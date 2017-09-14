detroytred написав:У матеріалі йдеться, що повідомлення про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг. Відповідне офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США. https://www.unian.ua/world/administraci ... 94800.html
Ключові слова --- продаж, дозвіл Держдепом, вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому.
На 50 млн. це ні про що. Це або сигнал-тиск на пу (давай погоджуйся на зупинку війни, бо далі буде). Або вистава (начебто суто на боці України й допомагає).
Детройт, за незначне зібрався цілий конгресс США. Ви дійсно вважаєте, що конгресс США голосує за незначне? 100 днів дуже цікава подія завжди для рейтингу. Конгрес не зможе навіть виставити на голосування щось, що не має одобрямс Трампа. То така незначна подія це спільна робота політичних сил всього США, але ж Детройт краще знає що значне ) Коли ви маніпулюєте настільки недолуго, то любов до сересер прям на максимумі, ЛАД дитина на вашому фоні )
Це шедевральний коментар. Прокоментую останнє речення: "ви маніпулюєте настільки недолуго" - а де власне маніпуляція? За 3 роки війни ми отримали від США допустимо 100 лярдів. Це приблизно 100 мільйонів в день на протязі трьох років! Тому 50 млн.(за 100 днів) - це дійсно "ні про що". detroytred не вживав слово "незначна"(в сенсі "незначно подія"), що є очевидною маніпуляцією з вашого боку! Де конкретно в його тексті маніпуляція?
"то любов до сересер прям на максимумі" - перечитав 5 разів пост detroytred. Ніяких навіть натякав на сересер не знайшов. До чого тут СРСР?
ну і вишенька на торті "ЛАД дитина на вашому фоні". Яке відношення до посту detroytred має ЛАД? Взагалі неясно. Те що ЛАД для вас є уособленням всього поганого це зрозуміло, але такі пусті порівняння виглядають якось по-дитячому.
Реально посміявся з цього допису. Рівень інтелектуального розвитку як то кажуть "на лицо".
ЛАД написав:...... Почему-то у богатых, с высокоразвитой промышленностью Германии совсем не так много Таурусов, а у США ракет для Патриотов.
Бо їм це було не потрібно.
И как я не догадался! Вот только зачем-то они потратили деньги (и немалые!) на их разработку и изготовление. Видимо, деньги лишние были, девать некуда было.
Не потрібними були не ракети, а їх велика кількіть. Дивуюсь, як цього можна не розуміти.
ЛАД написав:
ЛАД написав:
Schmit написав:Странно почему у "великой с/х державы" Украина нет Искандеров.
Шо тут странного, ви зробили для цього все разом у 2019.
Простите, остаётся окончательно признать вас малолетним дурачком, который ещё и читать не научился.
Оце вас попердолєло - аж трісьот напевно.
ЛАД написав:"Великой с/х державой" Украина стала в 2019? Или немного раньше? Многие оборонные предприятия уничтожили/порезали/обанкротили/... в 2019?
Нагадую хронологію знову. - 1991-2014 - руйнування ВПК; - 2014-2019 - відновлення ВПК; - 2019-2022 - знову руйнування ВПК; - 2022-... вимушене відновлення ВПК зі значно нижчих позицій через пройо** попередній період. І хто винен, хто покараний? Здогадуєтесь?
ЛАД написав:Я вот как-то не уверен, что Южмаш способен сегодня произвести "Сатану". И в 2019 )или раньше) тоже.
Сєгодня напевно вже точно ні. Але нам не потрібно "Сатану", нам достатньо "Сапсан".
Нема. В нас чітко та безпосередньо визначені моменти законів та засад Конституції багато в чому не діють, а ви про наявність суспільного договору стверджуєте. По факту нема його і близько.
Розумієш Це те саме як сперичатись з тобою по терміну - РИНОК... Для тебе РИНОК - це акти/закони/параметри виконання Для мене - це люди/співпраця/прибуток... а акти і закони це щоб чиновникам було чим зайнятись
Так само й суспільний договір для тебе це Стаття в Конституції де тобі положено 5метрів сукна на шинель для мене це чим би ще допомогти тим хто за мене воює І те що вони воюють і за своїх дітей (а не тільки за мене чи моїх) мене не хвилює. Я працюю на кінцевий результат - Перемогу
А ти на статтю в якій буде описаний що таке термін Перемога - зрозумів різницю?
Відкрию тобі страшенну для тебе таємницю: на Перемогу працюють майже всі громадяни України і навіть іноді попри їх бажання.
Хто більше чи менше і як треба? Все відносно. Кожен сам визначає. Тобі Успіх яскраво тицяв, що ти недопрацюовуєш і як саме повинен був робити, на його погляд.
Letusrock написав:а якщо "шанс на новий напад" ніколи не буде мінімальним, тоді що нова столітня війна?
що значить "ніколи не буде мінімальним"? Завжди існує конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво, ніж розпочинати війну. Задача України - реалізувати саме таку конфігурацію. А не вийде - ну тоді залишається капітуляція. ..............
Вы знаете, думал ответить на ваш утренний пост, но прочитал ещё и это и окончательно убедился, что вы просто тролль. Хитро... пусть просто хитрый. но всего лишь тролль. С хорошо поставленной демагогией.
я ж кажу, коли у ЛАДа закінчуються аргументи, то він "ничтоже сумняшеся" звинувачує опонента в тому, що той - троль, демагог, пропагандист. дуже зручно
але він не розуміє, що саме це видає в ньому людину, яка сама є радянським пропагандоном. але питання ЛАД - якщо ви не було в партії, чого ви так захищаєте срср?
ЛАД написав:Полностью согласен, что позиция ухудшилась и у РФ, и у нас. Но на данный момент у нас благодаря Трампу ухудшилась сильнее. Хотя его дальнейшие действия непредсказуемы и возможно всё.
А може розкладемо на пальцях.... 2022 рік Педераційники хочуть захопити Україну за три дні... .......... От і виходить все на що спирається педераційна пропоганда-це наші помилки перших 30 днів нападу.
Всё верно. Вот только вы не сказали о том, что "Ми запускаємо співставну з педераційниками кількість снарядів" благодаря поставкам от партнёров, которые могут и сократиться, а "Маленька Норвегія, компенсовує 12% фінансових виплат від США". Но это только 12% и только "фінансових виплат", а США оказывали ещё и военную помощь, которую Европа полностью коиенситовать не сможет. И "трамп ... починає давати задню і перших 50млн в 2025 вже розблоковано" это некоторое преувеличение - как написал АндрейМ это просто "дозвіл приватній компанії продати Україні зброю", а не действия государства. И я не готов объяснить первоначальные потери территории исключительно "нашими помилками перших 30 днів" - не имею достаточно информации.
Согласен, что не надо поднимать панику: "Шеф всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает", но и радоваться пока особо нечему. Люди гибнут, обстрелы и бомбёжки продолжаются. Им не очень удаётся наступать, но и нам пока не удаётся что-то отвоёвывать.
detroytred написав:Якщо ти вважаєш, що незнання реалій громадянами, це нормальна ситуація, то вважай і не дивуйся їх рішенням, ставленням та поведінкою.
Для того щоб щось зрозуміти -треба мати ПЕРВИННУ базову підготовку. При чому - людей які розуміють все і вся на 100% -немає по визначенню Кожен добре розбирається в тому де отримує конкретний результат і не розбирається в тому від чого не залежить(на що не має впливу) Тому Селянин на дві голови краще від тебе розбирається в сільському господарстві( хоча ти як критерій-це нонсенс, бо всі хто залежать від кінцевого результату своєї діяльності на два порядки краще від тебе розбираються в своїй діяльності) А так як ти не потрібен у війську під час війни-то ти не розбираєшся навіть у військовій справі( і це не мій висновок-це висновок тих хто приймає рішення потрібен ти у війську зараз чи ні. Вони прийняли рішення що не потрібен)
Не лєпочи про суспільний договір та те, що інші діють інакше.
Тебе тим же черенком по тому ж місцю Я суспільнйи договір розглядаю як співпрацю людей.. Ти як набір вказівних документів. Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльності в тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час.
Про користь людини співали комісари..
І дурні і деколи говорять розумні речі... І розумні деколи помиляються От тільки є чіткий критерій який відрізняє дурнів і розумних. І цей критерій простий як двері - це досягнення які отримала людина виконуючи те що говорить..
Якщо досягнення позитивні - людина розумна якщо досягнення-розтягнуті рейтузи на колінах - то що про таку ти скажеш? При чому щоб отримати тобі точне враження- треба підійти до зеркала щоб чіткіше побачити наскільки рейтузи розтягнуті...
ЛАД написав:Вот только вы не сказали о том, что "Ми запускаємо співставну з педераційниками кількість снарядів" благодаря поставкам от партнёров, которые могут и сократиться,
1 Сказав, тільки ви переживаєте що скоротяться. а я вважаю що розширяться 2 А чому ви не помітили і зворотню частину яку я також описав? Паритетна кількість снарядів ПІСЛЯ поставок з північної кореї... І нюанс північної кореї в тому що вона маленька, і після того як віддасть накопичені на складах-точне зменшить обєми поставок А ЄС допомагає нам не складськими а заводськими поставками.
budivelnik написав:Тебе тим же черенком по тому ж місцю Я суспільнйи договір розглядаю як співпрацю людей.. Ти як набір вказівних документів. Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльності в тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час.
Не гальмуй. Справа не в тому, як хто розглядає суспільний договір, а у тому, що він не діє. За віконцем глянь на реал. Знов затягуєш пісню про свої досягнення мільйонера гривневого за 30 років важкої праці і досі стоящого по святам та вихідним за прилавком?...
І дурні і деколи говорять розумні речі... І розумні деколи помиляються От тільки є чіткий критерій який відрізняє дурнів і розумних. І цей критерій простий як двері - це досягнення які отримала людина виконуючи те що говорить..
Якщо досягнення позитивні - людина розумна якщо досягнення-розтягнуті рейтузи на колінах - то що про таку ти скажеш? При чому щоб отримати тобі точне враження- треба підійти до зеркала щоб чіткіше побачити наскільки рейтузи розтягнуті...
[/quote] То твоє відображення натхнуло на отакий єралашик? Смішно, але не цікаво. До речі, досягнень в реформуванн ринку країни в тебе нуль, але ти впевнено несеш відсеб'ятину. В мене теж, тому я спираюсь на кейнсів-бальцеровичів-куанів. От тобі і різниця для визначення дурня та розумного.
І ти з Флер спочатку між собою спробуйте розібратися: бо вона наголошує і навіть соромить, що потрібен; ти на підставі свого єралашику голосиш, що не потрібен. Якісь тупуваті воуки... Яким чомусь полізли визначати та оцінювати. Фахівці((