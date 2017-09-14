RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13731137321373313734
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Як і будь-який військовозобов'язаний громадянин Детройт має повне право нею користуватися.
Також ще є інші причини.
Тобі ж ніхто не каже що не маєш..
Тебе питають два форумчанина ЧОМУ?
Перший питає - чому ти не на фронті ( як це співставляється з тим що тебе готували, ти мобпридатний.. і так далі)
Другий пояснює - може ти тому не на фронті, що не зважаючи на кошти які були витрачені на твою підготовку ти настільки профнепригодний що навіть ті хто ПРИЙМАЄ рішення про призив - вірішили
Не чіпай лайно-менш смердітиме..

І це їх рішення базується на тому що в них наявна інформація про те як ти служив і чого досяг...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26196
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не на фронт стоїть і т.д., а на некомплект особового складу та як всл постійно шукають собі від автівок і до дронів.
Оця реальність не стикається з твоїм суспільним договором.
Дурня не вмикай...
1 Якщо фронт стоїть-то він забезпечений ресурсами настільки що МОЖЕ стояти
2 Я не знаю ЖОДНОГО військового конфлікту в якому військові казали що в них все є.
Ба більше
Приклад захцянок військових показує , що вони можуть розорити навіть імперію в мирний час.. совок чого впав?
3 Таким чином ти зайвий раз підтвердив..
Суспільний договір для таких як я( яким не треба вказівок переходити чи ні на українську) - працює.
І ті для кого він ПРАЦЮЄ - роблять більший вклад в ПЕРЕМОГУ ніж ті для кого папірчик не правильно оформлений..
4 Це для вічноневдоволених, для яких ЗАПАДЛО робити роботу яку вони вважають нижче їх рівня кваліфікації - життя просралось....
Бо рівень своєї кваліфікації вони як правило ЗАВИЩУЮТЬ...
Для мене ж основним критерієм виконання тієї чи іншої роботи є не престижність цієї роботи а потрібність і ефективність..
Тому
якщо мені завтра скажуть черпати ложкою гімно рік, але все що вичерпаю вилють педераційникам в глотку - я БУДУ черпати ( паралельно придумуючи як оптимізувати процес щоб більше лайна начерпати)

А такі як ти , будуть бурмотіти щось про правила використання їх знань.....

Дурня вмикаєш ти, коли заплющуєш очі на те, що фронт стояв і стоїть завдяки успіхам-бандерлогам.
А інші лише допомагають, і то хто як схоче...
І цілком мали б та могли і самі піти, і забезпечити на порядки більше.
Якщо суспільний договір...

А те, що ти більше інших допомагаєш, це ніяким боком до отого, про що мова.
Молодець безспорно. В порівнянні з іншими.
Але предметом було інше.
detroytred
 
Повідомлень: 24161
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:31

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Як і будь-який військовозобов'язаний громадянин Детройт має повне право нею користуватися.
Також ще є інші причини.
Тобі ж ніхто не каже що не маєш..
Тебе питають два форумчанина ЧОМУ?
Перший питає - чому ти не на фронті ( як це співставляється з тим що тебе готували, ти мобпридатний.. і так далі)
Другий пояснює - може ти тому не на фронті, що не зважаючи на кошти які були витрачені на твою підготовку ти настільки профнепригодний що навіть ті хто ПРИЙМАЄ рішення про призив - вірішили
Не чіпай лайно-менш смердітиме..

І це їх рішення базується на тому що в них наявна інформація про те як ти служив і чого досяг...

Ще раз: в студію що мав би бути на фронті добровольцем, відмовитись від відстрочки.
В студію.
Бо поки тільки твоє і Ко -- що вам так хочеться.

Де ти там про "Другий пояснює - може ти тому не на фронті" заспівав? В тебе не може, а твердження.
До чого тут витрачені кошти на підготовку? Тим паче совдепівські?
До чого їх тулиш?

Ти з якого схрону виліз?
Нема вже давно критеріїі а-ля потрібний-не потрібний за фахом та рівнем підготовки.
Здоров'я є та немає відстрочки --- закриють клітину штату навіть алкашем та повним бездарем, ледачим.
Що ти вигадуєш-то?
Будуй на фактах та реалі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 тра, 2025 19:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24161
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:38

  unicdima написав:
  yanyura написав:По параду бить не стоит, т.к. во-первых это будет подано как попытка убить лидеров иностранных государств, там присутствующих, во-вторых на защиту от дронов и ракет будет стянуты все возможные средства ПВО, возможно даже снимут с фронта, и сбитие дронов и ракет будет подано как превосходство над украинской и западной техникой.

Треба бити по генеральній репетиції параду, тоді є великий шанс, що президенти на парад не поїдуть. Якщо велика кількість дронів по правильній тактиці то ніяка ППО не справиться.



гарна ідея
prodigy
 
Повідомлень: 12320
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:40

Зеленський ввів санкції проти Арестовича

враг народа Берія вийшов із доверія


Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.

Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.


всі, хто постять відео з арестовичем, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць
prodigy
 
Повідомлень: 12320
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:47

  prodigy написав:
враг народа Берія вийшов із доверія


Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.

Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.


всі, хто постять відео з арестовичем, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць

Давно не цікавився, а що там з Порошенко і санкціями?
Ну щоб не запостити щось з ним.

І чи будуть інші пропозиції від місцевих інквізиторів?
Любителів автоматично.

Треш...
detroytred
 
Повідомлень: 24161
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13731137321373313734
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 96908
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 272709
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 924593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.