detroytred написав:Моє бачення було, є і буде -- що ми, абщєствєнность, володіємо максимумом 30% інформації внутрішньої кухні будь-якого закладу, інституції.
Мої працівники володіють 100% того обєму інформації який повинен в них бути для того щоб виконувати свої обовязки.... При цьому Мені складно сказати(оцінити) який відсоток від загального обєму інформації(фінансовий стан підприємства, плани на майбутнє підприємства або власника, стан здоровья власника і так далі і тому подібне). Думаю що вони знають дай Бог 30% від того що знаю по підприємству я... І що? Адже вони не пропонують мені вступити у власність своїм капіталом( якби пропонували-я б зобовязаний їм був розкрити фінстан)... Тому дивного в тому що до військових пенсіонерів інформацію доводять через ЗМІ - я якось не бачу... До речі А от про стан справ на ОКРЕМИХ ділянках фронту я можу знати подекуди краще ніж Сирський.... І для цього багато не треба Береш і закриваєш потреби в тому що не вистарчає бійцям....
Тому висновок Хочете БІЛЬШЕ знати - МУСИТЕ більше ПРАЦЮВАТИ по закриттю проблем в галузях про які хочете більше знати.
Дивно, бо ти знов не в ту степ. Вигадав якесь своє. Не зрозумів, то перепитай.
Бо з твого єралашику виходить, що я помилився і відсоток суттєво більше 30. Бо я вважав, що це зовсім сторонні особи для якихось закладів, інституцій мають максимум 30% про внутрішню кухню, що дійсно там відбувається.
До чого ти ділянки фронту пхаєш? Да ще з отаким апломбом? Да з отаким своїм єдиним критерієм, щоб знати. Їх більше, ніж твій один.
З.и. випадок був про Мілованова... Його думку про угоду та дії по придбанню. З.з.и. Песікіт нещодавно приклад наводив про те, що він хоче "відлюбити" стм, але нічого не робить. То зі своєю порадою можеш до нього.
Знання громадянином реалій дає йому змогу приймати рішення та ставлення, які відповідають реаліям. Не хоче держава і т.д., щоб були рішення та ставлення, які відповідають реаліям, то й нехай не дивуються, що вони інші.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 тра, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
thenewepic написав: Завжди існує конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво, ніж розпочинати війну. Задача України - реалізувати саме таку конфігурацію. А не вийде - ну тоді залишається капітуляція.
Во-первых, не завжди, а, во-вторых, "конфігурація" со временем меняется. Могу ещё добавить и в-третьих. .;. А если ещё добавить, что эта страна на 1-ом (или даже на 2-ом) месте в мире по запасам ЯО и поэтому воевать с ней никому не хочется, то вообще говорить не о чем.
Лад вже розмовляє фразами свого куміра. Даже не о чем говорить(с) (ТМ пу)
ЛАД написав:Вариант просто мирного существования вы не знаете/не допускаете?
Поясніть нарешті нам, тупим, що ж треба зробити, щоб цей варіант став реальністю? А то ми всі сподівалися спочатку на "мир за 24 години", потім на "мир за 100 днів", тепер нам обіцяють, що "протягом наступних 100 днів адміністрація Трампа буде дуже наполегливо працювати, щоб спробувати зблизити сторони (рф та Україну)". https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/1/7510105/
ЛАД написав:Полностью согласен, что позиция ухудшилась и у РФ, и у нас. Но на данный момент у нас благодаря Трампу ухудшилась сильнее. Хотя его дальнейшие действия непредсказуемы и возможно всё.
А може розкладемо на пальцях.... 2022 рік Педераційники хочуть захопити Україну за три дні...і внаслідок нападу за 100 перших днів захоплюють 80000км2 територій.... За наступних 200 днів 2022 року - втрачають 17000км2 захопленого... але в них залишається ще 63000 км2.. Ясно що захвату в них від цього не побільшало , але й захоплення 10% за перших 300 днів війни-чомуб і ні. 2023 рік - педераційники лізуть зі шкіри , перебудували економіку на затяжну війну, провели мобілізацію..... і на виході - захопили ще 3000 км2 територій.... Ніби й просуваються.... але в 20 РАЗІВ повільніше ніж в 2022 році і в 80 разів ПОВІЛЬНІШЕ ніж в перших 50 днів війни Захвату в них вже менше, а в нас навпаки зявляється розуміння що можемо відбитись. 2024 рік педераційники в шоці бо втратили 700км2 своєї території , для того щоб її відбити прийшлось а - запросити 12000 корейців б - закупити в кореї 4 млн снарядів... і після цих потуг цілий рік вибивати нас з Курщини і захопити у нас ще 1000км2 В ТРИ рази повільніше ніж в 2023, в 60 разів повільніше ніж в 2022, в 150 разів повільніше ніж за перших 50днів... 2025 Ми запускаємо співставну з педераційниками кількість снарядів, трамп побавившись в тарифи і пуйлолюбов - починає давати задню і перших 50млн в 2025 вже розблоковано Маленька Норвегія, компенсовує 12% фінансових виплат від США (додавши до 3 млрд які вже платила ще 5 млрд) В Німеччині виграє Мерц В Угорщині в Орбана проблеми
То що в загальному? Адже очікування Педераційників дуже добре отримали по хлебальніку РЕАЛІЯМИ війни.... Це вони застосовують іноземних військових Це вони затормозились в більше ніж в 100 разів від очікувань...
І все це завдяки ЗСУ і тим хто ЗСУ допомагає..
Уявіть собі мрду пуйла, якби не було перших 50 днів... І на 1000 день війни він би захопив 4000км2 Української території... Як думаєте Замочили б Його в сортирі свої ж?
От і виходить все на що спирається педераційна пропоганда-це наші помилки перших 30 днів нападу.
fler написав:........... Лад вже розмовляє фразами свого куміра. Даже не о чем говорить(с) (ТМ пу)
ЛАД написав:Вариант просто мирного существования вы не знаете/не допускаете?
Поясніть нарешті нам, тупим, що ж треба зробити, щоб цей варіант став реальністю? А то ми всі сподівалися спочатку на "мир за 24 години", потім на "мир за 100 днів", тепер нам обіцяють, що "протягом наступних 100 днів адміністрація Трампа буде дуже наполегливо працювати, щоб спробувати зблизити сторони (рф та Україну)". https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/1/7510105/
Вам, ..., осталось сподіватися. Интересно узнать, что у меня есть кумир. А то прожил 74 года и не знал. Не подскажете, кто?
Це не я вигадав Це ти не розбираючись-поліз не туди куди треба Для того й привів мікро рівень. Тобто працівники на мікрорівні не знають навіть 30% того що знає керівник підприємства... Піднімаємось з мікрорівня на рівень наприклад області(ще не макро але й вже не мікро) Так от-працівник якогось облдепартаменту не знає й 20% того що відомо голові ОблДержАдміністрації...
Звідси твої закитди про те що НАМ не відомо 30%... це пук у воду... Це нормальний стан речей, який нічого не пояснює , а раз він не пояснює - то навіщо потрібне його обговорення?
Тобі ж Хотаб чітко написав - ти купив тариф багатобуквений.... а тому його і відпрацьовуєш а є від цього комусь якась користь - чи не має - тобі пофіг ти й так або его задовільнив, або за тариф отримав..
До речі це і є те що тобі старався пояснити Ти ніколи не працював на результат, а тому й використовуєш подібні алгоритми де флуду море-а толк і так ніхто перевіряти не буде.
Hotab написав:Ні , оцей потік однотипного флуду (лапай, корінець , віконце, з себе, #босхотілось) уже припарив. І це я читаю 5% всіх ти простирадл)) Може є щось в вокебʼюларі ще?
а як щодо "підклеєна сітківка", "відвічувати в тепліку", "корисні ідіоти", "подивитись в дзеркало на найуспішнішого", "а шо ти за путіна не говориш? + а путін? + а давайте про путіна?", "в мене ВОС не той", "розвал рф", "через пару місяців закінчаться ракети/танки/солдати/гроші" чи шо там ще в топі по частоті використання. Не приїлось чи то інше P.S. Ще забув одного з дитячою травмою що про баварське світле постійно перепитує))
Мій сусід , підприємець з 10 літнім стажем , маючи на руках висновок не годний у мирний час ( проблема з очима, можливо й з сітківкою-не цікавився), у 2023 році пішов добровольцем на офіцерські курси , після закінчення яких -за кошти ЗСУ провів операцію на очі і пішов в бойову частину на Херсонщині... Через пів-року перевівся під Покровськ і вже рік там.... Ясно що його бачення мене цікавить на порядок більше ніж переживання летусорків, ясно що він навіть не просить , а я цікавлюсь -що можу зробити і все що можу-роблю. Те що роблю не дарма-так маю грамоту від командира Бригади ( а про мотиваційні для мене відеоролики від хлопців-я вже взагалі промовчу). Так от Ці хлопці роблять свою справу Так, 95% з них точно краще б сиділи дома з жінками... але вони розуміють А хто крім них..
ПС до речі 95% студентів з радістю б не ходили в інститут...але нормальні розуміючи що інститут це необхідно -все одно ходять.
ППС тому плач летсуорк, плач, бо твої фантазії що країна яка відбилась , здасться тому що тобі страшно - не справдяться.
Нема. В нас чітко та безпосередньо визначені моменти законів та засад Конституції багато в чому не діють, а ви про наявність суспільного договору стверджуєте. По факту нема його і близько.
Розумієш Це те саме як сперичатись з тобою по терміну - РИНОК... Для тебе РИНОК - це акти/закони/параметри виконання Для мене - це люди/співпраця/прибуток... а акти і закони це щоб чиновникам було чим зайнятись
Так само й суспільний договір для тебе це Стаття в Конституції де тобі положено 5метрів сукна на шинель для мене це чим би ще допомогти тим хто за мене воює І те що вони воюють і за своїх дітей (а не тільки за мене чи моїх) мене не хвилює. Я працюю на кінцевий результат - Перемогу
А ти на статтю в якій буде описаний що таке термін Перемога - зрозумів різницю?
Це не я вигадав Це ти не розбираючись-поліз не туди куди треба Для того й привів мікро рівень. Тобто працівники на мікрорівні не знають навіть 30% того що знає керівник підприємства... Піднімаємось з мікрорівня на рівень наприклад області(ще не макро але й вже не мікро) Так от-працівник якогось облдепартаменту не знає й 20% того що відомо голові ОблДержАдміністрації...
Звідси твої закитди про те що НАМ не відомо 30%... це пук у воду... Це нормальний стан речей, який нічого не пояснює , а раз він не пояснює - то навіщо потрібне його обговорення?
Тобі ж Хотаб чітко написав - ти купив тариф багатобуквений.... а тому його і відпрацьовуєш а є від цього комусь якась користь - чи не має - тобі пофіг ти й так або его задовільнив, або за тариф отримав..
До речі це і є те що тобі старався пояснити Ти ніколи не працював на результат, а тому й використовуєш подібні алгоритми де флуду море-а толк і так ніхто перевіряти не буде.
Ти продовжуєш будувати єралашик на своїй підміні: зовнішніх осіб на осіб з самої інституції.
Якщо ти вважаєш, що незнання реалій громадянами, це нормальна ситуація, то вважай і не дивуйся їх рішенням, ставленням та поведінкою.
Не лєпочи про суспільний договір та те, що інші діють інакше.
fler написав:........... Лад вже розмовляє фразами свого куміра. Даже не о чем говорить(с) (ТМ пу)
ЛАД написав:Вариант просто мирного существования вы не знаете/не допускаете?
Поясніть нарешті нам, тупим, що ж треба зробити, щоб цей варіант став реальністю? А то ми всі сподівалися спочатку на "мир за 24 години", потім на "мир за 100 днів", тепер нам обіцяють, що "протягом наступних 100 днів адміністрація Трампа буде дуже наполегливо працювати, щоб спробувати зблизити сторони (рф та Україну)". https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/1/7510105/
Вам, ..., осталось сподіватися. Интересно узнать, что у меня есть кумир. А то прожил 74 года и не знал. Не подскажете, кто?
срср наче 70ті роки... але читаєш та розумієш - в 30ті роки теж почувся б непогано у боротьбі з ворогами срср. десь до 37-38 року - а там "произошла чудовищная ошибка"