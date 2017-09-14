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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 тра, 2025 17:37
ЛАД написав: Schmit написав: ЛАД написав:
......
Почему-то у богатых, с высокоразвитой промышленностью Германии совсем не так много Таурусов, а у США ракет для Патриотов.
Бо їм це було не потрібно.
И как я не догадался!
Вот только зачем-то они потратили деньги (и немалые!) на их разработку и изготовление.
Видимо, деньги лишние были, девать некуда было.
Не потрібними були не ракети, а їх велика кількіть. Дивуюсь, як цього можна не розуміти.
ЛАД написав: ЛАД написав: Schmit написав:
Странно почему у "великой с/х державы" Украина нет Искандеров.
Шо тут странного, ви зробили для цього все разом у 2019.
Простите, остаётся окончательно признать вас малолетним дурачком, который ещё и читать не научился.
Оце вас попердолєло - аж трісьот напевно.
ЛАД написав:
"Великой с/х державой" Украина стала в 2019? Или немного раньше?
Многие оборонные предприятия уничтожили/порезали/обанкротили/... в 2019?
Нагадую хронологію знову.
- 1991-2014 - руйнування ВПК;
- 2014-2019 - відновлення ВПК;
- 2019-2022 - знову руйнування ВПК;
- 2022-... вимушене відновлення ВПК зі значно нижчих позицій через пройо** попередній період.
І хто винен, хто покараний? Здогадуєтесь?
ЛАД написав:
Я вот как-то не уверен, что Южмаш способен сегодня произвести "Сатану". И в 2019 )или раньше) тоже.
Сєгодня напевно вже точно ні.
Але нам не потрібно "Сатану", нам достатньо "Сапсан".
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Додано: Чет 01 тра, 2025 17:40
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Є якийсь суспільний договір
Нема.
В нас чітко та безпосередньо визначені моменти законів та засад Конституції багато в чому не діють, а ви про наявність суспільного договору стверджуєте.
По факту нема його і близько.
Розумієш
Це те саме як сперичатись з тобою по терміну - РИНОК...
Для тебе РИНОК - це акти/закони/параметри виконання
Для мене - це люди/співпраця/прибуток... а акти і закони це щоб чиновникам було чим зайнятись
Так само й суспільний договір
для тебе це Стаття в Конституції де тобі положено 5метрів сукна на шинель
для мене це чим би ще допомогти тим хто за мене воює
І те що вони воюють і за своїх дітей (а не тільки за мене чи моїх) мене не хвилює.
Я працюю на кінцевий результат - Перемогу
А ти на статтю в якій буде описаний що таке термін Перемога - зрозумів різницю?
Відкрию тобі страшенну для тебе таємницю: на Перемогу працюють майже всі громадяни України і навіть іноді попри їх бажання.
Хто більше чи менше і як треба?
Все відносно.
Кожен сам визначає.
Тобі Успіх яскраво тицяв, що ти недопрацюовуєш і як саме повинен був робити, на його погляд.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 17:42
ЛАД написав: thenewepic написав: Letusrock написав:
а якщо "шанс на новий напад" ніколи не буде мінімальним, тоді що нова столітня війна?
що значить "ніколи не буде мінімальним"? Завжди існує конфігурація, за якої всім сторонам вигідніше зберігати статус-кво, ніж розпочинати війну.
Задача України - реалізувати саме таку конфігурацію.
А не вийде - ну тоді залишається капітуляція.
..............
Вы знаете, думал ответить на ваш утренний пост, но прочитал ещё и это и окончательно убедился, что вы просто тролль. Хитро... пусть просто хитрый. но всего лишь тролль. С хорошо поставленной демагогией.
я ж кажу, коли у ЛАДа
закінчуються аргументи, то він "ничтоже сумняшеся" звинувачує опонента в тому, що той - троль, демагог, пропагандист. дуже зручно
але він не розуміє, що саме це видає в ньому людину, яка сама є радянським пропагандоном. але питання ЛАД
- якщо ви не було в партії, чого ви так захищаєте срср?
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Додано: Чет 01 тра, 2025 17:43
budivelnik написав: ЛАД написав:
Полностью согласен, что позиция ухудшилась и у РФ, и у нас. Но на данный момент у нас благодаря Трампу ухудшилась сильнее. Хотя его дальнейшие действия непредсказуемы и возможно всё.
А може розкладемо на пальцях....
2022 рік
Педераційники хочуть захопити Україну за три дні...
..........
От і виходить
все на що спирається педераційна пропоганда-це наші помилки перших 30 днів нападу.
Всё верно.
Вот только вы не сказали о том, что "Ми запускаємо співставну з педераційниками кількість снарядів" благодаря поставкам от партнёров, которые могут и сократиться, а "Маленька Норвегія, компенсовує 12% фінансових виплат від США". Но это только 12% и только "фінансових виплат", а США оказывали ещё и военную помощь, которую Европа полностью коиенситовать не сможет. И "трамп ... починає давати задню і перших 50млн в 2025 вже розблоковано" это некоторое преувеличение - как написал АндрейМ
это просто "дозвіл приватній компанії продати Україні зброю", а не действия государства.
И я не готов объяснить первоначальные потери территории исключительно "нашими помилками перших 30 днів" - не имею достаточно информации.
Согласен, что не надо поднимать панику: "Шеф всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает", но и радоваться пока особо нечему. Люди гибнут, обстрелы и бомбёжки продолжаются. Им не очень удаётся наступать, но и нам пока не удаётся что-то отвоёвывать.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 17:44
Прохожий написав:pesikot
местный "эксперт" 777 уверен что лавров адекватный)
Питання до усіх прихильників що лавров неадекватный:Як ви(Україна) збираєтесь укладати мир з неадекватами чи ви не збираєтесь укладати мир з неадекватами?
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Додано: Чет 01 тра, 2025 17:45
detroytred написав:
Якщо ти вважаєш, що незнання реалій громадянами, це нормальна ситуація, то вважай і не дивуйся їх рішенням, ставленням та поведінкою.
Для того щоб щось зрозуміти -треба мати ПЕРВИННУ базову підготовку.
При чому - людей які розуміють все і вся на 100% -немає по визначенню
Кожен добре розбирається в тому де отримує конкретний результат
і не розбирається в тому від чого не залежить(на що не має впливу)
Тому
Селянин на дві голови краще від тебе розбирається в сільському господарстві( хоча ти як критерій-це нонсенс, бо всі хто залежать від кінцевого результату своєї діяльності на два порядки краще від тебе розбираються в своїй діяльності)
А так як ти не потрібен у війську під час війни-то ти не розбираєшся навіть у військовій справі( і це не мій висновок-це висновок тих хто приймає рішення потрібен ти у війську зараз чи ні. Вони прийняли рішення що не потрібен)
Не лєпочи про суспільний договір та те, що інші діють інакше.
Тебе тим же черенком по тому ж місцю
Я суспільнйи договір розглядаю як співпрацю людей..
Ти як набір вказівних документів.
Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльності
в тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час.
Про користь людини співали комісари..
І дурні і деколи говорять розумні речі... І розумні деколи помиляються
От тільки є чіткий критерій який відрізняє дурнів і розумних.
І цей критерій простий як двері - це досягнення які отримала людина виконуючи те що говорить..
Якщо досягнення позитивні - людина розумна
якщо досягнення-розтягнуті рейтузи на колінах - то що про таку ти скажеш?
При чому щоб отримати тобі точне враження- треба підійти до зеркала щоб чіткіше побачити наскільки рейтузи розтягнуті...
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Додано: Чет 01 тра, 2025 17:46
andrijk777 написав: Прохожий написав:pesikot
местный "эксперт" 777 уверен что лавров адекватный)
Питання до усіх прихильників що лавров неадекватный:Як ви(Україна) збираєтесь укладати мир з неадекватами чи ви не збираєтесь укладати мир з неадекватами?
так й збираємося - укладаємо мир з людьми, які можуть його порушити й буль-який момент (бо вони такі й є - суцільні брехуни). головне, що треба це розуміти
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Додано: Чет 01 тра, 2025 17:47
ЛАД написав:
Вот только вы не сказали о том, что "Ми запускаємо співставну з педераційниками кількість снарядів" благодаря поставкам от партнёров, которые могут и сократиться,
1 Сказав, тільки ви переживаєте що скоротяться. а я вважаю що розширяться
2 А чому ви не помітили і зворотню частину яку я також описав?
Паритетна кількість снарядів ПІСЛЯ поставок з північної кореї...
І нюанс північної кореї в тому що вона маленька, і після того як віддасть накопичені на складах-точне зменшить обєми поставок
А ЄС допомагає нам не складськими а заводськими поставками.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 17:59
budivelnik написав:
Тебе тим же черенком по тому ж місцю
Я суспільнйи договір розглядаю як співпрацю людей..
Ти як набір вказівних документів.
Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльності
в тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час.
Не гальмуй.
Справа не в тому, як хто розглядає суспільний договір, а у тому, що він не діє. За віконцем глянь на реал.
Знов затягуєш пісню про свої досягнення мільйонера гривневого за 30 років важкої праці і досі стоящого по святам та вихідним за прилавком?...
І дурні і деколи говорять розумні речі... І розумні деколи помиляються
От тільки є чіткий критерій який відрізняє дурнів і розумних.
І цей критерій простий як двері - це досягнення які отримала людина виконуючи те що говорить..
Якщо досягнення позитивні - людина розумна
якщо досягнення-розтягнуті рейтузи на колінах - то що про таку ти скажеш?
При чому щоб отримати тобі точне враження- треба підійти до зеркала щоб чіткіше побачити наскільки рейтузи розтягнуті...
[/quote]
То твоє відображення натхнуло на отакий єралашик?
Смішно, але не цікаво.
До речі, досягнень в реформуванн ринку країни в тебе нуль, але ти впевнено несеш відсеб'ятину.
В мене теж, тому я спираюсь на кейнсів-бальцеровичів-куанів.
От тобі і різниця для визначення дурня та розумного.
І ти з Флер спочатку між собою спробуйте розібратися: бо вона наголошує і навіть соромить, що потрібен; ти на підставі свого єралашику голосиш, що не потрібен.
Якісь тупуваті воуки...
Яким чомусь полізли визначати та оцінювати. Фахівці((
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Додано: Чет 01 тра, 2025 18:22
Тобто ми створюємо якийсь спільний фонд, який будемо наповнювати своїми ресурсами, а взамін замість гарантій безпеки пусті балачки? І до того ж, у списку є газ (наш газ з наших надр), контролюючи який, нас взимку можна заморозити чи здерти за нього 3 шкури?
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