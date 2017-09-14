Додано: Чет 01 тра, 2025 18:46

detroytred написав: budivelnik написав: Тебе тим же черенком по тому ж місцю

Я суспільнйи договір розглядаю як співпрацю людей..

Ти як набір вказівних документів.

Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльності

в тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час. Тебе тим же черенком по тому ж місцюЯ суспільнйи договір розглядаю як співпрацю людей..Ти як набір вказівних документів.Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльностів тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час.

Не гальмуй.

Справа не в тому, як хто розглядає суспільний договір, а у тому, що він не діє. За віконцем глянь на реал. Не гальмуй.Справа не в тому, як хто розглядає суспільний договір, а у тому, що він не діє. За віконцем глянь на реал.

detroytred написав: Знов затягуєш пісню про свої досягнення мільйонера гривневого за 30 років важкої праці і досі стоящого по святам та вихідним за прилавком?... Знов затягуєш пісню про свої досягнення мільйонера гривневого за 30 років важкої праці і досі стоящого по святам та вихідним за прилавком?...

detroytred написав: budivelnik написав: І дурні і деколи говорять розумні речі... І розумні деколи помиляються

От тільки є чіткий критерій який відрізняє дурнів і розумних.

І цей критерій простий як двері - це досягнення які отримала людина виконуючи те що говорить..



Якщо досягнення позитивні - людина розумна

якщо досягнення-розтягнуті рейтузи на колінах - то що про таку ти скажеш?

При чому щоб отримати тобі точне враження- треба підійти до зеркала щоб чіткіше побачити наскільки рейтузи розтягнуті... І дурні і деколи говорять розумні речі... І розумні деколи помиляютьсяОт тільки є чіткий критерій який відрізняє дурнів і розумних.І цей критерій простий як двері - це досягнення які отримала людина виконуючи те що говорить..Якщо досягнення позитивні - людина розумнаякщо досягнення-розтягнуті рейтузи на колінах - то що про таку ти скажеш?При чому щоб отримати тобі точне враження- треба підійти до зеркала щоб чіткіше побачити наскільки рейтузи розтягнуті...

То твоє відображення натхнуло на отакий єралашик?

Смішно, але не цікаво.

До речі, досягнень в реформуванн ринку країни в тебе нуль, але ти впевнено несеш відсеб'ятину.

В мене теж, тому я спираюсь на кейнсів-бальцеровичів-куанів.

От тобі і різниця для визначення дурня та розумного. То твоє відображення натхнуло на отакий єралашик?Смішно, але не цікаво.До речі, досягнень в реформуванн ринку країни в тебе нуль, але ти впевнено несеш відсеб'ятину.В мене теж, тому я спираюсь на кейнсів-бальцеровичів-куанів.От тобі і різниця для визначення дурня та розумного.

detroytred написав: І ти з Флер спочатку між собою спробуйте розібратися: бо вона наголошує і навіть соромить, що потрібен; ти на підставі свого єралашику голосиш, що не потрібен.

Якісь тупуваті воуки...

Яким чомусь полізли визначати та оцінювати. Фахівці(( І ти з Флер спочатку між собою спробуйте розібратися: бо вона наголошує і навіть соромить, що потрібен; ти на підставі свого єралашику голосиш, що не потрібен.Якісь тупуваті воуки...Яким чомусь полізли визначати та оцінювати. Фахівці((

Дивлюсь за віконцеЗСУ - воюєЯ плачу податки і доначу скільки можу....Фронт застиг на місці останні 800 днівЯк це сталось?Якби не діяло то летсуорки вже б прорвали кордон , лади підняли триколори а педераційники стояли на ЗбручіЗа прилавком не стояв вже 5+ років... але вчора спеціально зїздив в Одесу і на поїздці яка тривала 36 годин( 12 потягом, 12 в Одесі, і 12 назад автомобілем) заробив всього 2000 грн...І ти знаєш - для мене це не западло, навіть приємно що зміг..ПСяк бонус безкоштовно позагорав на Лонжероні... серед загораючих - був третій...Всі інші ходили в куртках і шапках.Такий примітив як ти може себе приписувати куди хоче.От тільки ТВІЙ вклад в розвиток економіки-на порядки менший ніж мій.... але ти великий бо читав....Тепер бачиш звідки випливає що ти навіть логічні ланцюжки збудувати не в стані...Аджеякщо мій вклад більший ніж твій, хоч і недостатній..То чому твій менший(ще більш недостатній)-є важливішим чи правильнішим? тим що читав?Я ж не винуватий що ти навіть не в стані зрозумітиФлер пише що ти ПОТРІБЕН бо був військовим мирного часу....Я ж пишуЩо ті хто приймає рішення-прийняли рішення що ти бамбук , а те що був в ЗСУ в мирний час це їх недопрацьовка, тому відправляти тебе сьогодні в ЗСУ -недоцільно..Зверни увагуНЕ я вирішив що недоцільно - а ті хто приймають рішення кого брати в ЗСУ а кого не викликати..Різницю догнав?