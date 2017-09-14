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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:22
detroytred написав:
Як і будь-який військовозобов'язаний громадянин Детройт має повне право нею користуватися.
Також ще є інші причини.
Тобі ж ніхто не каже що не маєш..
Тебе питають два форумчанина ЧОМУ?
Перший питає - чому ти не на фронті ( як це співставляється з тим що тебе готували, ти мобпридатний.. і так далі)
Другий пояснює - може ти тому не на фронті, що не зважаючи на кошти які були витрачені на твою підготовку ти настільки профнепригодний що навіть ті хто ПРИЙМАЄ рішення про призив - вірішилиНе чіпай лайно-менш смердітиме..
І це їх рішення базується на тому що в них наявна інформація про те як ти служив і чого досяг...
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budivelnik
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:24
budivelnik написав: detroytred написав:
Не на фронт стоїть і т.д., а на некомплект особового складу та як всл постійно шукають собі від автівок і до дронів.
Оця реальність не стикається з твоїм суспільним договором.
Дурня не вмикай...
1 Якщо фронт стоїть-то він забезпечений ресурсами настільки що МОЖЕ стояти
2 Я не знаю ЖОДНОГО військового конфлікту в якому військові казали що в них все є.
Ба більше
Приклад захцянок військових показує , що вони можуть розорити навіть імперію в мирний час.. совок чого впав?
3 Таким чином ти зайвий раз підтвердив..
Суспільний договір для таких як я( яким не треба вказівок переходити чи ні на українську) - працює.
І ті для кого він ПРАЦЮЄ - роблять більший вклад в ПЕРЕМОГУ ніж ті для кого папірчик не правильно оформлений..
4 Це для вічноневдоволених, для яких ЗАПАДЛО робити роботу яку вони вважають нижче їх рівня кваліфікації - життя просралось....
Бо рівень своєї кваліфікації вони як правило ЗАВИЩУЮТЬ...
Для мене ж основним критерієм виконання тієї чи іншої роботи є не престижність цієї роботи а потрібність і ефективність..
Тому
якщо мені завтра скажуть черпати ложкою гімно рік, але все що вичерпаю вилють педераційникам в глотку - я БУДУ черпати ( паралельно придумуючи як оптимізувати процес щоб більше лайна начерпати)
А такі як ти , будуть бурмотіти щось про правила використання їх знань.....
Дурня вмикаєш ти, коли заплющуєш очі на те, що фронт стояв і стоїть завдяки успіхам-бандерлогам.
А інші лише допомагають, і то хто як схоче...
І цілком мали б та могли і самі піти, і забезпечити на порядки більше.
Якщо суспільний договір...
А те, що ти більше інших допомагаєш, це ніяким боком до отого, про що мова.
Молодець безспорно. В порівнянні з іншими.
Але предметом було інше.
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detroytred
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:31
budivelnik написав: detroytred написав:
Як і будь-який військовозобов'язаний громадянин Детройт має повне право нею користуватися.
Також ще є інші причини.
Тобі ж ніхто не каже що не маєш..
Тебе питають два форумчанина ЧОМУ?
Перший питає - чому ти не на фронті ( як це співставляється з тим що тебе готували, ти мобпридатний.. і так далі)
Другий пояснює - може ти тому не на фронті, що не зважаючи на кошти які були витрачені на твою підготовку ти настільки профнепригодний що навіть ті хто ПРИЙМАЄ рішення про призив - вірішилиНе чіпай лайно-менш смердітиме..
І це їх рішення базується на тому що в них наявна інформація про те як ти служив і чого досяг...
Ще раз: в студію що мав би бути на фронті добровольцем, відмовитись від відстрочки.
В студію.
Бо поки тільки твоє і Ко -- що вам так хочеться.
Де ти там про "Другий пояснює - може ти тому не на фронті" заспівав? В тебе не може, а твердження.
До чого тут витрачені кошти на підготовку? Тим паче совдепівські?
До чого їх тулиш?
Ти з якого схрону виліз?
Нема вже давно критеріїі а-ля потрібний-не потрібний за фахом та рівнем підготовки.
Здоров'я є та немає відстрочки --- закриють клітину штату навіть алкашем та повним бездарем, ледачим.
Що ти вигадуєш-то?
Будуй на фактах та реалі.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 01 тра, 2025 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:38
unicdima написав: yanyura написав:
По параду бить не стоит, т.к. во-первых
это будет подано как попытка убить лидеров иностранных государств, там присутствующих, во-вторых
на защиту от дронов и ракет будет стянуты все возможные средства ПВО, возможно даже снимут с фронта, и сбитие дронов и ракет будет подано как превосходство над украинской и западной техникой.
Треба бити по генеральній репетиції параду
, тоді є великий шанс, що президенти на парад не поїдуть. Якщо велика кількість дронів по правильній тактиці то ніяка ППО не справиться.
гарна ідея
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:40
враг народа Берія вийшов із доверія
Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.
Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.
всі, хто постять відео з арестовичем
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Додано: Чет 01 тра, 2025 19:47
prodigy написав:
враг народа Берія вийшов із доверія
Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.
Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.
всі, хто постять відео з арестовичем
, автоматично вороги народу, підлягають бану на місяць
Давно не цікавився, а що там з Порошенко і санкціями?
Ну щоб не запостити щось з ним.
І чи будуть інші пропозиції від місцевих інквізиторів?
Любителів автоматично.
Треш...
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