? Адже вони не пропонують мені вступити у власність своїм капіталом( якби пропонували-я б зобовязаний їм був розкрити фінстан)... Тому дивного в тому що до військових пенсіонерів інформацію доводять через ЗМІ - я якось не бачу... До речі А от про стан справ на ОКРЕМИХ ділянках фронту я можу знати подекуди краще ніж Сирський.... І для цього багато не треба Береш і закриваєш потреби в тому що не вистарчає бійцям....
Тому висновок Хочете БІЛЬШЕ знати - МУСИТЕ більше ПРАЦЮВАТИ по закриттю проблем в галузях про які хочете більше знати.
detroytred написав:Незначним є не сама подія, а саме розмір суми.
І подія незначна, і сума незначна. Держдеп дав дозвіл приватній компанії продати Україні зброю. Все. Про це виконавча гілка влади проінформувала законодавчу. Все. Конгрес не голосував про нові поставки зброї для України. Останнє було б значною подією.
ЛАД написав:...... Почему-то у богатых, с высокоразвитой промышленностью Германии совсем не так много Таурусов, а у США ракет для Патриотов.
Бо їм це було не потрібно.
И как я не догадался! Вот только зачем-то они потратили деньги (и немалые!) на их разработку и изготовление. Видимо, деньги лишние были, девать некуда было.
ЛАД написав: Странно почему у "великой с/х державы" Украина нет Искандеров.
Шо тут странного, ви зробили для цього все разом у 2019.
Простите, остаётся окончательно признать вас малолетним дурачком, который ещё и читать не научился. "Великой с/х державой" Украина стала в 2019? Или немного раньше? Многие оборонные предприятия уничтожили/порезали/обанкротили/... в 2019? Я вот как-то не уверен, что Южмаш способен сегодня произвести "Сатану". И в 2019 )или раньше) тоже.
jump написав:Звіт Рахункової палати за 2024 рік: виявлено порушень на понад 217 мільярдів Найбільше порушень Рахункова палата виявила у таких сферах як безпека та обороноздатність держави і цивільний захист (184,4 млрд грн) функціонування економіки (23,5 млрд грн), виконання повноважень державними органами (3,8 млрд грн) та використання природних ресурсів й охорона навколишнього середовища (2,7 млрд грн). https://minfin.com.ua/ua/2025/05/01/150051606/ не дивує абсолютно генералісимуси із золотими зірками на погонах разом з умовними гринкевичами абсолютно безкарно розкрадають бюджет армії. і це лише крапля, яку "побачила" рахункова палата
Я дуже прошу дописувачів - не перепощуйте смажені новини..... 1 Що таке РОЗМІР порушень з точки зору Рахункової палати? Ви думаєте що це РОЗМІР збитків? Ні... Сума контрактів в яких виявлені порушення... Є контракт на 1 млрд , акт про виконання не підписано , бо там виявлено закупка 100 яєць по 17 грн ... і вуа-ля.... Це сума збитків у 1 млрд грн ( а не 1700...) 2 Для того щоб бути коректним, то інформацію треба подавати наприклад так В 2024 році , було виконано контрактів на 2700 млрд грн , з яких в контрактах на суму 217млрд грн( 8 % від загальної суми контрактів) виявлені порушення. Після того як пройдуть суди по цим порушеним контрактам-будуть прийняті рішення про розмір збитків нанесених виконавцями цих контрактів для Держави...
ПС на моє ІМХО - розмір збитків буде десь в межах 10% від контрактів з порушеннями , або 0,8% від суми контрактів по Україні і це буде близько 20 млрд грн...