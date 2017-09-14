Додано: Чет 01 тра, 2025 17:10

ЛАД написав: Полностью согласен, что позиция ухудшилась и у РФ, и у нас. Но на данный момент у нас благодаря Трампу ухудшилась сильнее. Хотя его дальнейшие действия непредсказуемы и возможно всё. Полностью согласен, что позиция ухудшилась и у РФ, и у нас. Но на данный момент у нас благодаря Трампу ухудшилась сильнее. Хотя его дальнейшие действия непредсказуемы и возможно всё.

А може розкладемо на пальцях....2022 рікПедераційники хочуть захопити Україну за три дні...і внаслідок нападу за 100 перших днів захоплюють 80000км2 територій....За наступних 200 днів 2022 року - втрачають 17000км2 захопленого... але в них залишається ще 63000 км2..Ясно що захвату в них від цього не побільшало , але й захоплення 10% за перших 300 днів війни-чомуб і ні.2023 рік -педераційники лізуть зі шкіри , перебудували економіку на затяжну війну, провели мобілізацію.....і на виході - захопили ще 3000 км2 територій....Ніби й просуваються.... але в 20 РАЗІВ повільніше ніж в 2022 році і в 80 разів ПОВІЛЬНІШЕ ніж в перших 50 днів війниЗахвату в них вже менше, а в нас навпаки зявляється розуміння що можемо відбитись.2024 рікпедераційники в шоці бо втратили 700км2 своєї території , для того щоб її відбити прийшлосьа - запросити 12000 корейцівб - закупити в кореї 4 млн снарядів...і після цих потуг цілий рік вибивати нас з Курщини і захопити у нас ще 1000км2В ТРИ рази повільніше ніж в 2023, в 60 разів повільніше ніж в 2022, в 150 разів повільніше ніж за перших 50днів...2025Ми запускаємо співставну з педераційниками кількість снарядів, трамп побавившись в тарифи і пуйлолюбов - починає давати задню і перших 50млн в 2025 вже розблокованоМаленька Норвегія, компенсовує 12% фінансових виплат від США (додавши до 3 млрд які вже платила ще 5 млрд)В Німеччині виграє МерцВ Угорщині в Орбана проблемиТо що в загальному?Адже очікування Педераційників дуже добре отримали по хлебальніку РЕАЛІЯМИ війни....Це вони застосовують іноземних військовихЦе вони затормозились в більше ніж в 100 разів від очікувань...І все це завдяки ЗСУ і тим хто ЗСУ допомагає..Уявіть собі мрду пуйла, якби не було перших 50 днів...І на 1000 день війни він би захопив 4000км2 Української території...Як думаєтеЗамочили б Його в сортирі свої ж?От і виходитьвсе на що спирається педераційна пропоганда-це наші помилки перших 30 днів нападу.