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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 тра, 2025 18:33
Schmit написав:
......
Не потрібними були не ракети, а їх велика кількіть. Дивуюсь, як цього можна не розуміти.
Это великий стратег Schmit
так решил?
Удивительно, почему вас до сих пор не назначили главой Комитета начальников штабов США. Может, надо бы скромнее быть и не определять за них, сколько оружия им необходимо?
ЛАД написав: Schmit написав:
-----------------------------
Странно почему у "великой с/х державы" Украина нет Искандеров.
-----------------------------
Шо тут странного, ви зробили для цього все разом у 2019.
Простите, остаётся окончательно признать вас малолетним дурачком, который ещё и читать не научился.
Оце вас попердолєло - аж трісьот напевно.
ЛАД написав:
"Великой с/х державой" Украина стала в 2019? Или немного раньше?
Многие оборонные предприятия уничтожили/порезали/обанкротили/... в 2019?
Нагадую хронологію знову.
- 1991-2014 - руйнування ВПК;
- 2014-2019 - відновлення ВПК;
- 2019-2022 - знову руйнування ВПК;
- 2022-... вимушене відновлення ВПК зі значно нижчих позицій через пройо** попередній період.
І хто винен, хто покараний? Здогадуєтесь?
Когда малолетний дурачок берётся обсуждать серьёзные вопросы, в которых ни бельмеса не смыслит, можно только смеяться. Пока ему не поручат претворять в жизнь его сверхценные идеи. За 4-5 лет невозможно не только создать, но даже "відновити ВПК" при тех средствах, которые на это выделялись. И за 2 года (1920-1921) невозможно "зруйнувати ВПК" до "значно нижчих позицій". Для этого нужно не просто снизить военные расходы (чего не было), а прямо уничтожить предприятия ВПК (чего уж точно не было).
ЛАД написав:
Я вот как-то не уверен, что Южмаш способен сегодня произвести "Сатану". И в 2019 )или раньше) тоже.
Сєгодня напевно вже точно ні.
Але нам не потрібно "Сатану", нам достатньо "Сапсан"
Хорошо, вы хоть понимаете, что Сатану не сможем.
А кому это "вам" "достатньо "Сапсан"?
Вы, вроде, собирались Кремль уничтожать? Так "Сапсан", вроде, вряд ли достанет. Понятно, что я его ТТХ не знаю, но в укр. СМИ пишут, что его дальность до 500 км. Может быть.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 18:46
budivelnik написав: ЛАД написав:
Вот только вы не сказали о том, что "Ми запускаємо співставну з педераційниками кількість снарядів" благодаря поставкам от партнёров, которые могут и сократиться,
1 Сказав, тільки ви переживаєте що скоротяться. а я вважаю що розширяться
2 А чому ви не помітили і зворотню частину яку я також описав?
Паритетна кількість снарядів ПІСЛЯ поставок з північної кореї...
І нюанс північної кореї в тому що вона маленька, і після того як віддасть накопичені на складах-точне зменшить обєми поставок
А ЄС допомагає нам не складськими а заводськими поставками.
Я всё заметил.
Но я не уверен, что у нас уже есть паритет. Вы писали о "співставній
з педераційниками кількості снарядів".
И кроме Германии не слышал от кого-то планов об увеличении выпуска снарядов. Какие-то разговоры были ещё у США. Но с ними сегодня не понятно.
И пока что больше снарядов мы получали тоже из старых запасов, которые собирали по всему миру.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 01 тра, 2025 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 18:46
detroytred написав: budivelnik написав:
Тебе тим же черенком по тому ж місцю
Я суспільнйи договір розглядаю як співпрацю людей..
Ти як набір вказівних документів.
Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльності
в тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час.
Не гальмуй.
Справа не в тому, як хто розглядає суспільний договір, а у тому, що він не діє. За віконцем глянь на реал.
Дивлюсь за віконце
ЗСУ - воює
Я плачу податки і доначу скільки можу....
Фронт застиг на місці останні 800 днів
Як це сталось?
Якби не діяло то летсуорки вже б прорвали кордон , лади підняли триколори а педераційники стояли на Збручі
detroytred написав:
Знов затягуєш пісню про свої досягнення мільйонера гривневого за 30 років важкої праці і досі стоящого по святам та вихідним за прилавком?...
За прилавком не стояв вже 5+ років... але вчора спеціально зїздив в Одесу і на поїздці яка тривала 36 годин( 12 потягом, 12 в Одесі, і 12 назад автомобілем) заробив всього 2000 грн
...
І ти знаєш - для мене це не западло, навіть приємно що зміг..
ПС
як бонус безкоштовно позагорав на Лонжероні... серед загораючих - був третій...
Всі інші ходили в куртках і шапках.
detroytred написав: budivelnik написав:
І дурні і деколи говорять розумні речі... І розумні деколи помиляються
От тільки є чіткий критерій який відрізняє дурнів і розумних.
І цей критерій простий як двері - це досягнення які отримала людина виконуючи те що говорить..
Якщо досягнення позитивні - людина розумна
якщо досягнення-розтягнуті рейтузи на колінах - то що про таку ти скажеш?
При чому щоб отримати тобі точне враження- треба підійти до зеркала щоб чіткіше побачити наскільки рейтузи розтягнуті...
То твоє відображення натхнуло на отакий єралашик?
Смішно, але не цікаво.
До речі, досягнень в реформуванн ринку країни в тебе нуль, але ти впевнено несеш відсеб'ятину.
В мене теж, тому я спираюсь на кейнсів-бальцеровичів-куанів.
От тобі і різниця для визначення дурня та розумного.
Такий примітив як ти може себе приписувати куди хоче.
От тільки ТВІЙ вклад в розвиток економіки-на порядки менший ніж мій.... але ти великий бо читав....
Тепер бачиш звідки випливає що ти навіть логічні ланцюжки збудувати не в стані...
Адже
якщо мій вклад більший ніж твій, хоч і недостатній..
То чому твій менший(ще більш недостатній)-є важливішим чи правильнішим? тим що читав?
detroytred написав:
І ти з Флер спочатку між собою спробуйте розібратися: бо вона наголошує і навіть соромить, що потрібен; ти на підставі свого єралашику голосиш, що не потрібен.
Якісь тупуваті воуки...
Яким чомусь полізли визначати та оцінювати. Фахівці((
Я ж не винуватий що ти навіть не в стані зрозуміти
Флер пише що ти ПОТРІБЕН бо був військовим мирного часу....
Я ж пишу
Що ті хто приймає рішення-прийняли рішення що ти бамбук , а те що був в ЗСУ в мирний час це їх недопрацьовка, тому відправляти тебе сьогодні в ЗСУ -недоцільно..
Зверни увагу
НЕ я вирішив що недоцільно - а ті хто приймають рішення кого брати в ЗСУ а кого не викликати..
Різницю догнав?
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Додано: Чет 01 тра, 2025 18:53
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Вот только вы не сказали о том, что "Ми запускаємо співставну з педераційниками кількість снарядів" благодаря поставкам от партнёров, которые могут и сократиться,
1 Сказав, тільки ви переживаєте що скоротяться. а я вважаю що розширяться
2 А чому ви не помітили і зворотню частину яку я також описав?
Паритетна кількість снарядів ПІСЛЯ поставок з північної кореї...
І нюанс північної кореї в тому що вона маленька, і після того як віддасть накопичені на складах-точне зменшить обєми поставок
А ЄС допомагає нам не складськими а заводськими поставками.
Я всё заметил.
Но я не уверен, что у нас уже есть паритет. Вы писали о "співставній
з педераційниками кількості снарядів".
И кроме Германии не слышал от кого-то планов об увеличении выпуска снарядов. Какие-то разговоры были ещё у США. Но с ними сегодня не понятно.
Я свої судження підкріплюю з двох джерелПерше - офіційні заявки прес-центрів ЗСУ
. які пишуть
Ми на кожних 1,2 випищених в нашу сторону снарядів -відповідаємо одним, але різниця нівелюється
а - тим що основною гарматою на сьогодні в педерації є 122 мм, на відміну від 155 мм нашої
б - наші більш дальнобійні(навіть в порівнянні з 152 ммм і більш точні бо ми маємо опцію заміни стволів, чого в педераційників не помічено)Друге - можливість отримати пряму відповідь
з певних ділянок фронту
Хлопці підтверджують що ми москаликів зараз глушимо не по дитячому і дефіцитів снарядів не спостерігаємо... Тобто якщо арта отримує координати цілі-удар йде відразу й без зізвонів з вищестоячим керівництвом.
Головне отримати чіткі координати і тип цілі
ЛАД написав:
И пока что больше снарядов мы получали тоже из старых запасов, которые собирали по всему миру.
Тепер про снаряди які ми отримали з складів...
Відповідь проста - І Ви куме кажіть....
Ті хто розпаковують перед тим як в гармату засунути -мають можливість бачити дату виробництва...
Тому може вони й з складів... але виготовленні точно ПІСЛЯ початку агресії педерації.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 18:59
hxbbgaf написав:
Тобто ми створюємо якийсь спільний фонд, який будемо наповнювати своїми ресурсами, а взамін замість гарантій безпеки пусті балачки? І до того ж, у списку є газ (наш газ з наших надр), контролюючи який, нас взимку можна заморозити чи здерти за нього 3 шкури?
Що таке-ми наповнювати...
Ми даємо можливість працювати у нас...
А наповнення- справа обох сторін.
Ми оцінюємо надра з якими вони погоджуються працювати, вони забезпечують прихід технологій/ресурсів на суму яку ми оцінили право на роботц....
50% ми -50% вони....=100% спільного володіння, керування паритетне 50% від нас+50% від них голосів.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:03
detroytred написав: budivelnik написав:
Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльності
в тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час.
І ти з Флер спочатку між собою спробуйте розібратися: бо вона наголошує і навіть соромить, що потрібен; ти на підставі свого єралашику голосиш, що не потрібен.
Не бачу протиріч у нас із паном Будівельником.
Я кажу, що Детройт, який за професією є військовим (не гречкосієм, не трактористом і т.д) і за віком зараз є 40+ (не 60) мав би побути на фронті, адже війна триває з 2014 року! Не був і немає, отже, ганьба.
Пан Будівельник констатує факт - немає військового Детройта на фронті, значить він - непотріб. По суті це не заперечує мою думку.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:04
Будівельник
Та то ти підмінив предмет, про який мова (куди дивитися).
Не на фронт стоїть і т.д., а на некомплект особового складу та як всл постійно шукають собі від автівок і до дронів.
Оця реальність не стикається з твоїм суспільним договором.
Про прилавок ти співав уж точно менше 5+ років тому.
Ти тут теж підмінив. Твій вклад до теорії та практики реформування ринків ніяким боком. Це різні речі.
Стосовно яке і чому прийняли рішення відносно призову саме мене мобісти (що бамбук, по думці фахівця куска з-за прилавку) -- та це ти тупо збрехав. І на цьому намагаєшся будувати.
Все вище факти. А не твої оці вигадки зі стелі.
Різницю догнав?
Ні. Будеш і далі вигадувати-брехати.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:11
Андрієвий шабаш сьогодні, прям всі на першотравневий парад оркостана повилазили )))
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:14
fler написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Тому в мене є позитивні кінцеві результати моєї діяльності
в тебе також є - нафік не потрібний війську військовий у військовий час.
І ти з Флер спочатку між собою спробуйте розібратися: бо вона наголошує і навіть соромить, що потрібен; ти на підставі свого єралашику голосиш, що не потрібен.
Не бачу протиріч у нас із паном Будівельником.
Я кажу, що Детройт, який за професією є військовим (не гречкосієм, не трактористом і т.д) і за віком зараз є 40+ (не 60) мав би побути на фронті, адже війна триває з 2014 року! Не був і немає, отже, ганьба.
Пан Будівельник констатує факт - немає військового Детройта на фронті, значить він - непотріб. По суті це не заперечує мою думку.
Залишилось вам вказати на підстави чому б мав.
Вкажіть. Чому мав би?
Бо поки бачу лише одну --- вам так хочеться.
То як вкажете?
Тільки одразу примірте на свого чоловіка і потребу на фронті саме рядових тощо. Через два місяці Бзвп зроблять з нього оцього саме найбільш необхідного війську піхотинця. Він точно молодше мого 55+.
То чекаю вашого оцього сценарію.
Бо уж точно чоловік отакої вимогливої турбо- мав би бути у війську (де критична нестача особового складу), а не за бронню у тилу.
Хто з родичів у вас у війську-то?
То, що констатує отой пан Будівельник, спростовується навіть елементарною наявністю відстрочки.
Як і будь-який військовозобов'язаний громадянин Детройт має повне право нею користуватися.
Також ще є інші причини.
Але Будівельник тупо збрехав про непотріб. Зі стелі. Абсолютно не маючи підстав для такого твердження.
То що можна сказати про отаких вас обох?
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 01 тра, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:17
detroytred написав:
Не на фронт стоїть і т.д., а на некомплект особового складу та як всл постійно шукають собі від автівок і до дронів.
Оця реальність не стикається з твоїм суспільним договором.
Дурня не вмикай...
1 Якщо фронт стоїть-то він забезпечений ресурсами настільки що МОЖЕ стояти
2 Я не знаю ЖОДНОГО військового конфлікту в якому військові казали що в них все є.
Ба більше
Приклад захцянок військових показує , що вони можуть розорити навіть імперію в мирний час.. совок чого впав?
3 Таким чином ти зайвий раз підтвердив..
Суспільний договір для таких як я( яким не треба вказівок переходити чи ні на українську) - працює.
І ті для кого він ПРАЦЮЄ - роблять більший вклад в ПЕРЕМОГУ ніж ті для кого папірчик не правильно оформлений..
4 Це для вічноневдоволених, для яких ЗАПАДЛО робити роботу яку вони вважають нижче їх рівня кваліфікації - життя просралось....
Бо рівень своєї кваліфікації вони як правило ЗАВИЩУЮТЬ...
Для мене ж основним критерієм виконання тієї чи іншої роботи є не престижність цієї роботи а потрібність і ефективність..
Тому
якщо мені завтра скажуть черпати ложкою гімно рік, але все що вичерпаю вилють педераційникам в глотку - я БУДУ черпати ( паралельно придумуючи як оптимізувати процес щоб більше лайна начерпати)
А такі як ти , будуть бурмотіти щось про правила використання їх знань.....
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