Додано: Чет 01 тра, 2025 17:45

detroytred написав: Якщо ти вважаєш, що незнання реалій громадянами, це нормальна ситуація, то вважай і не дивуйся їх рішенням, ставленням та поведінкою. Якщо ти вважаєш, що незнання реалій громадянами, це нормальна ситуація, то вважай і не дивуйся їх рішенням, ставленням та поведінкою.

Не лєпочи про суспільний договір та те, що інші діють інакше.

Про користь людини співали комісари..

Для того щоб щось зрозуміти -треба мати ПЕРВИННУ базову підготовку.При чому - людей які розуміють все і вся на 100% -немає по визначеннюКожен добре розбирається в тому де отримує конкретний результаті не розбирається в тому від чого не залежить(на що не має впливу)ТомуСелянин на дві голови краще від тебе розбирається в сільському господарстві( хоча ти як критерій-це нонсенс, бо всі хто залежать від кінцевого результату своєї діяльності на два порядки краще від тебе розбираються в своїй діяльності)А так як ти не потрібен у війську під час війни-то ти не розбираєшся навіть у військовій справі( і це не мій висновок-це висновок тих хто приймає рішення потрібен ти у війську зараз чи ні. Вони прийняли рішення що не потрібен)Тебе тим же черенком по тому ж місцюЯ суспільнйи договір розглядаю як співпрацю людей..Ти як набір вказівних документів.Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльностів тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час.І дурні і деколи говорять розумні речі... І розумні деколи помиляютьсяОт тільки є чіткий критерій який відрізняє дурнів і розумних.І цей критерій простий як двері - це досягнення які отримала людина виконуючи те що говорить..Якщо досягнення позитивні - людина розумнаякщо досягнення-розтягнуті рейтузи на колінах - то що про таку ти скажеш?При чому щоб отримати тобі точне враження- треба підійти до зеркала щоб чіткіше побачити наскільки рейтузи розтягнуті...